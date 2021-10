Moment teater bjuder tyvärr inte in publiken i ”Liz å Bill”

Teater ”Liz å Bill” Av och med Linda Adami, Andreas Boonstra, Joel Dannerup, Ludde Hagberg, Tilman O`Donnell Regi, scenografi, koreografi: Ludvig Bildstein Scen: Moment teater Speltid: 2.45. Visa mer

Scenkonst kan vara omskakande, ful, provocerande, tragisk, komisk, sensuell… Vad teater/performance/dans dock inte får vara är självupptagen och pretentiös. Dessvärre lyckas regissören/koreografen Ludde Hagberg pricka in just detta.

Visst, det är ett roligt grepp att i ”Liz å Bill” ge sig i lag med konstnären Liz LeCompte och koreografen Bill Forsythe och därmed länka till Wooster Group och Frankfurt Ballet. Utblick och scenkonsthistoria – men sammanhang? På vilket sätt bjuds publiken in?

Inte fasen inkluderas vi under de närmare tre timmar som ensemblen, med bortvända blickar, hasar över scenen dragandes stora grenar och lövruskor eller prövar gamla persedlar som faller från skyn. Ett ljus i tristessen, en symbol och en intertextuell blinkning, visualiseras dock av Andreas Boonstra då han, iförd vit kostym, långsamt stegar in tiden och scenrummet i stora loopar.

Idén är en ensemble som förbereder en uppsättning. Ok. Men repetitiva mummelsamtal, tennisbollar mot fonden, gummimasker, allmän bråte och så lite mer lövruskor, suger. Ända tills ensemblen ÄNTLIGEN exploderar i en ljusprojicerad dansande eruption tillsammans med Ravels ”Bolero”.

Det är rått och kraftfullt och för ett ögonblick tror jag att uppförsbacken var mödan värd. Men icke, underbart är kort och efter paus förpassas vi till en hårt upplyst Lilla Scenen. Vi blir åhörare till ett tio år gammalt, in till minsta huvudvridning, kopierat publiksamtal från The Forsythe Company. Den som tröttnar på att ta del av det hela live – lätt hänt - kan följa originalsnacket från 2011 via ett otal monitorer. Navelskåderi någon?

Mod och integritet är i de lyckliga ögonblicken teaterns signum. Ibland också publikens. Som här när två kvinnor, efter ensemblens evinnerliga introspektion, resolut reser sig och lämnar salongen. Att ge Moment teater ytterligare timmar av sin dyrbara livstid utan att själva på något vis bli inbjudna, det blev uppenbarligen för dyrt. Förvisso.

