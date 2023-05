”Mona Lisa and the blood moon” – en skruvad fantasysaga

Logga in

Dramakomedi Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. ”Mona Lisa and the blood moon” Regi och manus: Ana Lily Amirpour I rollerna: Kate Hudson, Evan Whitten, Jeon Jong-seo mfl. Längd: 1 tim 46 min (Från 15 år) Språk: engelska Streamingpremiär 22 maj Visa mer Visa mindre

Inom astrologin symboliserar blodmånen (en slags månförmörkelse) ofta desorientering och kaos. Den röda skivan hänger där uppe på himlen när koreanska Mona Lisa Lee (Jeon Jong-seo), efter tio års isolering, bryter sig ut från mentalsjukhuset i New Orleans. Hon gör det med hjälp av telekinesi, eller om det kanske är hypnos hon använder sig av, för att få alla som försöker stoppa henne att tappa fattningen. Kvinnan som skickats in i cellen för att klippa hennes naglar får till exempel själv helt plötsligt en pedikyr från helvetet och polisen som följer efter henne skjuter sig själv i foten.

Likt ett japanskt vattenspöke, klädd i punkig tvångströja, drar hon sedan runt tills hon möter den ensamstående strippan Bonnie. Som den skojare hon är ser hon genast potential i vänskapen med Mona och tillsammans börjar de råna folk på deras pengar. Eller rättare sagt får dem att ”frivilligt” lämna över sina pengar till den omaka duon.

Från långfilmsdebuten ”A girl walks home alone at night” (2014), en svartvit western om en hämnarvampyr i chador till hennes bidrag ”The outside” i ”Guillermo del Toro's cabinet of curiosities” (2022) har den iransk-amerikanska regissören Ana Lily Amirpour utvecklat en lätt igenkännbar och säregen stil. En hyperestetiserad och genreöverskridande värld där livsfarliga kvinnliga outsiders tar sitt öde i egna händer. Det apokalyptiska kannibaldramat ”The bad batch” (2016) är inget undantag.

Mycket av känslan i dessa filmer kommer från rent estetiska konstnärliga val. I just det här fallet handlar det om fotografen Pawel Pogorzelskis ( ”Hereditary”) läckra neonvåta färgsättning och sinnesvidgande dolly zoom-effekter när Mona använder sina övernaturliga krafter. De ständigt lika eklektiska musikvalen i Amirpours filmer återfinns även här, Nat King Coles smäktande crooner-version av ”Mona Lisa” blandas med dubstep, pop och jazz. Det nattliga landskapets ödslighet och konstellationen av udda karaktärer påminner mycket om regissörerna Hal Hartley och Jim Jarmuschs indiefilmer från början av 1990-talet. Mona Lisa saknar både bakgrundshistoria och framåtrörelse, Bonnie (en snabbkäftad Kate Hudson) och hennes lillgamle son Charlie är bara ett enda stort här och nu. Betoningen på denna mystik och oviljan att förklara karaktärernas drivkrafter blir till slut lite prövande.

Vissa filmer skulle göra sig bättre som serier. Det handlar för det mesta om att de har en viss typ av lunk, ett tempo, som inte riktigt passar långfilmsformatet. Amirpour är tveklöst en spännande röst med ett alldeles eget signum. Ändå är det något ofullbordat med ”Mona Lisa and the blood moon”. Ibland suger den tag på ett sätt som nästan blir hypnotiskt bara för att i nästa stund, precis som blodmånen, skapa förvirring kring var den egentligen är på väg.

