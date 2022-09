Monika Fagerholm: Svenska folket måste börja se sig som medborgare och inte som konsumenter

VAL 22

Hej svenska folket,

det är inte svårt att veta hur jag ska börja det här brevet.

Torsdagen den 24 februari 2022, för bara ett halvår sedan, tidig morgon: Ryssland anfaller Ukraina. Kriget är ett faktum. Du och jag, svenska folket, kan vända oss i våra sängar ännu en stund, knipa ihop ögonen, låtsas att vi drömmer. Men i Ukraina har man vaknat till en verklighet som omintetgör vardagen i ett slag. Det finns ingen återvändo. Och snart måste också vi kravla oss upp och fejsa följande: vi är också indragna. Slava Ukraini. Vi måste stå eniga och det kommer att kräva saker av oss.

Jag glömmer inte den där torsdagen. Ångesten, skräcken, hjälplösheten. Kyrkan, jag ville vara i kyrkan, be, be, be – kanske borde jag förklara känslan, men det går inte, jag litar på att du förstår och möjligtvis delade vi upplevelsen. Att stå inför ett gemensamt öde. Vardagsgnabbet borta, vi är i det, är tillsammans. Tillsammans. Också en lättnad och en tröst.

Nu, sex månader senare, har ingenting förändrats. Kriget fortsätter. Så vad jag allra mest undrar är: var i fridens himmel finns allt detta – kriget, Ukraina – i den svenska valrörelsen? Ingenstans verkar det som, inte ens i de konkreta frågor om inflation, räntor, elpriser som till stor del är en direkt följd av kriget.

Så var står vi nu? Du och jag, svenska folket, tillsammans?

Vi lever i ett väldigt paradigmskifte

Missförstå inte, jag vill inte låta som en som står von oben och predikar – inte kan man ju påstå att Finland heller, trots hålet av krigstrauma vi kollektivt rasade ner i de där februaridagarna, utmärkt sig särskilt sedan våren.

Läs brevet i stället som ett beundrarbrev: jag älskar Sverige. Inte ens av själviska orsaker, till exempel för att mina romaner lästs och uppskattats i Sverige, men för att just du, svenska folket, lärt mig så mycket om tillsammans. Om öppenhet och vikten av att föra goda samtal – debatt som ett sätt att tänka tillsammans. Och så också detta ”du” – att få närma sig dig utan krusiduller, men i närhet och förtroende. Prata om saker. Självklarheten i det.

Det var något jag närmast berusade mig på då jag som tjugofemåring kom till författarskolan på Biskops Arnö 1986: hur tillåtet, rentav önskvärt, det var att diskutera och att förstå varandra – att prata om precis allt, vad som helst i världen, och med killar också!

Det låter fånigt och kanske var det till en del en illusion, men ändå, vilken kontrast till den tigande, maktfullkomliga machokultur jag växt upp med i Finland där den tysta mannen var ett ideal. Han som yttrade sig sparsamt men när munnen for upp kom det ut sanningar (att finnen ”säger som det är” är överskattat, att vara dialogisk och prövande är väl bättre än all tvärsäkerhet?) och de enda tillåtna känsloutbrotten var på fyllan, då allt vällde ut: gråten, ilskan, aggressionen, våldsamheten.

Medan kvinnorna skulle hålla sig ur vägen, evigt sega och ”starka”.

Men inte njöt ju männen heller, för att det var såhär handlade inte om någon finsk folksjäl med kosken, djupa skogar och jorden är en syndfull sång i hjärtat, utan igen, om krigen. Krig som inte är slut för att de är slut, som lever kvar i en som ordlösa knutar och fortplantar sig i generationer, i samma tystnad. Psykisk ohälsa, alkoholism, familjevåld – ett slags förlorad livstillit.

Protester mot kriget i Ukraina utanför ryska ambassaden i Stockholm. Foto: Robin Bäckman

Det är förstås annorlunda i dag, med de goda samtalen. I Sverige, i Finland, överallt. Som att vi tappat förmågan att prata med varandra. Meningsutbyten bara faller sönder i babbel, åsiktsberusning, retorik – vi kommunicerar inte.

Och frågan är, svenska folket, hur länge vi har råd med det?

Vi lever i ett väldigt paradigmskifte. Alltså en tid då ett rådande tankesätt byts mot ett annat, en, enligt Wikipedia, ”process genom vilken man lär sig se verkligheten på ett nytt sätt.”

Inget nytt i sig, under mitt liv har jag hunnit uppleva ett antal, mindre och mera genomgripande, men aldrig ett så stort som det vi står vid nu, i och med klimatomställningen. Ett paradigm återspeglas i språket, i vilka ord och begrepp som används och eftersom ”att se i enlighet med paradigmet delvis är detsamma som att rättfärdiga det” så är det genom medvetna inmutningar som ideologier förs över eller tvingas på.

Ju mer det nya språket utplånar det gamla, desto mer anpassar vi oss och accepterar även värderingarna bakom (jämför med den nyliberala rotvälskan vi funnit oss i alltför länge). Det handlar också om inlärning, vilket syns bra i snubblingar innan man blivit flink i den nya verklighetsbilden, till exempel den vårdanställda som i en nyhetsintervju ännu i början av 2000-talet kunde haka upp sig: ”Det är svårigh... utmaningar med patienterna... förlåt, klienterna”.

När värderingarna som håller upp paradigmet vaggar in oss i falska föreställningar måste det förkastas

Men också: när ett paradigm är i upplösning händer det att det börjar spela ut sig själv med sitt eget språk. Det var en gång, helt nyligen, en chefsexpedition till Grönland – en sann historia som på sistone cirkulerat i sociala medier. En grupp finländska företagsledare reste med flyg och helikopter och snöskoter den omständliga vägen för att se på hur inlandsisen smälter. Syftet var att jobba mot klimatförändringarna, vilket flitigt rapporterades till och med i ett offentligt pressmeddelande, som aningslöst drar växlar på sin egen sällsynt ”lösningsinsriktade” duglighet. Ledarklyschorna fortsatte hagla då man besteg ett högt isberg som man, lika tondövt för plats och kultur, döpte till ”Mount Innovation”.

Det komiska var hur man förförd av sin förträfflighet, sitt språk, inte såg orimligheten i hela företaget, sin egen blinda fläck. När folk inte imponerades blev man genuint ställd, och sårad som en bortskämd unge – men faktiskt, när blundern ändå började gå upp för en, äntligen tyst.

När värderingarna som håller upp paradigmet vaggar in oss i falska föreställningar måste det förkastas. På samma sätt är det självklart att vi inte kan fortsätta se oss som ”konsumenter”, då det är just det som fört oss till klimatläget nu. Vi behöver ett språk som beskriver verkligheten för oss, och vi måste börja prata med varandra på nytt. Bli medborgare igen.

Så hur det än går i valet, svenska folket – vänta inte i fyra år till nästa val, bli delaktig i samhälle och beslutsfattande. Så märkligt är det inte: Sven-Eric Liedman påpekade här i DN i våras (1/3) att bara för 70 år sedan var var och varannan svensk med i en kommunal nämnd. Sedan ett par år är jag med själv här i Finland, inte som författare eller politiker men helt enkelt för att det tyckts mig vara en god idé att jobba konkret för allas vårt gemensamma. Få vara med och debattera, påverka konkret.

Och nu brådskar det, med tanke på vår överlevnad. Ingen kommer att fixa framtiden för oss. Men vi kanske kan, tillsammans.

Så låt mig sluta där jag började i den där mörka torsdagsmorgonen, då vi alla vaknade. Låt oss hålla oss vakna: ”Wide awake”, som Thelma jublande sa till Louise i filmen. Klarvaken. Det kan också vara en härlig känsla.

Lycka till i valet, ha det bra,

Monika

