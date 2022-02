Mor har gjort ett imponerande debutalbum

Pop/rock Mor ”Babydolls” (Paalsund) Visa mer

”I could have been anybody” inleder Jacqueline Mapei Cummins på första spåret ”Spitfire”. Och mycket riktigt har hon genom sin artistkarriär visat att hon kan vara, åtminstone göra, det mesta med enorm begåvning. Och så även denna gång.

Mapei har slagit ihop sig med producenterna Fredrik Okazaki och Thomas Rusiak, och öppnat dörren till ytterligare ett musikuniversum. Den sistnämnda slog igenom år 2000 med Teddybears-covern ”Hiphopper”. Sedan dess har Rusiak släppt tre soloplattor och jobbat med bland annat Slick Rick, Robyn och Petter.

Trion går under akronymen Mor och första avkomman ”Babydolls” är en blandning av medlemmarnas hiphopbakgrund och fusionrock.

Mapei växte upp med rock'n'roll och har förut använt genren till sin rap och pop. Här framstår hennes kärleksrelation till 60-talets rockstjärnor som brinnande stark. Hennes otroliga röst låter lika sakral som djurisk. Det blir magi när rösten, i kalibern av en divas, möter Okazaki och Rusiaks ljudbild – inte minst i bluesrockiga ”Time of year”.

Produktionen är rik på elgitarr, tamburin och psykedeliska syntar – någonstans mellan Massive Attack och Goat. Det är stökigt, suggestivt och vitalt. Ibland kan dock de allegoriska texterna kännas aningen överansträngda och profeterande.

Trions debutalbum är imponerande definierat. Mycket tyder på en annalkande framgångssaga av organiserat kaos.

Bästa spår: ”Time of year”

