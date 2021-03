”Mörkerstråk” söker gemensamma nämnare mellan musik och poesi

Litteraturvetenskap Axel Englund ”Mörkerstråk. Lyrik och musik i det tyska 1900-talets skugga”, Ellerströms, 191 sidor Visa mer

Efter Auschwitz är det barbariskt att skriva poesi. Detta ofta citerade uttalande från 1951 av den tyske filosofen Theodor Adorno har oroat inte minst dem – oss – som sett hur poesin har erövrat ett allt vidare fält de senaste 70 åren. En rimlig tolkning är då att ett visst slags romantisk, idealiserande, ”vacker” eller bombastisk poesi inte längre är gångbar, poesin måste söka sig andra former och uttryck.

Mer sällan hör man någon fråga sig om det går att lyssna på klassisk musik efter Auschwitz. Det fanns inte å ena sidan musik- och diktälskare och å andra sidan mördare i Nazityskland. Båda rymdes i samma kropp; en lägerkommendant kunde läsa dikt på kvällen och dagen därpå gå till jobbet och slå ihjäl en människa till musik.

Frågan om förhållandet mellan dikt och musik efter Auschwitz ställs av litteraturprofessorn Axel Englund i ”Mörkerstråk”. Han närläser eller snarare närlyssnar på fyra tyskspråkiga poeter: Rainer Maria Rilke (1875-1926), Nelly Sachs (1891-1970), Paul Celan (1920-1970) och Ingeborg Bachmann (1926-1973). Rilke kan förstås inte ha påverkats av kriget men de andra tre var på olika sätt berörda: Celans föräldrar mördades, Sachs räddades till Sverige men undflydde aldrig den överlevandes smärta, Bachmann var dotter till en övertygad nazist som anslöt sig till partiet redan 1932.

Englund inleder med en historisk översikt: dikt och sång var länge ett, men under 1700-talet skiljs de åt, dikt läses tyst, musiken blir form, renad från språk i instrumentalmusiken, sången tystnar. Det finns en motrörelse: musik och dikt återförenas i ”sångfågelboet”, som den tyska Lieder-traditionen en gång kallades av den engelske musikkritikern William Saunders. Men föreställningen att musik är något radikalt annorlunda än dikt är stark. Redan Luther (så långt tillbaka går Englund inte, han börjar hos den ”femte evangelisten” Bach) såg i musiken den högsta konstarten, unik inte minst för att sfärernas kosmiska musik var hörbar endast för Gud, och just förhållandet till musikens ”Annanhet” är den gemensamma nämnare Englund söker hos de fyra poeterna.

Omslaget till Axel Englunds ”Mörkerstråk”.

Rilke är främmande för framförd, hörbar tonkonst. Hos honom blir musiken en av dikten formulerad idé, föremål för dyrkan på avstånd. Att en poet, som är kanske mest känd och beundrad för sina sonetter till sångaren Orfeus, inte ville höra musik annat än med ett inre öra kan verka gåtfullt. Orfeus är ju sinnebilden för den som sjunger och spelar så vackert att han kan rädda sin älskade ut ur dödsriket bara han inte vänder sig om och tittar på henne.

Men Englund visar hur Orfeus och musiken hos Rilke representerar både något överjordiskt och något alltför jordiskt och att denna spänning blir produktiv i hans dikt. Hans avsmak för det slags turnéer med diktuppläsning, piano och publikjubel som var vanliga på hans tid, pekar fram mot efterkrigsdiktens behov av att bryta med Lieder-traditionen.

Paul Celan var uppvuxen med Lieder, musiken och tyska språket är för honom förknippad med modern – och med hennes mördare. En av hans tidigaste och mest kända dikter, ”Todesfuge” (Dödsfuga), bär, påpekar Englund, på en förödande kritik av den musikförståelse som insisterar på musikens rena, icke-ideologiska form. Hos Celan blir musiken både uppåtrörelse och jordisk verklighet, himmelsfärd och gravgrävning. En man ropar till dem som går i dödsdansen: Döden är en mästare från Tyskland, stryk fiolstråken mörkare, så kan ni stiga som rök mot himlen. Det tyska musikaliska arvet har missbrukats, som språket, och måste förändras, bli mindre välljudande, gråare.

Även hos Nelly Sachs lever musiken dubbelliv. Den är fysiskt närvarande och samtidigt en brygga till en värld bortom vår. Både föränderlig, beroende av människan som använder den, och evig som kosmos. I en kort dikt anknyter hon till Celans ”Todesfuge”:

Jag tvättar min tvätt

Mycket döende i linnet sjunger

här och där kontrapunkt Död

Förföljarna har trätt in dess trådar

med hypnosen

och tyget tar villigt upp i sömnen –

Det är en på ytan lättillgänglig dikt, men tät som fin lakansväv. Att tvätta kläder är en vardaglig och privat syssla, vi sköljer bort spåren av vårt liv. Men här tvingar sig den yttre, mordiska verkligheten ända in på kroppen. Originalets ”einfädeln” är ett mångtydigt ord som inte bara betyder ”trä in” utan också är en musikalisk term för hur olika teman vävs in i varandra. I överförd bemärkelse kan einfädeln också betyda något som byggs upp i det fördolda, här döden som förövarna smyger in i den sovandes linne. Den lilla dikten är ett slags ingång till ett inte alltid så lättillgängligt författarskap; Englunds analys komplicerar den utan att stänga den. Hans fokus på musikens roll i Sachs dikt gör det möjligt för honom att frilägga ytterligare lager i dubbelheten, i kontrapunkten, där det översinnliga slår över i en terror som dödar sömnen.

Ingeborg Bachmanns diktning står i dialog med både Celans och Rilkes: till Celan betonar hon närhet, till Rilke avstånd. Englund exemplifierar med en läsning av hennes dikt ”Dunkles zu sagen” (Att säga det mörka). Även den alluderar på Celans ”Todesfuge” samtidigt som den för in Orfeusmotivet. I myten dödas Orfeus och hans kroppsdelar sprids. Hos Rilke genljuder naturen av Orfeus röst som sjunger efter döden, musiken mildrar våldet. Hos Bachmann halshuggs Orfeus med en fiolstråke, det är musiken som lemlästar kroppen och låter den genljuda av död.

Bachmanns dikt sätter på så vis punkt för en musikalisk tradition, för henne finns ingen ren musik, rensad från språk, befriad från social mening och moraliska värden. Det finns både dikt och musik efter Auschwitz, men musiken hittar nya tonarter och dikten måste hitta en annan musik.

