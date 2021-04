Morrisseys manager rasar mot ”Simpsons”-avsnitt

I avsnittet ”Panic on the streets of Springfield”, som sändes i söndags, dyker den brittiska sångaren Quilloughby upp som Lisas nya låtsasvän. Karaktären och referenserna i avsnittet för osökt tankarna till Morrissey – Quilloughby är vegan, har en liknande frisyr och spelade på 80-talet i det fiktiva bandet Snuffs. Namnet på själva avsnittet kommer också från The Smiths ”Panic” med låttexten ”Panic on the streets of London” från 1986.

Manusförfattaren Tim Long säger till Variety att karaktären inte är en direkt avbild av Morrissey, men konstaterar samtidigt att inspiration hämtats från sångaren.

– Med det sagt, karaktären är absolut lik Morrissey, kanske med en liten smula av Robert Smith från The Cure, Ian Curtis från Joy Division, och en rad andra personer, säger Tim Long till Variety.

Men gestaltningen har väckt irritation hos inspirationskällans manager, eftersom karaktären i nutid har utvecklats till en främlingsfientlig och överviktig köttätare. På Morrisseys Facebooksida skriver managern Peter Katsis att det är sorgligt hur ”Simpsons” gått från att vara ett program med inblick i modern kultur till en serie som försöker ”kapitalisera på billiga kontroverser och tolka elaka rykten”.

”När en serie sänker sig så lågt som till att använda hårda hatiska metoder som att visa Morrisseykaraktären med hans mage hängande utanför tröjan (när han inte sett ut så under någon tidpunkt av sin karriär) börjar man fråga sig vilka som egentligen är den skadliga rasistiska gruppen här”, skriver Peter Katsis.

Han lyfter också fram skådespelaren att Hank Azaria, som fram till förra året gjorde rösten till karaktären Apu, nyligen bad om ursäkt till alla indiska personer.

”De borde ta sig själva en titt i spegeln”, skriver Peter Katsis.

