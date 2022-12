Mötet är allt för hyllade Wau Wau Collectif: ”Musiken är verkligen gemensam”

– Av alla turnéer jag varit med på så är det här den bästa. Det är väldigt tillåtande stämning i gruppen, vi testar alla idéer. Musiken är verkligen gemensam. Det är väldigt fritt – eller snarare vi är fria.

Jag sitter tillsammans med den lågmälde Django Diabaté på jazzklubben Fasching i Stockholm några timmar innan dörrarna öppnar. Han sjunger och spelar den västafrikanska lutan ngoni i den löst sammansatta svensk-senegalesiska gruppen Wau Wau Collectif. Och Diabaté har en hel del jämförelsematerial: han har turnerat i USA, Europa och Asien med tunga afrikanska artister som Baba Maal, Youssou N’Dour och Kandia Koyaté.

Ett fullblodsproffs. Men nu är han en liten kugge i det här smått osannolika och sympatiska projektet. Åtta medlemmar som första gången är ute på turné tillsammans och kuskar runt Europa i en minibuss.

I kväll spelar de som en del av Selam Festival. Runt omkring oss dukar samtidigt serveringspersonalen borden, ljudteknikern riggar scenen och inne i köket förbereds maten. Flöjtisten Annarella Sörlin hjälper till att översätta från franska. Karl Jonas Winqvist sitter med och skjuter in frågor. Så är det hela tiden, märker jag under några intensiva timmar tillsammans med bandet. Ord och fraser på franska, engelska, svenska, wolof och hemmagjort teckenspråk bollas kors och tvärs mellan medlemmarna. Google translate-appen har blivit som en extra medlem. Det speglas till och med i gruppnamnet: ”Wau” betyder ja på wolof, ”Collectif” är franska för kollektiv.

Allt tog sin början för några år sedan när musikern och producenten Karl Jonas Winqvist fick ett stipendium för att vistas i en senegalesisk by som blivit ett slags nav för musiker och konstnärer. Han har bland annat spelat med banden First Floor Power och Blood Music och ger ut ett ständigt flöde av alternativ musik på egna skivbolaget Sing A Song Fighter.

I byn mötte han några lokala musiker att jamma med och efterhand spelade de in sina sessioner i en liten studio. När han flög hem igen hade han med sig material för sammanlagt fem album. I Sverige bjöd han in andra musikervänner och efterhand skickades ljudfiler via Whatsapp i en allt snabbare takt mellan Stockholm och byn Toubab Dialaw.

Debutalbumet ”Yaral sa doom” växte fram och gavs ut häromåret. Gruppens lekfulla musik är svårfångad men kan kanske beskrivas som senegalesisk rymdjazz med inslag av dubreggae, mjuka melodier och västafrikanska trumrytmer. Albumet präglas av en sällsynt form av öppenhet och vänlighet som väckte förundran i omvärlden. Musiksajten Pitchfork skrev att skivan var ”lika generös som glädjefylld”.

Nu har Wau Wau Collectifs andra album ”Mariage” getts ut. Musikens speciella atmosfär finns kvar samtidigt som skivan är mörkare och mer politisk. Låten ”Thiaroye 1944” handlar om hur fransmännen utförde en massaker på senegalesiska soldater – som dessförinnan hade slagits på Frankrikes sida – i slutet av andra världskriget, något som den gamla kolonialmakten aldrig har bett om ursäkt för.

”Mariage forcé” skildrar tvångsgifte och är skriven av sångerskan Ndikouu Diouf. Hon blev själv bortgift av en äldre släkting men skilde sig senare och har därefter kunnat återgå till sin musikkarriär. Sångaren och gitarristen Babacar Diol berättar om några av barnen som sjunger en traditionell ramsa i låten ”Xale”. Han är speciellt engagerad i barns utbildning eftersom han aldrig har fått chansen att gå i skolan, vilket är alltför vanligt i hemlandet. Första albumets titel betyder också ”Utbilda de unga” på wolof.

Efter att bandets soundcheck är avklarad sitter musikerna i logen, hopträngda runt ett bord med halvätna tallrikar, några ölflaskor, ett fruktfat och en stor skål med viltgryta.

Någon äter, en annan vilar ögonen, ytterligare någon lyssnar på nyheter från hemlandet. Det har varit en hektisk dag, de blev försenade från Göteborg och några av musikerna är småförkylda. De har bytt om till sina scenkläder i färggranna, traditionella tyger.

Samtalet rör sig kors och tvärs. Karl Jonas Winqvist säger mellan tuggorna att det hade varit lätt för honom att bara anlita några afrikanska musiker i Stockholm för att spela musiken live, men han ville ha med just de här människorna, ”mina vänner”, trots det nagelbitande byråkratiska krångel det inneburit att ordna tillstånd och visum.

Han menar att Wau Wau Collectif är det viktigaste han gjort. Winqvist verkar ha en ovanlig förmåga att få de mest skilda personer att samlas och spela musik tillsammans på jämlika villkor. Ett exempel är den senegalesiske taxichaufför som han av en slump träffade i Stockholm och som bjöds in till studion för att sjunga på några låtar. Han är också inbjuden att vara med på konserten, Karl Jonas kollar mobilen med jämna mellanrum, men det visar sig att han behövde köra taxi den här kvällen.

Karl Jonas Winqvist hänvisar till sitt arbete på studieförbundet Sensus som en delförklaring.

– Där handlar det om folkbildning och om att människor får mötas. Och jag får en jättekick av att just de här människorna har fått träffas, säger han och sveper med handen över rummet.

– Du har en medvetet slapp ledarstil som gör att andra måste kliva fram och ta plats. Det är modigt att släppa taget på det sättet. Folk får en frihetskänsla och gör mer än vad man annars skulle göra i en grupp, säger keyboardisten och basisten Lars Fredrik Swahn från andra sidan logen.

– Du skapar det här utrymmet för andra att komma fram, det är jättefint, fyller Annarella Sörlin i.

Att Winqvist senare under kvällens konsert står gömd längst bak på scenen känns ganska typiskt. Vi diskuterar vidare kring vem som egentligen har sista ordet när musiken skapas. Karl Jonas påpekar att det ändå är han som producent som till sist väljer den sista mixen på låtarna. I övrigt verkar det vara en kollektiv process.

– No boss, säger Arouna Kane med emfas.

Han är sångare och gitarrist och driver även studion i Senegal där en stor del av musiken har spelats in. Man skulle kunna ta honom för en jamaikansk rastafari med sina långa dreads och lätt majestätiska utstrålning. Han berättar om sin låt ”Le repaire spirituel” på nya skivan som handlar om människors behov av andlig vägledning. Han jämför det med fyrar på havet och de radarsignaler som hindrar flygplan från att krascha rätt in i bergväggar.

– Även Wau Wau Collectif är en sådan fyr, säger han.

Det här är Wau Wau Collectif Svensk-senegalesiskt musikkollektiv. På deras skivor medverkar över tjugo musiker och sångare. På den nyss avslutade turnén deltog Karl Jonas Winqvist (sång, slagverk, omnichord), Emma Nordenstam (sång, cello, munspel), Annarella Sörlin (flöjt), Lars Fredrik Swahn (bas, mellotron), Arouna Kane (sång, gitarr), Django Diabaté (ngoni, sång), Babacar Diol (sång, gitarr) och Ndongo Faye (slagverk). De spelade förutom i Sverige även i bland annat Italien, Tyskland, Danmark och Nederländerna. De gav ut sitt andra album ”Mariage” den 11/11. Det är tillägnat minnet av flöjtisten Ousmane Ba, som avled bara några veckor innan turnén skulle starta. Visa mer

Läs mer om musik och veckans skivrecensioner, eller fler texter av Magnus Säll