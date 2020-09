Mötet i fokus på höstens digitala litteraturscen

Den festivaliseringstrend som det senaste decenniet präglat mötena mellan läsare och författare har satts på paus. Det blir inga författarkryssningar eller myllrande bokmässor i höst.

Flera litteraturarrangemang välkomnar en liten och glest placerad publik om högst 50 personer, samtidigt som författarsamtalen filmas för fler att ta del av via liveströmning. Andra aktörer har valt att bli helt digitala. Huvudexemplet är Bokmässan i Göteborg som inleds nästa vecka. För första gången sedan starten 1985 är den inte öppen för fysiska besökare utan blir en alltigenom digital tillställning under namnet ”Bokmässan play”. Totalt erbjuds närmare 140 samtal och seminariepunkter för gratis tittning.

Årets teman heter ”Läs! Läs! Läs!” och ”Digital kultur”. Nytt för i år är att internationella författare som Salman Rushdie, Jonathan Safran Foer, Jacqueline Woodson med flera medverkar från New York, där de intervjuas av svenska journalister på plats.

– Förutsättningen för det digitala programmet var att vi kunde göra tittarvänliga produktioner. För en sak som pandemin gjort tydlig är att Zoomsamtal och strömmade framställningar kan vara rätt ansträngande att ta del av, man tappar lätt fokus, säger Oskar Ekström, programchef för Bokmässan.

Så hur gör man då ett bra digitalt litteraturprogram?

–Jag tror man ska tänka tv, kanske inte riktigt Babelnivå, men något åt det hållet. Vi jobbar med ljud, ljus och olika kameravinklar. Dessutom tror jag att det är viktigt att de som samtalar om en bok eller ett tema faktiskt befinner sig i samma rum, kanske till och med på en scen, så att det blir ett riktigt möte och en mer förtätad stämning.

Per Bergström, producent för Författarscenen i Malmö. Foto: Mats Kolmisoppi

Per Bergström, som ansvarar för Författarscenen på Malmö stadsbibliotek har också märkt att det är svårt att få författare att interagera – och för en moderator och bryta in med frågor – på länk. Under våren ställdes alla författarsamtal på biblioteket in, i gengäld producerades flera kortare, digitala uppläsningar. I höst arrangerar man fem litteratursamtal inför publik. Samtalen är gratis och kommer även finnas tillgängliga för strömning.

– Vi har fått ställa in flera samtal, exempelvis ett med Jamaica Kincaid. Men vi kommer att gästas av Vigdis Hjorth, Roland Paulsen och Bart Moeyaert, för att nämna några. Jag tror dessvärre att det kommer dröja år innan vi får se amerikanska författare på svenska scener igen.

Hur jobbar ni med den digitala paketeringen?

– Vi har märkt att redan efter 15 minuter försvinner många tittare, därför gör vi kortare klipp av de långa samtalen som man kan ta del av i efterhand. Det digitala litteraturarrangemanget har en otrolig potential men det behövs en rörelse i bilden och kanske något slags interaktivitet i form av chattfrågor.

Höstens litteraturscener Bokmässan Play pågår 24-27 september. Årets teman heter "Läs! Läs! Läs"!" och "Digital kultur". Alla samtal och seminarier är gratis och kommer även kunna ses i efterhand mot att man loggar in med en användarprofil. De flesta samtalen direktsänds från platser som Svenska mässan, Fotografiska museet och Expressens studio. En del av programpunkterna har producerats i förväg från en studio i New York. Totalt medverkar 440 författare, journalister och sakkunniga, bland andra Salman Rushdie, Ben Lerner, Maj-Gull Axelsson, Fredrik Reinfeldt och Nina Björk Kulturhuset Stadsteatern arrangerar drygt tjugo litteratursamtal mellan 19 september och 7 december. De görs inför en betalande publik om max 50 personer, alla samtal direktsänds även på Kulturhuset Stadsteaterns hemsida. Medverkande: Patrik Svensson, Agneta Pleijel, Karin Smirnoff, Martin Hägglund och Susanna Alakoski med flera. Författarscenen på Malmö stadsbibliotek arrangerar fem samtal med start i november. Inträdet är gratis, biljetter kommer att lottas ut i förväg bland de som anmält intresse. Samtalen direktsänds också och går att titta på i efterhand. Medverkande: Gina Dirawi, Roland Paulsen, Vigdis Hjorth med flera. DN:s författarsamtal är en digital satsning där DN:s medarbetare samtalar med aktuella författare. Publiken har även ha möjlighet att ställa frågor och köpa signerade böcker i samband med samtalet. Medverkande: Alex Schulman, Lydia Sandgren, Katarina Wennstam, Johanna Bäckström Lerneby med flera.

Ingemar Fasth, konstnärlig ledare för Litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern Foto: Jonas Eriksson

Svenska och i viss mån nordiska författarskap dominerar höstens litteraturscener.

Ingemar Fasth, litteraturchef på Kulturhuset Stadsteatern, tycker att det ligger något positivt i det. När internationella höjdare uteblir innebär det att fler lokala författare, som haft ett inkomstbortfall på grund av vårens inställda uppläsningar, kan arvoderas.

– Vi har vänt blicken inåt och det är ofta nyttigt. Vi har till exempel kommit på en ny serie där två författare får möta varandra utifrån ett tema de har gemensamt.

Ja, i ett sådant samtal talar Klas Östergren med Niklas Natt och Dag, vad har de gemensamt?

– En stad förstås! Stockholm i historisk tid och nutid.

Men några internationella framträdanden blir det ändå. Bland annat intar förra årets ALMA-pristagare Bart Moeyaert och fransk-belgiska Diane Meur, vars bok ”Mendelssohnkartan” snart utkommer på svenska, litteraturscenen.

– Alla vi frågat vill medverka, om det så bara blir 13 personer i publiken. Kjell Westö, som pratar med Eric Schüldt i december, har sagt att han är beredd att isolera sig två veckor efteråt så länge han får en vecka före jul att köpa klappar, säger Ingemar Fasth.

Och om det visar sig att någon inte kan eller får resa, blir det samtal på länk eller Zoom då?

– Det kan bli något enstaka länkframträdande men det är knepigt. Det kräver att samtalet överträffar tekniken. Det händer ibland, till exempel i samtalet mellan Joyce Carol Oates och Linn Ullmann som vi arrangerade tillsammans med Litteraturhuset i Oslo.

Per Bergström på Malmö Stadsbibliotek vill också undvika samtal på länk.

– Tekniken krånglar ofta, samspelet uteblir och man stirrar rakt upp i näsborrarna på författarna. Är det någon som inte kan komma tror jag att en podd är en bättre idé än ett Zoomsamtal.

Även DN arrangerar i höst en digital litteraturserie där läsare kan boka plats till samtalen, ställa frågor till författare och även köpa signerade böcker. Bland de medverkande kan nämnas Lydia Sandgren, Alex Schulman och Martin Hägglund.

– Samtal kring litteratur är en central del i DN:s journalistik. Vi vill naturligtvis utveckla nya former för det även om vi inte kan träffa publik och läsare fysiskt, säger DN:s kulturchef Björn Wiman om satsningen.

För alla arrangörer innebär omställningen till digitala mässor och litteratursamtal ett stort ekonomiskt bakslag. Biljettintäkterna minskar eller uteblir helt samtidigt som författare och moderatorer fortfarande arvoderas.

För Bokmässan är den digitala satsningen en investering, men man har också ingått nya samarbeten för att täcka delar av intäktsbortfallet, bland annat med nätbokhandlar och med flera mediehus som kommer att sända seminarier och samtal.

– Bokmässan är ju också en marknadsplats, och när arrangemang blir digitala är risken att författarna går miste om en chans att sälja sina böcker. Det har vi försökt balansera genom ett samarbete med Bokus och Akademibokhandeln så att man i anslutning till den digitala programpunkten kan klicka hem boken, säger Oskar Ekström.

– Vi håller budget i år också men den kommer att tänjas till bristningsgränsen, säger Ingemar Fasth på Kulturhuset Stadsteatern.

