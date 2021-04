”Mötet som uppstår i rummet är hela fundamentet för teatern”

Det säger något om Mattias Andersson att han, när jag berömmer honom för hans ljusa, vackra hörnrum på Dramaten, genast berättar att han kastat ut all gammal inredning. De tunga ekmöblerna, porträtten som prydde väggarna, en bokstavlig tron prydd med texten ”teaterchef”.

Det säger också något att han omedelbart efter att ha berättat detta fyller i med orden:

– Alltså, det är inget statement.

Han ville bara bli ”ren i hjärnan”. De nya möblerna, i färgglad plast och rostfritt stål, har han gått runt i huset och plockat på sig.

Foto: Nicklas Thegerström

Det har gått ett drygt år sedan Mattias Andersson tillträdde som chef för Sveriges nationalscen Dramaten. Och det har gått ett drygt år sedan han tvingades ställa in de första föreställningarna på grund av ett mystiskt nytt virus som fått Folkhälsomyndigheten att mana till försiktighet. Den 14 mars 2020 stod det i DN: ”Huruvida nästa veckas planerade föreställningar kommer sättas upp eller inte är än så länge osäkert.”

Sedan dess har det blivit många inställda föreställningar.

– I början fanns det en akuthet i alla beslut, mycket adrenalin i omlopp, nästan som när man måste lösa ett plötsligt dödsfall på teatern. Hade jag vetat då att det skulle pågå så här länge hade jag gjort andra strategiska val. Men att inte kunna fatta långsiktiga beslut är ju precis det som varit så förödande med hela pandemin, säger Mattias Andersson.

Allt det jag föresatt mig att göra under min första tid – få med mig folk i huset – blev väldigt svårt när vi inte kunde träffas i verkligheten

Han sitter i en fåtölj mitt emot mig på sitt kontorsrum. Helt svartklädd, vanan trogen. För att vara född, uppvuxen och fram tills för några år sedan bosatt i Göteborg talar han inte särskilt utpräglad göteborgska. Han lämnade Hisingen och barn- och ungdomsteatern Backa teater, där han arbetat av och till sedan 1993 och där han från 2006 och framåt var chef, för jobbet som Dramatens konstnärlige ledare.

– Allt det jag föresatt mig att göra under min första tid – prata med personalen, förankra mina idéer, få med mig folk i huset – blev väldigt svårt när vi inte kunde träffas i verkligheten. Jag fick träffa alla en och en, och det stora personalmöte jag sett framför mig fick jag ha på Zoom. Att se alla dessa små ansikten i var sin ruta, med sina avstängda mikrofoner … Det blir inte bra när man drar något skämt, eller kanske tycker att man säger något ganska spektakulärt, och ser folk sitta och andas lite till svar.

Foto: Nicklas Thegerström

Om förra våren präglades av osäkerhet på Dramaten såg hösten inledningsvis ljusare ut. Många premiärer hade skjutits fram och skulle nu äntligen bli av. Sedan kom den andra vågen.

– Jag vet inte hur många gånger jag stått i tv och jublat och varit glad inför någon premiär, bara för att nästa dag mötas av nya negativa besked från Folkhälsomyndigheten. Det har känts ganska genant, faktiskt, säger Mattias Andersson.

När åttapersonersregeln infördes i Stockholm i slutet av november inleddes den allra tyngsta perioden, menar han. Sedan dess har Dramaten och dess personal befunnit sig i limbo, i väntan på vaccin, nya kulturpolitiska beslut eller gudomligt ingripande.

Det är mötet som uppstår i rummet som är hela fundamentet för teatern

– Vi har förstås ställt om och gjort mycket digitala satsningar, vilket har varit viktigt för att motivera både bidragen vi får och personalen som arbetar här. Men för en skådespelare som är van att viga sitt liv åt scenen är det svårt att anpassa sig till ständiga hemmakvällar. Många har känt att de tappat sin riktning.

Har din syn på vad teater är förändrats under året som gått?

– Jag kan känna att den digitala teatern snart har nått vägs ände. I alla fall i form av enkel avfilmning. Det är bra för spridningens skull, och för att hålla i gång, men det är verkligen inte teaterns framtid. Det är mötet som uppstår i rummet som är hela fundamentet för konstformen.

Stämningen i rummet blir en smula dyster. När jag ber honom berätta hur hösten på Dramaten kommer att se ut blir han dock entusiastisk:

– Vi har en enorm mängd teater planerad! Pjäser som inte spelades färdigt i våras, pjäser som var schemalagda till hösten, och nya teaterformer som jag vill pröva här. Vi skulle inte tjäna något på att lägga ner föreställningar på förhand – alla upphovspersoner är redan kontrakterade och betalda, allting är på banan sedan länge.

En kort paus innan han fortsätter:

– Och jag vet inte om det är en välsignelse eller en förbannelse, men de intäktskrav man är van att förhålla sig till som teaterchef finns inte riktigt just nu, eftersom publiken ändå kommer att vara begränsad.

Foto: Nicklas Thegerström

Publiken, ja. När den nye konstnärlige ledaren offentliggjordes sade han att hans mål var att locka ”grupper som aldrig satt sin fot här” till Nybroplan. Till Backa teater kom ungdomar från hela Göteborg, medan Dramaten är själva symbolen för en upphöjd, svårforcerad kulturelit. Mattias Andersson har gjort sig känd för att bygga sina pjäser, som de hyllade ”Mental states of Gothenburg”, ”Mental states of Sweden” och ”Utopia 2012”, på intervjuer med allmänheten och en polyfon ensemble utan tydlig huvudperson. På Dramaten finns en stjärnkult som är svår att förneka.

Jag måste förhålla mig till att många av Dramatens skådespelare är mycket mer folkkära än jag någonsin kommer att bli

Jag frågar om hans idéer om teater inte framstår som väldigt radikala i det nya huset. Och får en suck till svar.

– På Backa var uppdraget att göra teater som var relevant för ungdomar i Göteborg. De har ingen relation till vem som är känd och inte känd, utan samtidsskildringen var det viktiga. Även Göteborgspubliken i stort gillar socialt engagerad teater – gruppteatern, Nationalteatern … Stockholm har inte riktigt den traditionen. Men från Backa tar jag med mig självförtroendet i att om temat är relevant och den emotionella klangbotten känns sann så kan man hitta en stor publik även utan stjärnor.

Men när du nu har stjärnorna till hands ...?

– Jag måste förstås förhålla mig till att väldigt många av Dramatens skådespelare är långt mycket mer folkkära än jag någonsin kommer att bli. De är beundrade i kraft av sina egna konstnärskap. Det är klart att jag inte bara kan ignorera det. Men jag vill inte heller bara surfa på att om jag väljer en känd titel och en känd person så kommer det folk. För mig räcker inte det.

Mattias Andersson påpekar att det under den i dagarna omdebatterade tv-teaterns storhetstid skapades ett gäng skådespelare som blev favoriter hos den äldre publiken.

– Men vem är i dag så känd? Dagens utbud av tv-serier, filmer, Youtube är så enormt, och samhället är så mycket mer segregerat, med mängder av parallella arenor utan kontakt. Jag har svårt att se ett ensamt skådespelarnamn fylla salonger på samma sätt i framtiden, säger han.

Foto: Nicklas Thegerström

Samtidigt kan man inte sticka under stol med att det är den äldre publiken som fortfarande står för en stor del av biljettintäkterna på Dramaten.

– Min drivkraft är att pusha konstformen framåt, att hitta nya sätt att berätta historier på, ge nya vinklingar på världen, livet och verkligheten. Jag vill inte vara fångad i någon konvention. Men jag är inte dummare än att jag förstår att en stor grupp människor tycker om att teater ser ut som den brukar se ut. Därför måste repertoaren vara pluralistisk.

Har du upplevt en oro hos ensemblen för att du ska bli för indie? Att ni kommer att tappa kärnpubliken om det blir för mycket fokus på ditt tillvägagångssätt?

– Just nu, och med ”just nu” menar jag just denna aprildag, upplever jag att ensemblen är väldigt positiv. Jag tror inte att man hade valt mig till chef om man inte kände att jag kunde erbjuda något som man ville ha. Jag har också gjort flera produktioner på Dramaten tidigare – ”The mental states of Sweden”‚ ”Idioten”, ”Uppenbarelsen” – och på de föreställningarna kom det ju jättemycket folk.

Hittills har ensemblen varit mycket mer öppen för mina idéer än vad jag föreställde mig – ingen har sagt: ”Så gör vi inte här.”

Översatt till skrift låter Mattias Andersson kanske en smula sträng, särskilt när reportern i fråga envisas med att ifrågasätta hans arbetssätt. I verkligheten är han snarare allvarlig än arg. Han svarar eftertänksamt och resonerande på alla frågor, och efter många uttalanden kommer ett ”samtidigt…” eller ett ”å andra sidan…”. Det är som om han vill förkroppsliga sin egen förkärlek för det polyfona, det kollektiva, som han gång på gång återkommer till.

– Hittills har ensemblen varit mycket mer öppen för mina idéer än vad jag föreställde mig. Ingen har sagt: ”Så gör vi inte här.” Skulle det vara så att folk inte gillar det jag säger behöver jag inte heller bita mig fast på den här positionen. Jag ser mig i första hand som dramatiker och regissör. Det här uppdraget är såklart en stor möjlighet för mig, men positionen i sig själv är inte något jag klänger mig kvar vid till varje pris. Jag säger vad jag vill göra, och så länge det funkar är jag här.

Foto: Nicklas Thegerström

I tidigare intervjuer har Mattias Andersson varit mycket fåordig kring sin företrädare på posten, Eirik Stubø, som lämnade Dramaten i april 2019. Stubøs beslut föregicks av en tids turbulens både i och utanför huset, med anledning av bland annat den mycket uppmärksammade SVT-dokumentären om sångerskan Josefin Nilsson. Flera regissörer och skådespelare verksamma vid teatern gick då ut med att de saknade förtroende för sin chef.

Mattias Andersson Född 1969 och uppvuxen i Göteborgsförorten Frölunda. Bor i Stockholm med sambo och två barn. Utbildade sig till skådespelare på Teaterhögskolan i Göteborg 1990-1993 och skrev och regisserade där sin första pjäs, ”Och utanför ligger havet”. Därefter spelade han i pjäser som Ibsens ”Peer Gynt” och Goethes ”Faust” på Backa teater. Som dramatiker har han gjort sig känd för pjäser som ”The mental states of Gothenburg” (Angereds teater), ”The mental states of Sweden” (Dramaten), ”Utopia 2012” (Backa teater) och ”Idioten” (Dramaten). 2006–2020 var han konstnärlig ledare på Backa teater. I mars 2020 tillträdde han som Dramatens teaterchef och konstnärlige ledare. Visa mer

Under mitt samtal med Mattias Andersson vidrörs ämnet bara denna enda gång, när vi pratar om hans roll i huset.

– Det är bara att titta på hur det gått för vissa teaterchefer innan mig. Det är inte direkt en position som inte är granskad eller utsatt, och på så många olika nivåer, både internt och externt. På ett sätt är det en omöjlig ekvation.

Han börjar räkna på fingrarna.

– Jag ska hålla alla yrkesgrupper i huset på glatt humör. Jag ska fylla salongerna med publik. Kritikerna ska gilla det vi gör, vilket verkligen inte alltid är samma sak som att publiken gillar det. Jag ska hålla budgeten. Och dessutom ska det i största allmänhet finnas en känsla av att Dramaten är en bra plats.

Jag är övertygad om att det vi har att erbjuda skulle kunna vara tillgängligt, och attraktivt, för många fler än de som i dag känner sig välkomna

En djup utandning.

– Vi är en symbol för så många människor, på gott och ont. En ursymbol för makt, privilegier, finkultur. När jag tog mig an det här uppdraget ville jag jobba med det – huset är i sig ett subjekt som man kan spela med eller emot. Samtidigt är jag övertygad om att det vi har att erbjuda skulle kunna vara tillgängligt, och attraktivt, för så många fler än de som i dag känner sig välkomna hit.

Foto: Nicklas Thegerström

Han konstaterar att pandemin på ett sätt gjort Dramaten till en än mer ointaglig plats – för de unga scenkonstskapare som försöker göra sig ett namn i branschen.

– Det är en total mardröm för de mellan tjugo och trettio. Dels har så mycket pengar försvunnit för friteatergrupperna, dels har de stora teaterhusen nu enorma mängder pjäser av redan etablerade personer som vi väntar på att få visa. Att fånga upp och bli en plattform för unga dramatiker och regissörer kommer att vara ett viktigt uppdrag för oss. Annars kommer återväxten för branschen att krascha helt.

Att få Mattias Andersson att tala om sin egen person är en utmaning. Jag säger det högt en gång: ”Jag vet att du inte gärna talar om dig själv.” Svaret: ”Nej.”

Han växte upp i Göteborgsförorten Frölunda, där han muttrar att han ”inte trivdes så bra generellt”. Mer vill han inte säga om sin uppväxt. Under gymnasiets andra år bytte han skola till Schillerska inne i stan. Samtidigt hade han börjat skriva – dikter, mest. När den frivilliga dramagruppen på skolan behövde killar till en pjäs ställde han upp. Efter gymnasiet fick han jobb som städare på en friteater. Också där hoppade han in som skådespelare. Sedan sökte han och kom in på Teaterhögskolan i Göteborg, bara 20 år gammal.

Jag beundrar skådespelare väldigt mycket, men jag vet hur utsatt yrket är.

– Ändå kände jag aldrig att skådespeleriet var min grej, egentligen. Jag ville fortfarande mest skriva, säger han.

Under utbildningen skrev han också sin första pjäs, ”Och utanför ligger havet”. Han visade den för sina klasskamrater på utbildningen, däribland skådespelarna Shanti Roney och Alexandra Zetterberg, som uppmuntrade honom att regissera den och spelade två av rollerna. Pjäsen fick ett fint mottagande, och så var en dramatiker född.

– Jag beundrar skådespelare väldigt mycket, men jag vet hur utsatt yrket är. Man blir bedömd som sig själv på ett sätt som man inte blir som regissör. Även om jag förstås får mycket skit om jag misslyckas med en pjäs.

Foto: Nicklas Thegerström

Han berättar om en föreställning han spelade i på Backa teater på nittiotalet, när hela hans avgångsklass på scenskolan fått anställning på teatern där han många år senare kom att bli chef. Pjäsen, skriven av den irländske författaren Brendan Behan, hette ”Gisslan”. Mattias Andersson skulle spela IRA-officer.

– Jag kom in på scen med en pistol i handen och skulle säga typ: ”Akta dig så jag inte skjuter huvudet av dig.” Plötsligt hör jag en ungdom i publiken säga…

Mattias Andersson adopterar en mycket släpig göteborgska.

– … ”Hjälp.” Han tyckte inte att jag verkade så farlig. Den förnedringen, kände jag då, utsätter jag mig inte för igen.

Ett sällsynt skratt. Jag tar tillfället i akt och frågar var han tror att hans intresse för det kollektiva kommer ifrån.

– Menar du för mig personligen?

En nervös harkling.

– Jag har nog aldrig själv känt mig som en del av ett kollektiv. Snarare tvärtom. Mina pjäser handlar ju på något sätt alltid om ensamhet och utanförskap. Tillhörighet till eller uteslutning ur gruppen är något jag är väldigt upptagen av, både på ett politiskt och ett existentiellt plan.

Men varför är du så upptagen av det?

– Kanske har det att göra med att jag har ett väldigt starkt socialdemokratiskt arv på ena sidan av släkten, och ett väldigt starkt religiöst arv på andra. Båda har varit väldigt idémässigt starka under min uppväxt. Även om jag inte kallar mig vare sig det ena eller det andra i dag är det teman jag har hållit på mycket med.

Om någon säger att den tror på Gud vill jag att någon annan ska säga att den inte tror på Gud

Han säger också att han i grunden vill tro på kollektivismen som politisk kraft.

– Jag tycker inte om fixeringen av det enskilda subjektet, jag läser inte av världen på det sättet. Jag vill se människor i system, i sammanhang. Det var därför jag började med dramatik. Om någon säger att den tror på Gud vill jag att någon annan ska säga att den inte tror på Gud. Jag vill visa världen som komplex.

Och samtidigt…

– Samtidigt är jag hyperindividualist.

Foto: Nicklas Thegerström

Det är svårt att tänka sig att någon som helt saknar individualistiska drag skulle hamna på din position.

– I min chefsroll måste jag kunna säga vad jag tycker. Jag måste komma med någonting själv. Jag kan inte bara gå runt och fråga: ”Vad vill ni göra?” Då blir folk bara förvirrade.

Det är slutpratat om privatpersonen Mattias Andersson.

Hösten på Dramaten ska starta storstilat. Nyligen kom nyheten om pjäsen som ska öppna höstsäsongen – ”Den yttersta minuten”, där teaterchefen samlar de 70 skådespelare som utgör teaterns ensemble samtidigt på scen. Förutsatt att alla är vaccinerade. Och att regeringen tillåter. Och att ingen blir sjuk. Frågeställningen som varje skådespelare fått tänka fritt kring lyder: ”Om du bara hade en sista minut på Dramatens stora scen när vi öppnar i höst, vad skulle du göra då?”

– Redan när jag fick jobbet började jag fundera över ett projekt som skulle samla hela huset, och som involverade huset i sig självt. Jag har tänkt mycket på vad Dramaten representerar, vad det betyder att vara en nationalscen, och vad ”teater för alla” egentligen är, säger Mattias Andersson.

Att hela ensemblen står samlad på Stora scen blir på ett sätt ett ställningstagande för kollektivismen

Om samtliga skådespelare medverkar blir pjäsen också en sorts reintroduktion av ensemblen, inför en publik som fått längta länge efter en kväll på teatern.

– De påstår i huset att hela ensemblen aldrig tidigare stått samlad på Stora scen. På så sätt blir det också ett ställningstagande för kollektivismen, säger Mattias Andersson och ler snett.

Sedan börjar han titta på klockan. Vi har pratat länge och trots att huset är halvtomt och repertoaren heltom finns det arbete att utföra. Jag har en fråga kvar. Jag vet att han inte kommer att tycka om den.

Foto: Nicklas Thegerström

Har det känts sorgligt, för dig personligen, att pandemin berövat dig på ditt första år som Dramatenchef?

– Ja, det är klart.

Mattias Andersson skruvar på sig.

– Men jag vet inte om du ska skriva det i tidningen. Jag har ett uppdrag som är att hålla lågan uppe. Det är det jag får betalt för. Som regissör kan man ligga vaken om natten och tvivla på om det man gör blir bra, men nästa morgon måste man ändå stå framför sin ensemble och säga: ”Det här blir skitbra.” Det här jobbet är likadant. Det är en fruktansvärd press, men hela saken är att jag ska klara av det.

Å andra sidan…

– Å andra sidan har alla varit med om sorgliga saker det här året. Det är inte exceptionellt synd om mig – jag har ett jobb, jag får betalt, jag kan planera för framtiden. I bästa fall kommer vi alla att ha lärt oss något när det här är över. Publiken har förhoppningsvis saknat oss så mycket att den kommer tillbaka. Och vi i huset har kanske lärt oss att inte ta våra privilegier för givna.

Mattias Anderssons tre senaste stora kulturupplevelser Strömmad teater. ”La reprise” av Milo Rau ”En positiv sak med covid är åtminstone att internationell teater sprids mer digitalt. Gillar verkligen regissören Milo Raus arbete med att iscensätta verklighet på scenen och problematisera hur vi berättar om den. En liveströmning från ITA Amsterdam.” Fackbok. ”Ballad of the bullet” av Forrest Stuart ”En dokumentärbok som beskriver utvecklingen inom den just nu så omdebatterade ’gangsterrappen’ via drill-scenen i Chicago. Sätter samtidigt fingret på så många andra mekanismer och fenomen i samtiden, till exempel hur ekonomiskt kapital samspelar med symboliskt kapital på sociala medier.” Pjäs. ”Nationen” på Backa teater ”Den sista liveteater jag såg innan lockdown. Ursprungligen en holländsk pjäs, här adapterad till dagens Göteborg och i regi av Beata Gårdeler med hela Backas ensemble på scen. Visuellt, mäktigt och mycket gripande.” Visa mer

