Motown-låtskrivaren Lamont Dozier är död

Dozier utgjorde tillsammans med bröderna Eddie Holland och Brian Holland produktionsteamet ”Holland-Dozier-Holland”. Tillsammans skrev de världshits som the Supremes ”Baby love” och ”You keep me hanging on”, och Four Tops ”I can't help myself”.

Trion är invalda i Songwriters hall of fame, Rock Hall of fame och fick 2015 sin egen stjärna på Hollywood walk of fame. Sammanlagt samskrev han 14 listettor på amerikanska Billboard-listan.

Doziers son Lamont Dozier Jr bekräftade nyheten på Instagram, men meddelade då ingen dödsorsak, rapporterar the Guardian.