Motownartisten Wanda Young död

The Marvelettes fick bland annat en Billboardetta med hitlåten ”Please mr postman” 1961, som också var det legendariska skivbolaget Motowns första USA-etta.

”Vi är djupt bestörta över nyheten om Wanda Youngs bortgång. Hon lämnade ett stort avtryck på oss och på så många människor. Hennes arv lever vidare”, skriver skivbolaget i ett uttalande på Twitter.

Såväl The Beatles som The Carpenters gjorde coverversioner av ”Please mr postman”, och The Marvelettes fick ytterligare topp tio-placeringar med singlarna ”Playboy” och ”Don't mess with Bill”.