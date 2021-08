MTV 40 år – så sprängdes den vita barriären

”Damer och herrar, rock and roll!”

Över en video där rymdraketen Columbia skjuter i väg från Nasas Kennedy Space Center i Florida hörs Warnerchefen John Lack yttra MTV:s första ord. Farkosten landar på månen och ut kliver en astronaut som placerar en blinkande flagga med den ikoniska loggan.

Det har gått 40 år sedan invigningen av MTV, tv-kanalen som rörde upp en visuell revolution i en audiell musikindustri. Journalisten Rob Tannenbaum har skrivit boken ”I want my MTV”, om kanalens födsel och utveckling fram till 2011, tillsammans med LA Times-skribenten Craig Marks. Han säger till DN att MTV gav namn åt ett nytt musikformat.

– När MTV lanserades fanns det inte ens ett ord för ”musikvideo”, de skapade en plattform för något som saknade namn. Dåtidens musikjournalister kämpade med att beskriva vad som faktiskt visades på kanalen, de kallade det ”små musikklipp av illustrerade låtar”. Musikvideo blev en term tack vare MTV.

”I want my MTV” skränade dåtidens stjärnor, som Madonna, Mick Jagger och Kiss, i den pr-historiska reklamkampanjen från 1982. Men i samband med MTV:s nationella och internationella erkännande grodde en kritik mot att kanalen spelade musikvideor av övervägande vita artister. Anklagelserna hade flera avsändare, artisten Rick James var en av de första.

Varken hans låt ”Super freak” från 1981 eller Earth, Wind & Fires ”Let's groove” från samma år antogs av MTV, med förklaringen att låtarna tillhörde genren r&b, snarare än rock'n'roll. I en uppmärksammad intervju från 1983 konfronterade David Bowie reportern och videojockeyn Mark Goodman om varför så få musikvideor av svarta artister spelades på MTV, och varför de fåtaliga bara visades under på sämsta sändningstid.

– Vi försöker spela musik som passar in i vad vi vill med MTV. Vi måste tänka på städer i Mellanvästern där folk blir livrädda för Prince, eller svart musik. Vi kan inte vända och säga, titta det här är det rätta sättet. Vi måste lära folk lite i taget, svarade Goodman då.

Intervjun fick ett nytt och större genomslag på sociala medier i samband med David Bowies död 2016, och i år i samband med MTV:s 40-årsjubileum.

– Han sa det som man egentligen skäms över. Varför skulle människor i Mellanvästern vara livrädda för Prince? Man kan inte ena sekunden skylla på formatet och andra sekunden säga att folk är livrädda för svarta artister, säger Rob Tannenbaum och tillägger:

– Men under den här tiden, 1982 och 1983, så hade MTV börjat spela Duran Duran, Culture Club och Hall & Oats. De var vita versioner av svart musik. Så om MTV kunde spela vita artister som gjorde svart musik, varför kunde de inte spela svarta artister? Det var svårare för MTV att svara på. Det gick inte att skylla på formatet för formatet hade blivit bredare, men bara för vita artister.

Flera av MTV:s grundare och initiala nyckelpersoner kom från radiostationer, som under 60- och 70-talet huvudsakligen ägnade sig åt AOR: albumorienterad rock. Amerikanska FM-stationer spelade inte poplåtar på samma sätt som AM-stationer, utan ägnade sig åt melodiös, välarrangerad rockmusik.

– FM-stationer spelade nästan inga svarta artister, den enda som spelades regelbundet var Jimi Hendrix. MTV:s grundare kom från ett väldigt segregerat radioformat.

Michael Jackson i musikvideon till ”Billie Jean” 1983. Foto: Eugene Adebari/REX

Efter den konfrontativa intervjun med Bowie riktade kanalen strålkastarljuset på den då 24-årige Michael Jackson. Poppiga ”Billie Jean” hade hunnit spelas på radio i mer än två månader, och toppade redan landets listor när MTV antog videon. Den låg till en början på låg rotation – två till tre spelningar om dagen. Men en månad senare spelades ”Billie Jean” på högvarv, och detsamma gällde Princes ”Little red Corvette”.

– MTV hade precis lyckats slå igenom, men de var nära att misslyckas. Om något inte hade förändrats så hade de gått i konkurs. Det var en artist som räddade MTV från att misslyckas, Michael Jackson. Han var en artist som egentligen inte passade in i formatet, ”Billie Jean” är ingen rocklåt även om det är en fantastisk låt, berättar Rob Tannenbaum.

I boken ”I want my MTV”, där författarna intervjuar flera av MTV:s nyckelpersoner, råder det en närmast hätsk diskussion mellan kanalen och Michael Jacksons skivbolag CBS Records.

– MTV påstår i våra intervjuer att de tyckte att ”Billie Jean” var den bästa musikvideon någonsin och att de ville spela den från dag ett. Men CBS hävdar motsatsen; att MTV varken ville eller tänkte spela låten. Skivbolaget berättade för oss att de ringde MTV och hotade att dra tillbaka alla sina artisters musik på kanalen om de inte spelade ”Bille Jean”. MTV var mer eller mindre tvunget, säger Rob Tannenbaum.

Medgrundaren och tidigare vice vd-n för MTV, Les Garland, fick musikvideon till ”Billie Jean” skickad till sig. Han säger till DN att det inte rådde någon som helst tvekan hos honom eller hans medarbetare om att spela låten.

– Du pratar med personen som fick videon och spelade upp den för alla på kontoret. Vi satte ”Billie Jean” på kanalen redan dagen därpå. Allt annat är osant. MTV föddes ur AOR och vi var en rock'n'roll-kanal. Men redan efter några månader förstod vi att vi inte kunde hålla oss till AOR utan att vi skulle bli en pophybrid, säger han och fortsätter:

– Popmusik kommer från flera olika ställen, inte bara rock'n'roll utan r'n'b och country. Man vet aldrig var nästa poplåt kommer från, som den brittiska invasionen under 80-talet. Skapade vi vågen eller red vi på den? Jag tror det är en kombination. Men det fanns ingen rasism på MTV, det är helt främmande. Aldrig, aldrig nej.

Så Bowieintervjun ledde inte till någon självrannsakan, eller några diskussioner på kanalen?

– Jo, det ledde till diskussioner eftersom våra känslor var sårade. Att kallas rasist, när man inte är det, är sårande. För medier och för vår publik var det viktigt att rätta en feltolkning om vad vi var. Tanken på att bedöma en artist efter hudfärg skulle kännas så fel. Jag har aldrig sett musik i färg, det handlar bara om musik.

MTV:s tidigare talangchef Caroline B Baker, som var en av få svarta anställda på kanalen under tidiga 80-talet, säger i ”I want my MTV” att hon försökte att få kanalen att spela James Brown, men fick då svaret att kanalens tittare ser The Beatles som rock'n'rollens urfäder.

Ametist Azordegan. Foto: Art by Esse Carmback

Musikjournalisten Ametist Azordegan säger att MTV syftade på vit rockmusik när de pratade om rock'n'roll, vilket exkluderade en stor del av genren.

– De verkar mena falangen män med blont hårsvall, vilket visar på en historielöshet och ett osynliggörande av genrens bredd och rötter, eftersom rockmusik är svart musik i grunden. Det fanns svarta musiker och artister som hade kunnat få ta plats på MTV jämsides med den vita rocken. Det blir ett val att inte ge dem en plats.

– Kanalen heter Music Television, inte Rock Music Television eller White Rock Television.

Hon menar att det finns flera förklaringar till att MTV:s bristfälliga representation under 80-talet.

– Det handlade delvis om referensramarna hos dem som jobbade på MTV:s redaktion och bestämde vad som skulle visas. Redaktionen bestod av vita personer som själva lyssnade på vita artister. Den svarta musiken hamnade utanför deras synfält och de underskattade därmed hur stor deras publik faktiskt var, säger Azordegan och tillägger:

– Men det grundar sig också i en rädsla för att hantera svarta artister och den svarta publiken på grund av fördomar, vilket blir absurt i retrospektiv eftersom de här vita rockartisterna var himla besvärliga att hantera. Det fanns en beröringsskräck som pågår än i dag, även hos svenska medier. Det är ett resultat av en systematisk rasism som personerna på MTV var en del av, även om det oftast sker omedvetet.

David Bowies kritik fick ett större genomslag än Rick James och Earth, Wind & Fires, eftersom han var vit och hade den vita massans respekt, menar hon.

– Han är väldigt tidigt ute i MTV:s historia med att kritisera kanalen och väldigt hård i sin ton. Vad han i princip säger är att kanalen reproducerar en rasistisk ojämlikhet som redan finns ute i samhället. Populärmusiken, rockmusiken, genomsyras av svart musik och Bowie har koll på det. Den musiken han och andra vita musiker gjorde hade inte funnits utan svart musik, säger Azordegan.

Dr. Dre, Fab Five Freddy och Ed Lover i ”Yo! MTV Raps”. Foto: Frances Roberts/AP

Under senare delen av 80-talet fick rock'n'rollen kliva tillbaka för andra genrer. I dag är hiphop och r'n'b två av världens största genrer. Programmet ”Yo! MTV raps” från 1988 var med och tog rappen in i det kommersiella rampljuset, även om det inte skedde helt utan motstånd.

– Ted Demme var en ung kille på MTV i mitten av 80-talet, och han älskade hiphop. Han tjatade på sina chefer om att få göra ett program och till slut fick han några tusen dollar att göra en show på. MTV sände programmet klockan tre på natten för att begrava det. Men tittarsiffrorna var trots det skyhöga, när publiken ville ha mer så fick de mer, säger Rob Tannenbaum.

Under åren med ”Yo! MTV raps” gästade legendarer som N.W.A, LL Cool J och Public Enemy.

– Rock'n'roll ersattes av musiken från gatan, hiphop. Det går i vågor, folk frågar hela tiden om rock'n'rollen är död. Nej, det är den inte, men definitionen har förändrats. För vissa är hiphop rock'n'roll. det är en rörelse, säger grundaren Les Garland.

Ametist Azordegan håller med både Ron Tannenbaum och Les Garland om att MTV spelade en roll i kommersialiserandet av hiphoppen, men ifrågasätter metoden.

– När man startade ”Yo! MTV raps” så skapade man en silo, som det ofta blir än i dag för svart musik. Det ickevita får inte till fullo vara en del av mainstreamutbudet i kanalen utan den får framför allt vara med i ett hörn, och hålla sig där. Om MTV är ett hus, så fick den svarta musiken inte sitta med i vardagsrummet utan uppehålla sig i ett rum.

Fyra avsnitt av MTV:s ”Teen mom” sänds om dagen. Kanalen började visa programmet 2009. Foto: Broadimage/REX

Les Garland, som lämnade kanalen för VH1 och The Box 1985, säger att han inte längre tittar på MTV, han ”hittar i stället sina musikvideor på Youtube”.

– När MTV tog bort ”music television” från sitt namn, så tappade jag mitt intresse för kanalen. Jag rör mig fortfarande i musikbranschen, jag älskar musik. Jag lyssnar, delar, skickar låtar men jag tycker att MTV:s koncept från 1981 är daterat.