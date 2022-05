Multitalangen Michelle Yeoh fortsätter trotsa tyngdlagen

Vad gör en så fin flicka på en sylta som den här?

Michelle Yeohs filmografi besvarar frågan med otaliga skorpionsparkar i publiknyllet. Oavsett var man gör nedslag – de tidigare rollernas glädjesmittande leende och spralliga kroppsspråk, de senares mer känsloreserverade kyla och rakryggade auktoritet – syns en person som vet exakt vad hon sysslar med. ”Jag är alltid den som har kontroll”, sa hon nyligen till Hollywood Reporter om karriären.

Den som känner till hennes verk vet bättre än att käfta emot.

Okej, men borde en så värdig dam verkligen ägna sig åt grabbiga actionsysslor? Ännu en småsvinig fråga. ”Var mer feminin”, viskar den nyblivna maken till Yeohs voltande stridskonstlegendar i slutet av Yuen Woo-pings annars så rappt progressiva ”Wing Chun” (1994). Sällan har ett lyckligt slut känts så sorgligt, så falskt.

Yeoh, 59, har nu brutit sig ut ur olika fack i snart fyrtio år. Med slagkombinationer och svindlande akrobatik har hon krossat glastak – ibland bokstavligt. Självsäkert och våghalsigt förflyttar hon sig genom tid, rum, språk och genrer.

Och nu även universum.

Som det mesta annat lever inte sönderhyllade och snart bioaktuella ”Everything everywhere all at once” (premiär 20 maj) riktigt upp till hajpen, men det multiversella metaäventyret är ett maxat synliggörande av Yeohs multitalang. Filmens kaosinbjudande ”vershoppning” lockar också fram en slapstickådra som man annars inte förknippar med Yeoh.

Michelle Yeoh som kinesisk-amerikansk tvättomatägare i ”Everything everywhere all at once” som har premiär den 20 maj.

Först hade filmskaparduon ”Daniels” – Daniel Scheinert och Daniel Kwan (som långfilmsdebuterade 2016 med skruvade komedin ”Swiss army man”) – tänkt sig Jackie Chan i huvudrollen. En kreativ bromskloss fick duon att kasta om upplägget. ”Och filmen bara öppnade upp på ett helt annat sätt”, berättar Kwan.

Och visst är Yeoh perfekt i huvudrollen. En kinesisk-amerikansk tvättomatägare med berg av kvitton, fast i ett språkförbistringarnas skatterevisionshelvete. I de multiversella sprickorna anar Yeoh liven hon hade kunnat leva. Som ogift stridskämpe i strålkastarljuset, som stenklump, som huvudrollsinnehavare i en Wong Kar-wai-pastisch. Och så vidare. Ju mer allt luckras upp, desto självklarare blir Yeoh som mänsklig pendel mellan alternativa verkligheter.

För på film har ju Yeoh alltid pendlat. Hon stöter bort stereotyperna, svävar mellan gränserna. Såväl könsrolls- och genremässiga som språkliga och geografiska. Inte undra på att Yeoh pryder omslaget till genusvetaren Lisa Funnells ”Warrior women: Gender, race, and the transnational Chinese action star” (2014), en bok som visar hur den kinesiska kulturens tradition av starka krigarkvinnor formats och färdats på den globala filmmarknaden.

Michelle Yeoh i ”Crouching tiger, hidden dragon”. Foto: Alamy

Krigarkvinnorna spelade en stor roll redan i den våg av wuxia som bredde ut sig på vita duken på 1960-talet, liksom i hjälteromanerna som låg till grund för dessa stridskonstäventyr med inslag av fantastik. En Girl power som inspirerade Ang Lees fyrfaldigt Oscarbelönade ”Crouching tiger, hidden dragon” (2000), den första icke-engelskspråkiga film som lyckades spela in över 100 miljoner dollar på bio i USA. En med regissörens ord ”storydriven actionfantasi ledd av kvinnor” där Yeoh var filmens ankare.

I rollen som mytomspunnen svärdskonstnärinna fick Yeoh utlopp för sin stridsakrobatik, men också den mer stillsamma sida som setts i bland andra Ann Huis självreflexiva ”The stunt woman” (1996) och Mabel Cheungs historiska drama ”The Soong sisters” (1997).

Dessförinnan hade Yeoh mött världspublik som ovanligt handlingskraftig Bondbrud i ”Tomorrow never dies” (1997). Till studions stora skräck insisterade hon på att göra flera stunts själv, i actionscener där hon överglänser Pierce Brosnan. ”Jag är uppvuxen i ett tufft område”, svarar hon när Bond berömmer hennes fysiska färdigheter.

Pierce Brosnan och Michelle Yeoh i ”Tomorrow never dies”. Foto: Alamy

I verkliga livet var uppväxten desto tryggare. Advokat- och politikerdottern Michelle Yeoh Choo-kheng föddes 1962 i Ipoh, Malaysia. I tonåren flyttade familjen till London där Yeoh senare utbildade sig till ballerina vid prestigefulla Royal Academy of Dance.

Av en slump filmdebuterade hon 1984, samma år som det officiella datumet – 1 juli 1997 – spikades för överlämningen av Hongkong från Storbritannien till Kina. Slutpunkten kom snabbt att prägla Hongkongs populärkultur, förklarar Lisa Funnell. En vild och frigjord lokalkultur blomstrade och tog större plats i alltmer nutidsorienterade filmer. Mer kantoslang, mindre konfucianism. Slow motionfyllda pistoloperor – även kända som gun-fu – växte fram parallellt med en ny generation slagkraftiga hjältinnor.

I täten för dessa stod Yeoh, den perfekta personifieringen av smältdegeln i kläm. Mellan konstarter och språk, med ena foten i öst och andra i väst.

Som multikulturell medlare har hon naturligt växlat hjältinneroller med ledar- och modersfigurer i vitt skilda filmer som ”Sunshine” (2007) och ”Crazy rich asians” (2018). Annat var det i början av karriären. Många män behövde övertygas.

Michelle Yeoh i Danny Boyles ”Sunshine” (2017). Foto: Alamy

Däribland actionregissören Corey Yuen, som inte alls var pigg på kvinnoledd action. Särskilt inte med en ballerina som frontfigur, vars enda meriter var en Miss Malaysia-titel, två små långfilmsroller och en reklamfilm med Jackie Chan. Just reklamfilmen fick produktionsbolaget D & B Films att erbjuda Yeoh kontrakt. Den ena grundaren, den knubbiga actionikonen Sammo Hung, ville könsinvertera buddy cop-formeln som blivit på modet med Walter Hills ”48 timmar” (1982).

I resultatet ”Yes, madam!” (1985) parades Yeoh ihop med den världskända kampsportaren Cynthia Rothrock. Redan i introduktionsscenen spelas det på Yeohs gröngölingsaura, när hon under täckmantel som oskuldsfull glasögonorm lurar fram en blottare i en bokhandel. Hon slår honom i skrevet med en bok och läser sedan upp hans rättigheter.

I sina tidiga filmer utvecklade Yeoh en lekfull ulv-i-fårakläder-persona. Den renhjärtade tjejen som valsar runt med ett leende på läpparna, men som när plikten kräver spöar skurkarna och visar upp polisbrickan för en överraskad omgivning (ungefär så inleds ”Royal warriors” från 1986).

Även i B-äventyrsfilmen ”Magnificent warriors” (1987) påminner hon om att skenet bedrar. Täta bilder på en vapenlastare i chinos och pilotjacka bygger upp förväntningar på en Indiana Jones-figur – tills kameran tiltar en aning och avslöjar en glad Yeoh.

När stjärnan lyste som starkast gifte hon sig med D & B-medgrundaren Dickson Poon. Karriären lades på hyllan för familjelivets skull, men några barn blev det inte (hon har talat öppenhjärtigt i intervjuer om sin infertilitet) och efter några år ebbade äktenskapet ut.

Vissa stjärnor slocknar, glöms bort och ersätts av nya. Men för Yeoh stod branschdörrarna ännu öppna.

Delvis tack vare Stanley Tong, en av stuntpojkarna på ”Magnificent warriors”. Några år tidigare fick han Yeoh att lova att de skulle samarbeta den dag han kammade hem sin första stora film. Tong hade nu fått uppdraget att regissera ”Supercop” (1992), den tredje delen i ”Police story”-serien. Yeoh tackade ja med blandade känslor. ”Du måste lova mig att jag inte kommer bli den normala Jackie Chan-tjejen.”

Bild 1 av 2 Michelle Yeoh i ”Supercop” (1992). Foto: Alamy Bild 2 av 2 Jackie Chan i ”Supercop 2” (1992). Foto: Alamy Bildspel

Flickaktigheten hade nu ersatts av mognare drag, men även i ”Supercop” gör hon en Yeoh-typisk entré när Chans våghalsiga pajaspolis skickats från Hongkong till fastlandet för att infiltrera en knarkbaron. Väl framme möts han och publiken av en inåkning på en uniformsklädd Yeoh som gör honnör. ”Jag trodde inte att poliskommissarie Yang skulle vara en så söt tjej”, säger en mansgrisigt överraskad Jackie Chan.

Förvecklingskomiken ramar in fördomarna, men precis som innan äktenskapspausen är Yeohs roll av barriärbrytande slag. Inte minst märks det i eftertexterna. Som i så många andra Jackie Chan-filmer spelas dem mot misslyckade tagningar, för att visa att stunten är på riktigt. ”Corporal authenticity” – kroppslig autenticitet – har fenomenet kallats. När självaste Chan delar utrymmet med Yeoh, som i filmen ses köra motorcykel på ett tåg, rör det sig inte bara om utfyllnad. Nej, det är en branschbekräftelse. På att hon är äkta varan.

Den formella stilen från skådespelarcomebacken följde med i flera senare roller. Något stelare hållning, något mer bekymrad blick. En superprofessionell ambassadör för den moderna kvinnans plats i en mossig mansvärld. Ibland med en utstrålning som mer liknar en militärt utbildad makthavare än en charmig filmstjärnas.

Det är lätt att förstå tankegången som ledde till att hon fick spela den burmesiska politikern Aung San Suu Kyi i ”The lady” (2011). Ett lika självklart som småtrist prestigeuppdrag. För hon är väl ändå som bäst när hon stretat emot? När hon spelar mot sin elegans.

Michelle Yeoh och regissören Luc Besson under inspelningen av ”The lady” (2011). Foto: Alamy

Visst, roller som dessa inbjuder naturliga nyanser, men att betrakta actioninsatserna som svartvita vore en förenkling. Snarare framstår ju de tydliga av- och påknapparna som filmiska varianter av kantonoperans mångsidiga och färgstarka dynamik, där fysiska skiften mellan sinneslugn och utbrott kan få en att trilla av stolen.

”När jag gjorde min första actionfilm var det bara ett annat rörelsemedium för mig”, har Yeoh sagt i en intervju. Utan kampsportserfarenhet omvandlade hon sitt dansförflutna till filmfajtandets framtid. Med scenkonsttraditionerna i verktygslådan snickrade en modern filmpersona fram – en Fröken Duktig som ger konservatismen en klassisk omgång.

Efter de farliga stunten i ”Supercop” drog hon på sig en allvarlig pisksnärtskada i ”The stunt woman”, orsakat av ett olyckligt fall från en bro, och senare en främre korsbandsskada under inspelningen av ”Crouching tiger, hidden dragon”.

Riskerna har lett till säkrare kort i Hollywood. Yeoh har redan doppat tårna i Marvelträsket (”Guardians of the galaxy vol. 2” och ”Shang-Chi and the legend of the ten rings”), introducerats för streamande sci-fi-fans i ”Star trek: Discovery” och kommer de närmsta åren synas i James Camerons fyra ”Avatar”-uppföljare.

”Det är den där rushen som får en att fortsätta”, har Yeoh förklarat sin drivkraft. Orden står som skrivna i molnen som omger hennes tyngdlagstrotsande korpus. Som ett löfte, ett motiv, ett motto. En beskrivning av ett konstnärskap som verkligen varit på liv och död.

Michelle Yeoh i ”Crouching tiger, hidden dragon”. Foto: Alamy

Sebastian Lindvall väljer Michelle Yeohs 5 bästa filmer 1. ”Crouching tiger, hidden dragon” (2000), Ang Lee. Ju mer man vet om stjärnan, desto mer kan man läsa in i Ang Lees svärdskonstdrama där plikt och kärlek hamnar i konflikt. En riktig paradroll där Michelle Yeoh får visa upp flera sidor i bästa tänkbara ljus. 2. ”Supercop” (1992), Stanley Tong. Slagkraftig comebackroll där Yeoh visar att hon kan hålla jämna steg med en av världens största actionstjärnor. Tog sig Jackie Chan vatten över huvudet? Han har aldrig haft en liknande kvinnlig motspelare sedan dess. 3. ”Wing Chun” (1994), Yuen Woo-ping. Actionförvecklingskomedi där Yeoh misstas för att vara man. Regissören Yuen Woo-ping, som blev världskänd koreograf med ”Matrix”- filmerna och ”Crocuhing tiger…”, lockar fram några av Yeohs bästa rörelser i karriären. 4. ”The stunt woman” (1996), Ann Hui. Övergångarna mellan småsentimentalt drama och överdriven action är klumpiga, men Ann Huis branschskildring är bitvis väldigt stark. Och Yeoh är perfekt i rollen som stuntkvinnan som får sitt hjärta krossat. 5. ”Once a cop” (1993), Stanley Tong. Lättsam spinoff till ”Supercop” där Michelle Yeoh repriserar sin roll, men den här gången som ensam huvudperson. Ett fartfyllt soloäventyr med Jackie Chans medverkan begränsad till en kvinnoklädd cameoroll. Visa mer

