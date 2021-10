Munch har fått en ny, flott museibyggnad

För 13 år sedan togs beslutet om ett nytt Munchmuseum vid Oslos expansiva waterfront. Det skulle husera hela kvarlåtenskapen efter Norges mest kända konstnär; drygt 26 000 konstverk och tiotusentals personliga objekt som Edvard Munch vid sin död 1944 testamenterat till huvudstaden. Det befintliga museet i arbetarstadsdelen Tøyen var för litet och hade dessutom drabbats av ett väpnat rån av Munchs världsberömda målning ”Skriet”.

2009 vann den spanska arkitektbyrån Estudio Herreros tävlingen om att få utforma museet, följt av flera års bråk om allt från placering och höjd till finansiering och fasadmaterial. Sedan kom coronapandemin och ytterligare problem med säkerhetsdörrar och klimatanläggning (ännu olöst).

Efter att öppningen skjutits upp tre gånger var det i helgen äntligen dags för en rundhänt invigning av det nya museet Munch, som det nu heter rätt och slätt. Denna signaturbyggnad har kostat 2,7 miljarder norska kronor, är 13 våningar hög och har en frappant ”bugning” eller ”knyck” i höghusets översta del, med en omskriven skybar som har milsvid utsikt över Oslo och stadens inlopp.

Bild 1 av 2 Museet Munch ligger i den expansiva stadsdelen Bjørvika. Foto: Guttorm Stilen Johansen Bild 2 av 2 Nya museet Munch sett från fjorden. Foto: Einar Aslaksen Bildspel

Redan vid Centralstationen skymtar jag detta landmärkes karaktäristiska siluett, mellan rader av nybyggda skyskrapor i den heta stadsdelen Bjørvika, ett gammalt hamnområde som blivit Oslos största stadsutvecklingsprojekt. Museet ligger på en pir snett bakom den hyllade operabyggnaden och nära det nya, stiliga stadsbiblioteket, omgärdat av flotta kontor, restauranger, gallerier och bostäder med sjöutsikt.

Jämfört med förra Munchmuseet så är det nya fem gånger större och rymmer 11 utställningssalar med varierande höjd och storlek, var­av den största har dubbel takhöjd för att få plats med konstnärens monumentalmåleri. Här finns också en stor scen för evenemang, kontor- och konferenslokaler, magasin, biblioteket, barnverkstad, restauranger och nederst en museishop intill ett rymligt kafé, som sommartid expanderar med sittplatser utomhus.

Bild 1 av 2 Monumentalsalen i nya museet Munch. Foto: Einar Aslaksen Bild 2 av 2 Kaféet i nya museet Munch, med sjöutsikt. Foto: Einar Aslaksen Bildspel

Dagen för pressvisningen är det mulet och på nära håll tornar huset upp sig som en grådaskig koloss. Mycket av kritiken har handlat om fasaden, som i det vinnande förslaget beskrevs som ett ”ljustorn” i vågformat glas – vilket visade sig vara omöjligt att producera. Lösningen blev istället veckad och perforerad aluminium utanpå glaset, i ett hölje runt stora delar av byggnaden. Det liknar vägräcken, skrev en tongivande kritiker – och jag håller med om att det matta metallskalet ser trist ut och skymmer utsikten i den glasade trapphallen.

Entréplanet är luftigt och rätt opersonligt, och har av flera kritiker jämförts med ett generiskt köpcenter eller ankomsthallen i en flygplats. Men när huset väl är fullt av människor gissar jag att intrycket blir mindre ”kallt”, särskilt soliga dagar då himmel och hav lär spegla sig i fasaden och ljuset väller in på de tre översta våningsplanen – där utsikten öppnar sig och aluminiumbeklädnaden är borta.

Den luftiga entrén till museet Munch. Foto: Einar Aslaksen

Detta är ett energisnålt passivhus, med en betongkonstruktion som är sluten mot öst och glasad åt andra hållet, där det böljande aluminiumet avskärmar solen och dämpar temperatursvängningar. Huset har värmeåtervinning och kylning med sjövatten, en del byggmaterial är återvunnet och av klimathänsyn saknar museet p-platser.

Den ambitiösa miljöprofilen tycker jag till dels kan ursäkta estetiska brister men man kan verkligen ifrågasätta hur klokt det är att bygga ett museum på höjden. Stora ytor slukas av det väl tilltagna trapphuset med långa korridorer, hissar och rulltrappor (som i Centre Pompidou i Paris), liksom av allmänna gemenskapsytor.

Bild 1 av 2 Trapphallen i museet Munch. Foto: Einar Aslaksen Bild 2 av 2 Utsikt från plan elva i Munchmuseet. Foto: Einar Aslaksen Bildspel

På presskonferensen blev det nästan komiskt när talarna gång efter annan underströk att här ska ”alla” känna sig välkomna. Ett ”coolt” och tillgängligt hus med ”inspirerande” aktiviteter för barn och unga, liveprogram, mat- och interaktiva upplevelser, medan konsten verkar ha en underordnad roll.

Å andra sidan måste ett seriöst museum av i dag vara öppet och inkluderande, särskilt om det bekostas med skattemedel. Att man skippat ordet museum i logotypen grundas på omfattande marknadsundersökningar och råd från unga. Faktum är att museivetenskaplig forskning bekräftar att bara en mindre del av museipubliken går in i utställningarna...

Själv är jag väl en gammaldags museikramare och skyndar upp till tredje våningen med specialutställningen ”Allt är liv”, som för första gången visar Edvard Munchs mysteriösa projekt ”Livets träd”.

Vy från Munchutställningen ”Allt är liv”. Foto: Munchmuseet

I samma veva nås jag av nyheten att en serie av Hilma af Klint med exakt samma namn ska säljas och upptäcker flera påfallande likheter i deras föreställnings- och bildvärld. De är dessutom födda med ett års mellanrum och dog samma år – båda med samma intresse för tidens vetenskapliga rön och med en grund i kristendomen (Munchs far och farfar var präst).

Utställningens hjärta är den ”själsliga dagbok” som Edvard Munch utvecklade under många år, ett album med grafik, foton, teckningar och text. Lösa blad därifrån har snyggt och genomtänkt grupperats ihop med verk som har liknande former, figurer eller teman – könens dualism, kärlek, åtrå, svartsjuka, synd och död, men även landskap och barndomsminnen.

Munch återvände till samma laddade ämnen livet igenom och även den stora basutställningen på nästa plan är tematisk presenterad; ett mode i museivärlden som slagit igenom på bred front.

Bild 1 av 3 Interiör från basutställningen ”Edvard Munch. Oändlig” Foto: Einar Aslaksen Bild 2 av 3 Edvard Munch, ”Livets dans”, olja på duk 1925, i basutställningen ”Oändlig”. Foto: Ove Kvavik Bild 3 av 3 Edvard Munch, ”Vampyr ”1895, olja på duk, i basutställningen ”Oändlig”. Foto: Richard Jeffries Bildspel

”Edvard Munch. Oändlig” innehåller en lång rad av konstnärens mest kända motiv i olika tekniker, som ”Madonna”, ”Vampyr”, ”Livets dans”, ”Flickorna på bron”, ”Melankoli” och ”Skriet”. Verken är organiserade i 12 teman i två långsträckta salar med tre snedställda, kvadratiska rum i rummen. Kronologi saknas och publiken kan fritt välja väg.

Men inledningsvis störs jag av det fula, mörka trägolvet, svarta ventilationslister högst upp och längst ner på ytterväggarna, därtill skogar av spotlights i taket. Snart tar dock konstupplevelserna över. Rummet ”Att dö” tar andan ur mig, med flera av Munchs expressiva och samtidigt känsliga gestaltningar av sorg och smärta i sjukrum, självupplevd i flera fall. Kvinnan med ett likblekt, syfilisdrabbat barn i knäet är nästan outhärdligt stark.

Tre versioner av ”Skriet” har samlats i ett mörklagt rum med specialbyggda skåp, för att skona de ljuskänsliga materialen. En gång i timmen stängs dörrarna för ett ”skrik” och öppnas för ett annat; en tidig version i pastell, en färglitografi, respektive en oljemålning från 1910. Jag hade turen att få se det mest berömda ångestmotivet i olja, annars får man vackert pallra sig tillbaka efter en timme och i värsta fall två.

Edvard Munch, ”Skriet”, oljemålning 1910, som tidigare stulits men återfåtts. Foto: Halvor Bjørngård / Rena Li

Informationen i salarna är påtagligt begränsad, med en uttalad önskan att inte styra upplevelsen eller tolkningen av konsten. Här anar jag också en föreställning om att för mycket eller för svår fakta skrämmer bort viss publik, i linje med att beteckningen ”museum” undviks.

Tematiska utställningar utan kronologi förlorar dock en tydlig koppling till tidens händelser, idéer och stilistiska strömningar – Munch är ju korad till den förste expressionisten men prövande flera olika uttryck och stilar. Kataloger saknas ännu och den som inte köper guidning får knappt veta något om hans konstnärliga och personliga utveckling.

Men som specialintresserad vill jag lära mig nya saker om Munchs konst och liv.

”Skuggor” på plan sju är den enda basutställningen med biografiskt stoff och utgår från Ekely, trävillan i schweizerstil där konstnären bodde under sina sista 30 år och som skandalöst nog revs av kommunen 1960.

Bild 1 av 3 Edvard Munch hemma i Ekely 1943. Foto: Ragnvald Væring Bild 2 av 3 Vy från den interaktiva utställningen ”Skuggor”, med föremål från Munchs hem. Foto: Munchmuseet Bild 3 av 3 Föremål från Edvard Munchs hem i utställningen ”Skuggor”. Foto: Munchmuseet Bildspel

Nu får vi istället träda in i mörka rumsbildningar och trycka på olika knappar för interaktiva upplevelser. Vi välkomnas av Munchs imaginära hushållerska och får sitta ner framför ett staffli, där konstnären opererar i skuggorna. Lite kul är det först men när det strömmar snarkljud ur en soffa får jag nog.

I glasade skåp och montrar finns det däremot massor av intressanta saker, med förklarande texter i utdragbara lådor. Allt från Munchs konstnärsmaterial, släktporträtt och möbler, till konserver och en syrgasmaskin – Munchs mor dog tidigt av tuberkulos, liksom en syster, och själv hade han livslånga andningsproblem.

Här finns också en mumifierad mus hittad på Ekely, som inspirerat till en huvudfigur i museets återkommande små ”kikhål” i barnens ögonhöjd, med scener som anknyter till Munchs teman.

För den brittiska konstnären Tracey Emin är Munch en mångårig inspirationskälla och utställningen ”Själens ensamhet” på plan nio och tio vittnat om ett fruktbart möte. Här kliver man rakt in i Emins utdragna skrik i fosterställning; kortfilmen ”Hommage to Edvard Munch and all my dead children”.

Bild 1 av 2 Tracey Emins sänginstallation från 1998 möter Munchs ”Marats död” från 1907 i ”The loneliness of the soul ”. Foto: Munchmuseet Bild 2 av 2 Vy från Tracey Emins möte med Munch i utställningen ”The loneliness of the soul ”. Foto: Munchmuseet Bildspel

Emin har handplockat verk ur samlingen och demonstrerar många tydliga kopplingar till Munchs självutlämnande och dramatiska ämnesval. Hennes skandalsuccé ”My bed” från 1998, med smutsiga underkläder, använda kondomer och tomflaskor, passar perfekt ihop med Munchs blodiga sängkammarmotiv ”Marats död”.

Att låta en kvinna möta Munchs manligt präglade bildvärld är ett smart och uppiggande drag, även om Emins måleri aldrig når upp till hans nivå. Detsamma kan sägas om de yngre konstnärer som var direkt eller indirekt påverkade av Munch, vars verk ingår i Rolf E Stenersens samling på elfte våningen.

Här är jag dessutom mätt på konstkickar och njuter istället av den anslående utsikten. Plan 12 har en restaurang och plan 13 den mäkta populära skybaren, som soldyrkande Osloborna redan tagit till sig.

Bild 1 av 2 Munchmuseet, med den populära skybaren på toppen. Foto: Adrià Goula Bild 2 av 2 Målningar av Edvard Munch och Arne Ekeland i Stenersens samling. Foto: Munchmuseet Bildspel

Det ska bli intressant att se om museet lyckas bli ett ”kulturellt kraftcentrum”, vilket utlovats. Rent arkitektoniskt har den påkostade byggnaden en bit kvar till internationell toppklass och jag hade väntat mig större bredd och djup i den museala presentationen. Men oavsett detta är museet en stor upplevelse. Det räcker långt att nu få se så mycket mer av denna konstskatt – Munch är och förblir en av världens bästa konstnärer. Utsikten är grädde på moset.

Nya museet Munch Ritat av Estudio Herreros, chefsarkitekter Juan Herreros och Jens Richter. Placerat på en pir i Bjørvika, Oslo. 58 meter och 13 våningar högt, de tre nedersta planen i en bredare huskropp och de översta med en 20 graders lutande vinkel. Estudio Herreros har ritat ett liknande hus i Las Palmas. Kostnad 2,7 miljarder norska kronor, varav Oslo stad stått för 2,1 miljarder och statliga fonder resten. Byggnaden är ett energisnålt passivhus, i betong, glas, stål och återvunnet aluminium. Huserar hela samlingen som Edvard Munch (1863-1944) testamenterade till hemstaden Oslo: 26 600 konstverk, plus brev, böcker, möbler och andra personliga ting i egendomen Ekely, sammanlagt 42 000 objekt. Därtill flera privata konstsamlingar donerade till staden. Det nya museet har en utställningsyta på 26 313 kvadratmeter och personalen ökat från 57 till 350. Museet öppnar med sju utställningar, varav fyra basutställningar som står i 4-5 år och tre specialutställningar. ”Allt är liv” visas tom 14/11 och ”Tracey Emin/ Edvard Munch. Själens ensamhet” t o m 2/1 Visa mer

