Murray Bartlett: ”Min rollfigur påminner om Basil Fawlty”

”Aloha!”, utbrister hotellmanagern Armond (Murray Bartlett) klämkäckt när han välkomnar ännu en båtlast med superrika gäster på en paradisstrand i början av ”The white lotus”. Skenet bedrar. Bakom Armonds bländande proffsleende döljer sig en man på gränsen till nervsammanbrott. En Basil Fawlty-figur i hawaiiskjorta och färgglad kostym, om man vill spetsa till det. Förutom mustaschen och det tillkämpade leendet tycks de passivt-aggressiva hotellbossarna dela uppfattningen att gästerna är det enda hindret för en smidig verksamhet.

– Haha, precis. Både Basil och Armond försöker desperat bemästra ett kaos samtidigt som de har egna saker som bubblar inombords. Och detta är ju ett perfekt recept för att skapa katastrof – vilket ju gjorde ”Fawlty Towers” så fruktansvärt rolig. Visst, likheterna är slående, men jag tänkte faktiskt inte på John Cleese förrän i slutet av inspelningen, säger Murray Bartlett som bland annat är känd från tv-serierna ”Looking” och ”Tales of the city”.

Mike Whites ”The white lotus” är ett både subtilt och skruvat satirdrama som på ett smart sätt berör teman som klass, kapitalism, kolonialism och klimat. Miniserien utspelar sig under en vecka på en exklusiv lyxresort bland självupptagna vita vip-gäster som är vana att få allt de pekar på och bara förväntar sig det allra bästa. Om de ens vet vad det är. När Bartletts rollfigur instruerar sin mestadels icke-vita servicepersonal ger han dem raka order: ”Ge dem allt de vill ha, även om de inte ens vet vad de vill.”

Murray Bartlett menar att ”The white lotus” är ett slags metafor för vår tid med växande ekonomiska och sociala klyftor som skapar spänningar.

– Serien riktar strålkastarljuset mot de fula fläckarna i mänskliga naturen som vi verkligen behöver titta på just nu. Privilegier har ju alltid funnits – oavsett om det handlar om kultur, ekonomi eller hudfärg – men vi försöker skildra hur detta trasar sönder våra samhällen. Serien visar vilka förödande effekter detta får när de allra mest privilegierade missbrukar sin makt och låter andra städa upp efter dem, säger den australiskfödde skådespelaren.

I den brokiga skaran av gäster, återfinns ett par (Jake Lacy, Alexandra Daddario) på smekmånad vars äktenskap utsätts för tidernas stresstest, familjen Mossbacher där en strikt wellness-vd (Connie Britton) bossar över en komplexfylld make med hälsoångest (Steve Zahn) och ett par bökiga generation Z-kids; en skärmberoende asocial son (Fred Hechinger) som blir hög på naturen och en hypersarkastisk dotter (Sydney Sweeney) som läser Camille Paglia vid poolkanten och hånar allt och alla tillsammans med sin syrliga väninna. Och, inte minst, den psykiskt instabila och sällskapssjuka Tanya (Jennifer Coolidge i sitt livs form) som hela tiden är i desperat behov av massage och sörjer sin mamma som är med på resan i en urna.

De mörka molnen börjar snabbt hopa sig när alla tycks inse att en biljett till paradiset varken ger dem semester från sig själva eller sin existentiella ångest. Mitt i allt detta står Murray Bartletts nyktra alkoholist som närmar sig kokpunkten.

– Min rollfigur är ett slags offer för hela den här toxiska miljön som skapas av de rika och privilegierade. Mötet med de alla motbjudande gästerna gör honom desillusionerad över mänskligheten och triggar hans återfall. Han har kommit till en punkt i livet där han inte längre kan upprätthålla fasaden – jobbet är direkt själsdödande, säger Murray Bartlett.

”The white lotus” är lika svår att placera i en genre som Mike Whites kultförklarade emancipationsserie ”Enlightened” där Laura Dern spelade en utbränd karriärkvinna som omprövade hela sitt liv efter att ha återvänt från en retreat på just Hawaii. Som många av sina kollegor är Bartlett lyrisk över att ha fått jobba med Mike White, som också skrivit manus till serier som ”Dawson's creek” och ”School of rock”, samt spelfilmer som ”The good girl” och ”Chuck & Buck”.

– Mike är otroligt smart. Han skriver om människor på samma sätt som jag ser dem, bristfälliga och mycket komplicerade. Och hans komplexa rollfigurer är helt underbara att spela, säger Bartlett.

”The white lotus” spelades in på ön Maui mitt under den värsta pandemivågen förra året. Som många andra i ensemblen hade Bartlett inga tankar på att få jobb mitt under nedstängningen.

– Det kändes nästan löjligt surrealistiskt att få spela en sådan här drömroll på en paradisö i Hawaii. Eftersom ingen fick lämna inspelningen så blev det som ett sommarläger, Mike White skapade en underbar stämning där man kände att man kunde leka och ta risker, berättar Murray Bartlett.

– Alla som går in i en Mike White-produktion vet att han är ”galen” i ordets bästa mening. Han ser världen utan filter och det är detta som gör hans verk så kraftfulla, konfrontativa och roliga. Livet är galet. Det är bättre att acceptera att allt är en enda stor salig röra än att bara försöka låtsas att allt är bra.

”The white lotus” har premiär på HBO Nordic den 12 juli.

