Murvelrullen ”She said” kommer inte med något nytt

Drama ”She said” Regi: Maria Shrader Manus: Rebecca Lenkiewicz. I rollerna: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Samantha Morton, Jennifer Ehle. Längd: 2 tim, 8 min (11 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Vilken tidningsmänniska älskar inte när murveln blir filmhjälte? Journalisten som inte kan låta bli att bita sig fast vid sanningen trots att hen blir förföljd av svarta bilar och hotad till livet av anonyma röster i telefonen?

”She said” borde vara extra febrig. Filmen bygger på den sanna historien om The New York Times-journalisterna Jodi Kantor och Megan Twohey, som gav röst åt Harvey Weinsteins övergreppsoffer. Ett reportage som i sin förlängning revolutionerade vårt sätt att se, känna och lagstifta kring sex- och maktrelationer. Eller som Fran Lebowitz beskrev #metoo i ”Pretend it's a city”: ”Villkoren för kvinnor har varit de samma sedan Eva och tills för några månader sedan. ”

Så hur kommer det sig att ”She said” inte ens höjer pulsen mer?

Filmen följer trovärdigt det minutiösa arbetet, den noggranna källgranskningen, övergreppsoffren som först inte vill komma ut med sina namn och sedan vänder och vågar. Liksom förstås Weinsteins försök att stoppa dem.

I sparsamma tillbakablickar till nittiotalet får vi dessutom se hur satans unga offren var: skådespelare, assistenter, hårt arbetande kvinnor som fått sitt drömjobb på det mest eftertraktade av alla produktionsbolag. Förövaren visas inte. Bara kvinnorna, före och efter övergreppet. Det är gripande.

Så varför blir filmen aldrig så medryckande som till exempel ”Spotlight”? När Liev Schreibers redaktör sträckte på sin långa lekamen och gav klartecken till Michael Keatons svettiga, sönderarbetade journalist att riva upp hela den korrumperade härvan av pedofili inom katolska kyrkan ville man ställa sig i stolen och jubla. I ”She said” känns motsvarande ögonblick som en vanlig dag på jobbet.

En självklar skillnad – och det är nästan obegripligt att filmskaparna inte har insett att det är ett dramaturgiskt problem – är att vi är många som redan vet allt och läst allt om Weinsteinaffären. Det är dags att säga något nytt. Kasta nytt ljus över saken, fokusera på ett dilemma och inte på det självklara.

Kanske är man rädd för att överdrifter, känslor och tvivel. Det är just mytologiseringen av demonproducenter och konstnärer som gjorde brotten möjliga. Det gränsöverskridande, filmbranschens inbyggda synd, et cetera som fått kvinnorna att tiga och män att se genom fingrarna.

Det är begripligt att man under omständigheterna vill göra en sval, torr film med välduschade journalister i dammfria redaktioner med glasväggar. Moderna murvlar spelar inte basket på rummet, fimpar i blomkrukorna och sover på mögliga soffor.

För den skull hade det inte behövt bli tråkigt.

Det bevisar om inte annat Samantha Morton, som har en kort scen i mitten av filmen där hon sitter rakt upp och ner och berättar sin historia. Plötsligt känner man omfattningen, komplikationen och laddningen i reportaget som skrivs.

Om huvudkaraktärerna hade haft en bråkdel av den energin hade mycket varit förlåtet. Zoe Kazan är trovärdig som Kantor. Carey Mulligan funktionsduglig som Twohey. Mycket mer kan man inte säga. Och det är alldeles för lite med tanke på den revolution de två journalisterna var med om att starta.

Se mer. Tre andra sevärda journalistdramer: ”Alla presidentens män” (1976), ”Kinasyndromet” (1979), ”The post” (2016).

