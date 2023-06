Museer hålls stängda i New York på grund av brandrök

På tisdagsmorgonen uppmätte flera nordamerikanska städer den sämsta luftkvalitén någonsin och medborgare uppmanas att bära munskydd och stanna inomhus. Detta efter att giftig brandrök från stora skogbränder i Kanada spridits, framför allt på amerikanska östkusten.

I New York har museum och andra kulturinstitutioner tvingats stänga. Flera kulturevenemang har även ställts in eller skjutits fram på grund av vädervarningarna.

The Metropolitan Museum of Art på Manhattan har stängt sin takträdgård, men inomhusutrymmen kommer att vara tillgängliga enligt ordinarie öppettider. The Noguchi Museum på Long Island och tillhörande skulpturträdgård stängdes helt på torsdagen, skriver The Art Newspaper. Även Socrates Sculpture Park i Queens har stängt på obestämd tid. Även den populära parken High Line har tvingats hålla stängt.

Upper East Side gallery LGDR på Manhattan sköt också fram öppningen av sin nya utställning ”Gego: Lines in Space” med motiveringen att de inte kunde garantera personalens eller besökarnas säkerhet.

