Museet gick på skattjakt hemma hos stadens invånare

Det känns som en annan tid, men det är bara tre år sedan Zeitzmuseet i Kapstaden öppnade portarna till Afrikas största samling av samtidskonst. När museet invigdes var det den enskilt största satsningen i sitt slag på många år på kontinenten, även i Sydafrika där kultursektorn står starkare än i andra länder i Afrika. I ett hörn av den historiska hamnen hade stjärnarkitekten Thomas Heatherwick konverterat en gammal majssilo i betong till en spektakulär fyrbåk som i sitt inre dolde ett gigantiskt atrium och 6.000 kvadratmeter utställningsyta. Invigningsveckan blev något av en konstfestival i Kapstaden som är navet för visuell konst i landet.

I mars beordrades landet till ”full lockdown” och portarna till Zeitz stängdes för allmänheten under sju månader. Från september kunde de åter öppna med restriktioner men planeringen hade kastats över ända. I pandemins natur ligger en osäkerhet om framtiden som förhindrar en storslagen återgång till det normala. Det blir ett trevande framåt.

Zeitz-museet för afrikansk samtidskonst öppnade för tre år sedan i en gammal silo som konverterats till konstmuseum av stjärnarkitekten Thomas Heatherwick. Foto: Erik Esbjörnsson

Ett bombastiskt nummer skulle vara att elda för kråkorna. I synnerhet som en betydande del av Zeitzmuseets besökare vanligtvis är turister – som nu lyser med sin frånvaro.

Ett stenkast bort kretsar måsarna över terminalen för färjorna till fängelseön Robben Island, där Nelson Mandela och de andra frihetshjältarna satt fängslade. I området finns även ett akvarium och ett stort köpcentrum i sjöstadsstil. V & A Waterfront tar årligen emot runt 25 miljoner turister. Nu är antalet nära noll och kollapsen i besöksnäringen har spridit sig till bostadsmarknaden där Airbnb-lägenheter står tomma.

Zeitz vände blicken inåt – mot staden och dess invånare.

– Vi tänkte på tillfället vi befinner oss i. Hela världen går igenom den här pandemin och många museer är drabbade. Vi ställde oss frågan vad det då innebär att tala till en lokal publik? Och vilken roll spelar konsten och ett museum i samhället när det stängs ned?

Det säger Tandazani Dhlakama, biträdande chefskurator på Zeitzmuseet. Hon är ursprungligen från Zimbabwe och har arbetat på museet sedan strax efter starten för tre år sedan.

Tandazani Dhlakama, biträdande chefskurator på Zeitz-museet, i utställningens första rum. Foto: Erik Esbjörnsson

Det fanns kritik mot museet vid invigningen – från konstetablissemanget var skepsisen naturlig mot placeringen i turistfällan Waterfront, och kring ägarnas konstnärliga dedikation till projektet över tid. Från andra håll sågs det som elitistiskt att placera denna prestigeinstitution mitt i den dyraste – och vitaste – delen av den segregerade Kapstaden.

Den första chefskuratorn och vd:n, som också byggt upp den tyske filantropen Jochen Zeitz samling som utgjorde grunden till museet, Mark Coetzee, tvingades avgå i svallet av metoovågen och de anställda som var där då har fått skriva under avtal med yppandeförbud. Nu styrs museet av kamerunska chefskuratorn Koyo Kouoh som av ”pandemiska skäl” befinner sig i Basel.

– Det var Koyo som lade fram idén. Vårt långsiktiga tema är nu ”radikal solidaritet”, vi vill få människorna att känna sig representerade inte bara i samhället utan även i kulturen. Hur får vi dem att känna ägarskap för kulturen? Vi bjöd in vår lokala publik att skicka in sina verk.

Tandazani Dhlakama är biträdande chefskurator på Zeitzmuseet i Kapstaden. Foto: Erik Esbjörnsson

En Liljevalchs vårsalong i kubik, utan jury eller annan urvalsprocess. Och utan begränsningar: nyproducerat eller arvegods, eget eller köpt – allt var välkommet. För dem som inte kunde köa med avstånd utanför museet upprättades sex olika uppsamlingsplatser på olika platser i fyramiljonersstaden. Kapstaden är extremt segregerat och majoriteten av stadens invånare bor i de fattiga vindpinade förorterna på Cape Flats, en halvtimmes bilfärd från Zeitz.

Totalt 1.600 personer dök upp med sin konst. Vissa tavlor ingick i serier och totalt handlade det om 2.000 verk.

– Det var ett otroligt gensvar. Bara om ett verk var skadat kunde vi inte ta emot det men dem kan jag räkna på en hands fingrar, annars hängde vi allt. På sju dagar.

Personalen var lättad över att restriktionerna förbjöd nattarbete under sluttampen och några verk installeras fortfarande efter öppning men i princip hann man klart i tid.

I sju salar på plan tre hängdes utställningen uppdelad i fem teman: trädgården, ute, inne, relationer och tid.

– Av någon anledning fanns det så mycket trädgårdskonst. Jag tror att det är en plats för reflektion, och i dessa tider ett uppehälle.

Bland verken som kom in fanns flera tolkningar av den pågående coronakrisen. Foto: Erik Esbjörnsson

Första rummet är något av en andningspaus, en stillsam oas, innan det tar fart. En blandning av högt och lågt, ungt och gammalt. Många tigrar. Politiker. Popstjärnor. Hus i bergslandskap med dramatiska moln. Ärret från ett kejsarsnitt fotograferat med kort skärpedjup. Gråtande barn och revolutionär kamp.

I stadsdelen Muizenberg i södra Kapstaden, där surfbutikerna trängs med hipsterkaféer och järnhandlare, var det inte oväntat maritima motiv som dominerade.

– Bland landskapskonsten var det mycket med Taffelberget som motiv, sedan kommer man till Muizenberg och det är bara havet.

I porträttsamlingen hänger, inte oväntat, en hel del porträtt av nationalikonerna Nelson Mandela och Desmond Tutu. Däremot lyser Winnie Mandela, vars mindre försonliga inriktning i dag är mer populär hos en yngre generation frustrerade sydafrikaner, med sin frånvaro.

Lyckades ni nå ut till en större krets eller var det främst era kärnbesökare som lystrade till uppmaningen?

– Ja och nej – våra uppsamlingsplatser var även i sämre bemedlade områden som förorterna Langa och Khayelitsha och vi samarbetar genom vårt utbildningsprogram med lokala konst- och kulturorganisationer. De hjälpte oss att nå andra grupper, säger Dhlakama.

Hängda som om det vore ett porträttgalleri med 1800-talskonst – från golv till tak, tätt, anonymiseras de enskilda verken. Men ett större motiv – porträttet av en stad – träder fram.

– Först ser det slumpmässigt ut, men när du tittar närmare börjar du se historier. Vi förser varje verk med en kod och historien bakom kommer att presenteras online. Men när du ser konsten på väggarna utan att veta vem, hur eller varför – då träder något annat fram när du ser 2.000 verk från ditt egna lokalsamfund, tillsammans.

Desmond Tutu och Nelson Mandela har nationalhelgons status i Sydafrika – samtidigt är det slående att Winnie Mandela, vars mindre försonande inställning blivit mer populär bland de yngre invånarna i landet, lyser med sin frånvaro. Foto: Erik Esbjörnsson

Personalens egna förutfattade meningar kom på skam när de första besökarna släpptes in och under skattjaktsliknande former sökte upp sina ”egna” verk i salarna. Ofta var det inte den personen de trott som skickat in respektive verk.

– Vilket fick oss att fråga oss själva varför vi gjort dessa antaganden.

Att bjuda in ”verklighetens folk” till den fina institutionen kan vara en krock som många skulle undvika. Tandazani Dhlakama berättar att man vid tillfällen erbjudit fria visningar till all serverings- och butikspersonal som arbetar på Waterfront – vanliga tider har man också gratis entré på onsdagar för alla besökare från något afrikanskt land – men ändå var det inte många som dök upp. Museer, säger hon, kan i sig själva göra människor obekväma.

– Att sedan komma och överlämna ett konstverk som man har en djup personlig relation till, det är inte alltid lätt. Det var därför särskilt viktigt att bemöta alla värdigt. Och för att ta ett exempel: när en man kom in med en tavla som var den sista hans hustru målade innan hon gick bort i år, då kände vi att vi vunnit en persons förtroende.

I porträttsektionen hänger ett fotografi av en kvinna, taget den sista dagen hon bodde i sitt plåtskjul innan hon tog farväl av sin bostad och flyttade till en lägenhet i allmännyttan. Ett tidsdokument för en individ. Andra verk markerar den märkliga tiden vi befinner oss i detta coronakrisens 2020.

En dag kommer krisen att vara förbi och turisterna kommer att återvända till Zeitzmuseet. Svaret på frågan om hur man förhindrar att detta initiativ blir en engångsföreteelse står inte att finna inom museets väggar, enligt Tandazani Dhlakama.

– Den här utställningen har inlett relationer. Insamlingsplatserna vi använde oss av, hos de lokala konstcentren – de tror jag blir framtida nyckelpunkter för att leva upp till vårt tema om radikal solidaritet. Det är där vi kan möta nya grupper.