Musikal om medmänsklighet efter terrorattackerna i New York

Musikal ”Come from away” Manus, musik och text: Irene Sankoff och David Hein Översättning: Staffan Berg Regi: Markus Virta Scenografi och kostym: Magnus Möllerstedt Musikaliskt ansvarig och kapellmästare: Johan Siberg Mask- och perukdesign: John Hanna Ljuddesign: Oskar Johansson Ljusdesign: Palle Palmé Medverkande: Sven Angleflod, Hani Arrabi, Camilo Ge Bresky, Caroline Harrysson, Lisa Hu Yu, Linda Olsson, Kajsa Reingardt med flera Scen: Östgötateatern, Norrköping Längd: Cirka 1 tim och 50 min, ingen paus Visa mer

Omedelbart efter terrorattackerna i New York den 11 september 2001 stängde USA luftrummet. Hundratals inkommande plan dirigerades om och 38 av dem hamnade i det lilla kanadensiska samhället Gander på ön Newfoundland. Ett tillskott av runt 7000 passagerare som i princip fördubblade invånarantalet. Det låter knappast som stoff för en musikal, men ”Come from away” gjorde succé på Broadway och är utan tvekan bland det bästa som skrivits i genren under 2000-talet.

Östgötateatern sätter upp den först i Norden och regissören Markus Virta litar på konceptet samt musikalformens förmåga att hantera allvaret. Magnus Möllerstedts spartanska scenografi för tankarna till en flyghangar och rekvisitan bygger på associationsrik enkelhet, där skrivbordsstolar blir både flygplanskabin och buss.

För manus, musik och text står Irene Sankoff och David Hein. Skrivarparet intervjuade folk som var med och satte samman en musikal som handlar om hur lokalbefolkningen fick fart på det medmänskliga maskineriet. Förnödenheter fixas fram, djur tas om hand och individer finner varandra med både humor och värme.

Inledningsvis är tempot högt med ett sammelsurium av röster, ett medvetet kaos som skildrar just ett akut skede. Men efterhand bryter sig enskilda berättelser loss ur flödet utan att förlora känslan av att det faktiskt är hela den skickligt rolldubblerande ensemblen som har huvudrollen. Beverly Bass (Linda Olsson) var American Airlines första kvinnliga flygkapten och är egentligen den enda person som har en riktigt framskjuten soloposition. I övrigt uppstår fin dynamik i många av de kollektiva utvikningarna, både vänskapsrelationer och förälskelser i väntan på dödsbud och duscherbjudanden från främlingar.

Här finns inga typiska hittar, men däremot ett melodiskt medryckande folkrocksound som stannar kvar i minnet. Tänk Neil Young möter irländskt Riverdance-sväng med all världens musik som fond beroende på passagerarnas nationaliteter. Kapellmästare Johan Siberg leder ett livligt band som ibland får kliva fram i handlingen med fiol, dragspel och keltiska slagverksinstrumentet bodhrán.

För musiken är också starkt sammanflätad med berättandet och väver in en välfunnen blinkning till Céline Dions ledmotiv ur filmen ”Titanic”. Visst finns det ett par fåniga feelgoodinslag. Men musikalen väjer heller inte för att skildra hur misstänksamheten mot muslimer växer och riktas mot en kock från Mellanöstern.

Musikalgenren har egentligen alltid sysslat med att bearbeta trauman, om än ofta i mer världsfrånvända showbizsammanhang. Men är det någon gång man behöver en föreställning om medmänsklighet i en krissituation så är det när världen är i akut behov av reparation och allt ter sig som mest hopplöst. Må så vara i sviterna efter en terrorattack, flyktingkatastrof eller pågående pandemi. ”Come from away” är en drabbande och samtidigt underhållande musikal som visar att människor också kan bete sig bra. Om så bara för en stund.

På grund av 50-personersgränsen för publik var press välkommen att recensera fredagens genrep istället för lördagens officiella premiär.

Läs fler texter av Johanna Paulsson och fler av DN:s scenrecensioner