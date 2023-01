Musikalen ”A chorus line” vibrerar från start på Kulturhuset Stadsteatern

Musikal ”A chorus line” Manus: James Kirkwood och Nicholas Dante Musik: Marvin Hamlisch Sångtexter: Edward Kleban Översättning: Sven Hugo Persson och Thomas Ryberger (dialog) Regi och koreografi: Roine Söderlundh Regi: Maria Sid Musikaliskt ansvarig och arrangemang: Joakim Hallin Scenografi: Viktor Brattström Ljus och bild: Joonas Tikkanen Kostym: Margaretha Julle Ljud: Avgoustos Psillas Mask: Katrin Wahlberg Medverkande: Rennie Mirro, Victor Molino Sanchez, Hanna Lindblad, Lisa Stadell med flera. Scen: Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Längd: 2 tim utan paus. Visa mer

Bra teater handlar i regel om tajming – om samordning på scen, men också om att ligga rätt i tiden. ”A chorus line” hade premiär på Broadway 1975 och föddes ur dåtidens tuffa ekonomiska läge med inflation och energikris. Arbetslösa artister tog initiativet till en workshop med hopp om jobb. Men avgörande för musikalens tillkomst var koreografen Michael Bennett.

Materialet bygger på autentiska intervjuer med dansare och handlingen utspelar sig under en audition för en ny Broadwayshow. Åtta stjärnor ska sållas fram och efter ett första urval återstår 17 kandidater. Var och en blir de ombedda att berätta något om sig själva. Ensemblenummer både bryter av och backar upp de enskilda livsberättelserna som kretsar kring alltifrån barndomstrauman till branschens baksidor.

Musikalen blev film 1985 med Michael Douglas i rollen som krävande regissör och på senare år har det ryktats om en Netflixversion. Till hösten kommer därtill Benke Rydmans nyskrivna musikal ”The one” som av allt att döma snott grundkonceptet från just ”A chorus line”. Finns det något mer allmängiltigt och samtidsnära att utvinna ur den här storyn så är det väl tematiken kring att bli bedömd. Talang-tv och sociala medier har förstärkt tanken om samhället som en scen, där meritokratin på allt fler yrkesområden gift sig med modern uppmärksamhetsekonomi.

Nu är det 20 år sedan ”A chorus line” senast spelades i Sverige. Men efter två års pandemiträda för scenkonsten, som har uppenbara problem att återhämta sig, är musikalen mer aktuell än på länge. I Teaterbaren visas filmen ”The making of A chorus line – för kärleks skull” som en sorts prolog inspelad under tillkomsten av just den här uppsättningen i lätt uppdaterad svensk språkdräkt av Sven Hugo Persson.

På Kulturhuset Stadsteaterns stora scen vibrerar redan öppningsnumret ”Tänk om jag får det” av fint förmedlad förväntan och nervositet. Rennie Mirro är välfunnen i rollen som regissören Zach, hård men rättvis. Till slut även mot sin gamla kärlek Cassie (Hanna Lindblad). Hon som efter misslyckade försök att bli en stjärna är beredd att återvända till ensembleledet bara för att få dansa. ”Vi är alla unika!”, utbrister hon när han menar att just hon skulle vara för bra för den anonyma ensemblen. Det handlar om att både sticka ut och kunna smälta in på samma gång.

Bakom kulisserna-känslan som en gång var nyskapande i ”A chorus line” är numera en närmast överanvänd trend. Därför att det fint att Viktor Brattströms scenografi med ljus- och bildsättning av Joonas Tikkanen skapar en avskalad, men visuellt suggestiv och snygg inramning med hjälp av skuggor, teaterrök och speglar. Margaretha Julle bidrar med en varsamt uppdaterad garderob av brokiga träningskläder och guldglittrande kostymer till finalnumret. Där får också orkestern vara med och glittra i kapp med brassinstrumenten som har en framträdande position i Marvin Hamlisch musik.

Det minimalistiska pianospelet är en naturligt viktigt motor i repetitionssalen. I övrigt har Joakim Hallin med lätt hand moderniserat soundet en smula med större tonvikt på det lite funkigt fräna än på det orkestrala. Men det är förstås dansen – och kärleken till den – som driver den här föreställningen. För koreografin står Roine Söderlundh som även regisserat tillsammans med Maria Sid. Den här duon vågar vila i det tragiska. Exempelvis den homosexuella puertoricanen Pauls (Albin Lindén) starka monolog om övergrepp och att bli ertappad som dragqueen av föräldrarna. Regin tramsar heller aldrig bort musikalens humoristiska inslag med onödiga överdrifter.

Det är sådant som gör att till och med den valpiga Marks (Simon Oscarsson) fåniga gonorréhistoria faktiskt blir så komisk som det är tänkt. Men också att Cassies desperation för att få ett jobb och en sorts självupprättelse blir ännu starkare. När Diana (Mercedesz Csampai) sammanfattar kallet med en solid sånginsats i ”För kärleks skull” har den här gediget välspelade uppsättningen med kollektiv styrka lyckats förmedla svårigheterna i både scenkonstbranschen och livet.

Fakta. "A chorus line" Sedan Broadwaypremiären 1975, som nominerades till tolv Tony Awards och dessutom Pulitzerprisades, har "A chorus line" blivit en klassiker. Musikalen utspelar sig under en audition till en Broadwayshow, handlar om den hårda konkurrensen om rollerna och bygger bland annat på intervjuer med dansare i New York. Sverigepremiären ägde rum 1979 på Oscarsteatern i Stockholm.

