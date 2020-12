Musikaliska Akademien fyller 250: Då ska Sverige få upp musiken på dagordningen

Skapades av Gustav III

Kungliga Musikaliska Akademien (KMA) instiftades officiellt av Gustav III 1771.

Det är i dag en fristående institution under kungligt beskydd med syfte att ”främja tonkonsten och musiklivet”.

Man delar årligen ut stipendier, ger ut skrifter, tillgängliggör äldre svensk konstmusik genom databasen Levande musikarv och fungerar som remissinstans med mera. För att stärka samverkan mellan musikliv och skola har man även initierat projektet ”Sjungande barn”.

Akademin består, utöver de ledamöter som fyllt 70 år, av högst 100 svenska ledamöter, högst 70 utländska ledamöter samt högst 8 hedersledamöter. Nuvarande preses heter Susanne Rydén och Fredrik Wetterqvist är ständig sekreterare.

Under hela 2021 firar KMA 250-årsjubileum med ”Musikens år” och ger även ut jubileumsboken ”250 Kungl. Musikaliska Akademien 1771–2021” (Gidlunds). Festligheterna kulminerar med en jubileumskonsert på Konserthuset Stockholm i september.

Jubileumsprogrammet består av en mängd olika evenemang. Under våren arrangeras finalen i tävlingen Blåsmusikpriset, Sveriges största tävling för solister på blås- och slagverksinstrument.

Ungefär samtidigt hålls fjärde upplagan av Riksting för västerländsk konstmusik, där branschens aktörer diskuterar konstformens roll i samhället samt den klassiska musikens betydelse.

I foajén till Stockholms konserthus ska det under hela sommaren visas en stor jubileumsutställning. Dessutom inleds under året ett nytt samarbete mellan alla landets musik- och operahögskolor, och man bjuder in till ett två dagar långt operasymposium.

Utöver det ska det hållas flera seminarier, vetenskapliga konferenser samt en föreläsningsserie med musiken som huvudfokus.