Musikern BJ Thomas död i cancer

Han spelade bland annat in låten ”Hooked on a feeling”, som Björn Skifs och Blåblus (Blue Swede på engelska) senare gjorde en cover på, liksom ”Raindrops keep fallin’ on my head”.

”Jag känner mig så välsignad över att ha fått möjligheten att spela in och framföra härliga pop-, country- och gospellåtar, och att ha kunnat dela dessa underbara sånger och minnen med miljoner av er världen över”, skrev han i ett uttalande i samband med att hans sjukdom gjordes känd i mars i år.

Thomas belönades med fem Grammystatyetter och sålde över 170 miljoner album världen över, skriver Variety.