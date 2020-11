Musikern Tom Wolgers är död – blev 61 år gammal

Uppdatering 2020-11-05 15.15: Texten har tillfogats en rättelse.

”Lustans Lakejer har i dag nåtts av ett ofattbart tragiskt besked. Vår älskade broder Tom Wolgers har efter en tids sjukdom gått bort”, skriver gruppen på Facebook och fortsätter:

”Vi saknar just nu ord för att beskriva den sorg vi känner, men vi tror att Tom – var han nu än befinner sig – skulle uppskatta om ni i kväll spelade ert favoritstycke av hans verk och drack ett glas gott rött vin till hans ära.”

Musikern, modellen och kompositören Tom Wolgers debuterade i Lustans Lakejer 1981 på singeln ”Stilla nätter”. Han spelade stilfull klaviatur i den banbrytande svenska new wave- och synthpopgruppen med Johan Kinde som sångare och popvisionär. Kinde och Wolgers skrev merparten av bandets låtar.

De gjorde musik som stilmässigt var starkt influerad av brittiska grupper som Roxy Music, Ultravox, Duran Duran jämte David Bowie och Japan. Låttexterna berättade, i regel, icke-självupplevda historier om agenter, fagra damer, kasinon och flärd. Låtnamnen hämtades återkommande från filmer och böcker.

Wolgers lämnade bandet efter albumet ”Uppdrag i Genève”, jobbade som fotomodell och startade Mockba Music med bland andra Johan Vävare. 1986 gav han tillsammans med Irma Schultz ut singeln ”Body & soul” under bandnamnet Paris Bis.

Johan Kinde och Tom Wolgers återförenades i bandet 1993 och gav då ut samlingsalbumet ”Raffel i Rangoon” som hade tonvikt på det tidiga 1980-talets Lustans Lakejer.

2016 firade gruppen 35-årsjubileum och turnerade också året därpå då de bland annat framförde albumet ”En plats i solen” från 1982 i dess helhet.

Wolgers har vidare skrivit musik till konstutställningar, däribland Stockholmssviten som visades på Moderna museet med fotografier av Bruno Ehrs.

Tom Wolgers föddes 1959 i Stockholm, han är son till Beppe Wolgers.

Tom Wolgers, Johan Kinde, Peter Bergstrand och Christer Hellman i Lustans Lakejer 1981. Foto: Olle Wester/TT

Johan Kinde spelade tillsammans med Tom Wolgers i Lustans Lakejer.

– Jag har känt honom sedan jag var 17–18 år så jag känner en enorm saknad och sorg och tänker på hans flickvän och familj, säger Johan Kinde.

Han träffade Tom Wolgers senast i somras för en specialspelning på KB i Malmö och pratade med honom i telefon för någon månad sedan.

– Då var han glad och vid god vigör. Så det gick nog fort mot slutet, han hade drabbats av cancer men det var ingen av oss vänner som kände till det och jag vet faktiskt inte hur mycket han visste själv heller, säger Johan Kinde och fortsätter:

– Han var en underbar och varm människa. Det känns fint att veta att hans musik kommer att leva vidare.

Fredrik Strage, musikjournalist och DN-krönikör.

– Wolgers var Lustan Lakejers syntsnille, den som skrev alla de vackra melodierna. Han och basisten Peter Bergstrandh var så oerhört eleganta – som en blandning av James Bond-lookalikes och pojkar som Andy Warhol hade trånat efter, säger han.

– Jag såg honom senare på scen ihop med Johan Kinde, som var den perfekte dandyn. Tom Wolgers kändes kanske inte lika vital, han satt på en stol och spelade, men lyckades ändå återskapa en snygg femtioårig Orson Welles.

Tom Wolgers halvbror Benton Wolgers säger till DN att familjen är i chock.

– Vi hade olika mammor och växte aldrig upp tillsammans men det känns så klart väldigt chockerande och djupt sorgligt, säger han.

Lars Nylin är chefredaktör för Musikindustrin och bevakade Lustans Lakejer på 80-talet. Tom Wolgers och Nylin samarbetade under 90-talet med en samlingsskiva till minne av Wolgers pappa, Beppe Wolgers, och har sedan dess haft ständig kontakt.

– Jag har ett ytters varmt minne av honom. Han hade en spännande musiksyn, liksom ett väldigt konstnärlig sätt att betrakta musik. Han berördes väldigt av det klassiska och målade som landskap med sin musik.

– Rollen i Lustans Lakejer var markant. Han tog dem in i en annan riktning än vad jag egentligen ville. De var till en början ett rockigt band, men han tog in dem in i syntvärlden, i en slags svensk new-romantic sfär.

Texten uppdateras.

Rättelse: Tom Wolgers är son till Beppe Wolgers.