Musikkritikern Anthony Fantano har miljontals följare på Youtube: ”Jag vet inte hur jag blev så populär”

På det webbaserade uppslagsverket Urban Dictionary, som samlar slanguttryck från internet, kan man läsa om ”Fantanocore”. Uttrycket beskrivs som ”musik som bara blivit känd för att Anthony Fantano recenserade den”.

Att Anthony Fantano alltid kallar sig själv för ”internets mest upptagna musiknörd” är inte utan anledning – sedan ”The needle drop” startade för drygt tio år sedan har det hunnit bli tusentals recensioner av allt från metal och syntpop till flamenco och folkrock. Totalt har hans videor setts över en miljard gånger. Själv kan han inte riktigt förklara varför hans ganska avskalade videor fått sådant genomslag.

– Jag vet inte hur jag blev så populär, ärligt talat. Ibland tycker jag att mitt format är lite tråkigt. Lite för torrt. Jag säger ju bara: ”Hej, i dag ska vi göra en musikrecension. Här är den. Det här tycker jag.” Hur mycket jag än tycker om det jag gör är det nästan parodiskt vid det här laget, säger han till DN över ett videosamtal.

Med sina flanellskjortor – där gul skjorta betyder positivt omdöme och röd negativt – och den bokhylla han stått framför i tio år har han blivit en välkänd figur på nätet. Hans följare har en egen liten parlör av internskämt, där att kalla Anthony Fantano för ”melonen”, på grund av hans huvudform, är allra populärast. Varje halloween syns mängder av fans som klätt ut sig till honom. Han har, helt enkelt, lyckats ge den utdöende genren musikkritik ett nytt liv i vår tidsålder.

– Det fanns en tid då det jag gjorde var typ, den coolaste, nyaste och hetaste grejen. Nu börjar andra kritiker ta nästa steg och tar sig an det här på häftiga och nya sätt. Jag menar, det jag gör är ju i princip samma sak som någon som skrev en musikrecension på 90-talet, fast framför en kamera, fortsätter han.

”The needle drop” startade som en podd medan Anthony Fantano hade praktik på en lokal radiostation. Det var egentligen radio han ville arbeta med, övertygad om att poddformatet bara var en fluga. Men så kom den amerikanska finanskrisen 2008, och han såg det som ett omen. Folk fick sparken överallt, även på radiostationer, och att arbeta för sig själv på internet kändes plötsligt inte som en så tokig idé. Efter några år kunde han 2012 säga upp sig från extrajobbet som pizzabagare och bara koncentrera sig på recensioner.

Endast sju album har genom åren tilldelats högsta betyg – 10/10 – och i många fall kan dessa artisters genomslag delvis härledas till just de ögonblicken. Det är svårt att tänka sig att esoteriska akter som industrihiphopparna Death Grips eller noiserockarna Daughters nått samma status utan hans sällsynta välsignelse. Själv menar Anthony Fantano även att hans recensioner kan påverka Spotifys algoritmer, och att artister som egentligen inte har någonting gemensamt kan rekommenderas som ”liknande artister” på strömningssajter, bara för att han gillar dem båda. Ändå tycker Fantano att hans makt överskattas.

– Några av de mest kända artisterna i världen är såna som jag konsekvent gett negativa recensioner och de har inte direkt fått sina karriärer fullständigt förstörda. Och alla som jag gett positiva recensioner till är inte miljonärer. Om jag visste att jag så fort jag öppnade munnen hade möjlighet att påverka på det sättet hade jag nog inte klarat av det. Men visst, jag är en fristående person med en stor plattform.

Hans kanal har nu flera anställda, reklamsamarbeten och merchandise, ett avtal med Amazon och deras strömningstjänst Twitch. Men hans referenser till memer och skämt från internets baksida, och hans popularitet på det ökända internetforumet 4Chan, ledde 2017 till en kontrovers när tidningen The Fader anklagade honom för att ha kopplingar till alt-right-rörelsen. I samband med detta ställdes hans föreläsningsturné in. Anthony Fantano svarade The Fader i en video, och artikeln har senare plockats ned efter att de två parterna skrivit på ett sekretessavtal.

Fakta. Anthony Fantano Född 1985 i Connecticut, USA. Driver Youtubekanalen ”The needle drop”, där han recenserar musikalbum. Kanalen har i dag över 2,5 miljoner prenumeranter och tillsammans med kanalen ”Fantano”, där videor med lite lättsammare ton och friare format läggs ut, har han över en miljard visningar. De sju album som Anthony Fantano gett högsta betyg till genom åren är: Death Grips – ”The money store” (2012)

Swans – ”To be kind” (2014) Kendrick Lamar – ” To pimp a butterfly” (2015) Kids See Ghosts – ”Kids see ghosts” (2018) Daughters ”You won't get what you want” (2018)

Spellling – ”The turning wheel” (2021) Lingua Ignota – ”Sinner get ready” (2021) Visa mer

Att Anthony Fantano själv utsätts för mycket kritik är därför kanske inte så förvånande. Kritik mot hans recensioner har han ingenting emot, berättar han, så länge man inte ifrågasätter hans integritet och påstår att han har en dold agenda med sina åsikter.

När jag frågar var han bor någonstans svarar han ”New England”, ett geografiskt område i nordöstra USA som innefattar fem stater. Mer specifik än så vill han inte vara.

– Då kommer en massa missfoster att förfölja mig och trakassera mig mitt i natten. Folk har dykt upp utanför mitt hus och knackat på och bett mig signera saker. Det är inte okej. Jag får dödshot och utsätts för hackare för att de är sura över att jag inte gillar deras favoritband. Jag själv får ta det, men jag vill inte utsätta min familj för det, säger han uppgivet.

Framför allt blir det dock vanligare att artister hör av sig efter en recension. Oftast gör de det välmenande, även om det ibland finns en annan spänning.

– Om en artist jobbat länge och hårt med ett verk som de hoppas ska tas emot väl, för att jag sen ska säga ”tja, det var väl okej” inför 2,5 miljoner tittare fattar jag att de känner: ”Din jävel! Jag har lagt tre år på det här! Det har varit hela mitt liv!”, säger han, uppställd där han ofta står i sina videor.

På senare tid har en diskussion börjat lyftas som Anthony Fantano menar att han alltid måste förhålla sig till och försvara sig i. Det handlar om huruvida han som vit medelålders man med gigantisk räckvidd bör ta sig an och kritisera album av personer med andra bakgrunder eller album som skildrar erfarenheter som han själv inte har.

– Jag har tänkt länge och landat i det här: att dela en artists erfarenheter är ett sätt att uppskatta och ta sig an musik. Men det är inte det enda sättet. En av de fina sakerna med konst är att man får möjligheten att knyta an till människor som har upplevelser man själv inte har, att man kan få förståelse för någon annans perspektiv. Varför skulle man publicera ett verk om sina erfarenheter, om inte för att andra människor ska kunna leva sig in i det?

Han funderar en stund och fortsätter:

– Med det sagt tycker jag inte ens att man måste kunna leva sig in någons erfarenhet för att kunna tolka den och skapa sig en åsikt. Att recensera ett konstverk som behandlar en negativ upplevelse är inte detsamma som att recensera själva upplevelsen. Och om något pucko på Twitter får skriva att någonting suger, varför kan inte jag få ge en nyanserad och genomtänkt åsikt?

Diskussionerna om hans roll och hans uppenbara genomslagskraft har gjort att han inte är rädd att folk ska sluta se på hans videor. Däremot är han rätt säker på att det inte går att göra så mycket mer med hans format. Om någon annan vill göra musikrecensioner framöver måste de ta nästa logiska steg i utvecklingen, säger han.

– Jag är 36 år nu. För varje dag som går blir låten ”Losing my edge” av LCD Soundsystem mer och mer min verklighet. Så är det, man är inte ung och relevant för alltid. Men att min påverkan inte minskar är ett bevis på att det jag gör fungerar. Om allt jag hade var att jag var ung och relevant så hade jag aldrig kunnat hålla på så här länge.

