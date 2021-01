Musikproducenten Phil Spector är död

Phil Spector avtjänade ett mångårigt fängelsestraff för mordet på skådespelerskan Lana Clarkson. När han smittades av covid-19 för fyra veckor sedan flyttades han från fängelset till ett sjukhus. Efter tiden på sjukhuset ska Phil Spector först ha blivit bättre. För några dagar sedan fick han återigen andningssvårigheter och flyttades tillbaka till sjukhuset, där han avled på lördagen enligt uppgifterna till TMZ.

Phil Spector föddes i Bronx i New York 1939. Han slog igenom 1958 med låten ”To know him is to love him”, med The Teddy Bears, bandet som Phil Spector bildade med gymnasiekompisar och där han själv sjöng och spelade. Låten nådde förstaplatsen på Billboardlistan och öppnade dörrar för den 19-årige Phil Spector. Det var sedan som producent som han blev känd och revolutionerade musikbranschen på 1960-talet med inspelningstekniken som han kallade ”Wall of sound”.

Flera artister som upptäcktes av Phil Spector blev världsstjärnor på skivbolaget Philles Records. Han producerade Beatles album ”Let it be” och även John Lennons och George Harrisons solomusik. Phil Spector ligger bakom Ike & Tina Turners megahit ”River deep, mountain high”. Han producerade också musik till Ramones, The Ronettes (”Be my baby”) och The Crystals (”Da doo ron ron” och ”Then he kissed me”). 1963 gav Phil Spector ut julalbumet ”A Christmas gift for you”, där artisterna på Philles Records tolkade kända julklassiker.

”Wall of sound” innebär att ville att musiken skulle spelas in med stor orkester och dubbla uppsättningar av alla instrument för at skapa en massiv ljudvägg. Tekniken har använts av bland andra Abba, Bruce Springsteen och The Beach Boys.

1989 valdes Phil Spector in i Rock and Roll Hall of Fame. Sedan dess har dock rapporteringen om musikproducenten inte handlat så mycket om musik och framgångar. 2003 greps han misstänkt för mordet på den 40-åriga skådespelerskan Lana Clarkson, som hittades skjuten i Phil Spectors bostad i Los Angeles.

I den första rättegången i september 2007 ansåg en oenig jury att Phil Spector var skyldig. Detta var inte tillräckligt och förhandlingarna fick tas om från början. I april 2009 dömdes Phil Spector till mellan 19 års fängelse och livstids fängelse för mord. Phil Spector själv menade att han var oskyldig och att Lana Clarkson begått självmord.

Phil Spector var gift med Ronnie Crawford, sångerska i The Ronettes, mellan 1968 och 1972. I samband med skilsmässan gav hon upp alla sina framtida musikrättigheter och vårdnaden om deras barn. Enligt Ronnie Crawford var förklaringen att Phil Spector hotade med att hyra in en lönnmördare för att döda henne om hon inte gick med på hans villkor.