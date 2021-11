Mycket liv i Deborah Levys trilogi om kvinnligt författarskap

Självbiografi Deborah Levy ”Kolossal frihet” Övers. Eva Åsefeldt Norstedts, 380 sidor Visa mer

Vad tycker ni om de här meningarna? ”Han ställde inte en enda fråga, inte ens om vad jag hette. Det han verkade behöva var en hänförd och hänförande kvinna som kunde skicka honom snittar och förstod att han var det enda samtalsämnet”.

Jag tror citatet kan fungera som ett lackmustest för i vilken utsträckning ni skulle uppskatta den brittiska författaren Deborah Levys ”Kolossal frihet”, en autofiktiv trilogi som handlar om vad det innebär att vara kvinna och författare.

Om ni tänker: ”Ha, ha kul! Träffsäker beskrivning av många män!” – då kommer ni nog att tycka mycket om den här boken. Om ni i stället, som jag, tänker: ”å nej, here we go again, den här dörren är redan inslagen i just den här stilen” – då kommer ni att få problem. Men avfärda den inte! Det här är ett verk med osedvanligt stora nivåskillnader, och det där citatet är bara representativt för det i mitt tycke sämsta i den.

I George Orwells essä ”Därför skriver jag” från 1946 uppger han fyra olika motiv för skrivande, vilka han menar finns hos alla författare men i olika proportioner: ren egoism, estetisk entusiasm, historiska impulser och politiska skäl. Levys första bok i den trilogi hon kallar för en levande autobiografi, ”Saker jag inte vill veta”, tycks vara ett svar på Orwells essä. Hon använder hans motiv som kapitelrubriker, men kastar om ordningen så att de politiska skälen hamnar först. Och för henne handlar politik om feminism.

På första sidan möter vi ett kvinnligt jag i femtioårsåldern som gråter i rulltrappor, framför allt när de går uppåt. Hon har brutit upp från ett långt äktenskap och är vilse i världen. Detta gestaltande nu-plan samsas med teoretiska reflektioner kring kvinnligt skapande och moderskap, där Levy går i dialog med tänkare som Marguerite Duras och Julia Kristeva.

”Kolossal frihet” av Deborah Levy.

Under rubriken ”historisk impuls” berättar sedan Levy om sin barndom i Sydafrika och om hur hennes pappa hamnar i fängelse för sin kamp mot apartheid. Det är det bästa kapitlet i trilogin.

För en femårig flicka är det naturligtvis oerhört omvälvande att en far hämtas av polis en natt och blir borta i fyra år, men Levy berättar inte som om det vore ”en oerhört omvälvande händelse” eftersom ett litet barn inte har ett sådant perspektiv. Det bara är hennes liv. Och där ingår att en massa människor plötsligt börjar säga till henne ”tala högre, tala HÖGRE” – men inte att hon har blivit stum av stress och förtvivlan. Så det skriver inte Levy.

Så småningom hamnar familjen i England, föräldrarna skiljer sig och Levy blir en tonåring som tar på sig en svart stråhatt och sätter sig och skriver på den lokala syltans servetter. Hennes framtid är klar: hon ska bli författare.

Och det blir hon, sent omsider. Författaren möter vi i de övriga två delarna, när hon efter skilsmässan skapar ett nytt hem åt sig och sina två döttrar, högst upp i en backe i London i ett illa skött hyreshus, och i den sista när döttrarna till slut flyttar hemifrån och en ny mening måste skapas. Vardagslivet kombineras med ett författarliv, som tar henne världen över och till funderingar över vad skrivande och åldrande är.

”Kolossal frihet” är berättande och teoretiska reflektioner i ett, med ett feministiskt perspektiv genomsyrande båda. Man får mycket liv av den här boken; många öden, städer, människor, samtal, tankar, one-liners – och många redan inslagna dörrar. Som bäst är Levy när hon ägnar sig åt det som är den gestaltande litteraturens speciella bidrag: konkretiserar, väcker hjärtat och inte bara hjärnan, skapar en förståelse av världen som inte är rent intellektuell men likväl bygger på människokännedom. Och i just den här boken: även på feministiska teorier.

Men jag tror inte att detta egentligen är Levys ideal för skrivande. Hon förespråkar snarare att litteratur ska vara någonting farligt, att en författare modigt måste söka ”vargen”, något som ”kanske öppnar sitt gap och ryter och jagar författaren över kanten”.

Det är ju lite riskabelt, och kanske därför just modigt, att som författare uttala sitt skrivideal, eftersom det lätt går att jämföra med hennes resultat. Och jag tycker att Levy lite för ofta väljer bort just det modiga. Till exempel när hon om moderskapet både skriver det vi har hört i tusen krönikor de senaste åren – om hur kvinnor som fått barn ängslas för att inte leva upp till bilden av Modern – och en mindre utforskad tanke: ”mitt intryck var att den manliga världen med sina politiska strukturer (som aldrig gynnade barn och kvinnor) var avundsjuka på passionen vi kände inför våra ungar”. Men sedan väljer hon att uppehålla sig enbart vid den första tanken.

Å andra sidan fyller den här boken mig med ett slags kollektiv kvinnostolthet: fan, vad kvinnor har tänkt och vänt och vridit på vad som lurar dem till att leva liv de egentligen inte vill leva. Har män ens tänkt halvvägs så långt på vad som lurar dem?

