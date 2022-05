Mycket talar för att Ulf Lundell alltid har varit 71 år

Dagböcker Ulf Lundell ”Vardagar 6” Wahlström & Widstrand, 687 sidor ”Vardagar 7” Wahlström & Widstrand, 451 sidor Visa mer

Den 9 september 2020 skälver det till i Ulf Lundells dagbok. Då uppträder nämligen en viss N, som uppvaktat Lundell per mejl och som han efter stor tvekan beslutat sig för att dejta. Det är som om någon science fiction-regissör tänkt ut ett filmmanus efter det gamla what if-receptet – vad skulle hända om man kastade in en lesbisk astronaut i Mingdynastins Kina, ett vilt främmande element i en sluten värld som dyrkar det oföränderliga?

Jag ska inte dölja att det får mig som läsare att sätta mig upp i soffan och förväntansfullt spetsa öronen. Hur mycket man uppskattar den muntra butterhet eller buttra munterhet som utgör den unika atmosfären i Lundelland, hur mycket man än uppskattar den avväpnande ärligheten och den komiskt uppskruvade ilskan i de ledigt konversationspoetiska stycken som dessa dagböcker består av, kan det ändå bli en smula tröttsamt att andas in samma atmosfär i de 1148 sidor dessa två senaste Vardagsvolymer utgör. I synnerhet som de är del 6 och 7 i en serie manifestationer av denna vid det här laget mer än välbekanta atmosfär.

Visst, Jack har blivit gråhårig. Åldrandet får sin givna plats i en vardag vars krönikör hunnit fylla sjuttio. Man vaknar fem på morgonen med ont i korsryggen och börjar genast tänka på idioten till bredbandsleverantör. Man börjar gå med stavar. Man kissar på sig i bilen. Man hakar upp sig på att Crafts långkalsonger hänger halvvägs ner på häcken. Å andra sidan misstänker man att Ulf Lundell ALLTID har hakat upp sig på att Crafts långkalsonger hänger halvvägs ner på häcken. Om det är sant att alla människor har en viss ålder som egentligen är deras är det mycket som talar för att Ulf Lundell alltid har varit 71 år gammal.

Ulf Lundells ”Vardagar 6”.

Och om man på samma sätt föreställer sig att somliga människor behöver vissa givna situationer för att bli sig själva (ungefär som det sägs att Winston Churchill bara fungerade i krigstid) är det svårt att befria sig från känslan att Ulf Lundell och den pandemi som pågår medan dessa dagböcker skrivs är som gjorda för varandra. Här kan man isolera sig från sina medmänniskor till exakt den grad man själv vill och ändå skälla ut folk som står för nära en på Ica och reta upp sig på idioter som tycker saker om den svenska pandemihanteringen i artiklar man ändå inte kan låta bli att läsa.

Detta säger inte Lundell själv, naturligtvis. Alltför djup självanalys är inte hans grej. Man är som man är, det är inget att rota i. Kontakten med barn och barnbarn är dålig, det har blivit som det har blivit. Ibland kommer grubblet – ”tänkte på sånt igårkväll: att jag inte tycker om/mej själv i samhörighet med andra, den jag blir” – men det är som det är. ”Skallen spökar ju konstant men det är väl bara så/ det är att vara människa”. Det är därför Lundell är så älskad, ungefär som Leif GW: trygga gamla stubbar att ha på tomten.

Fördelen är en osviklig bullshitdetektor. Här är det ingen som går på intellektuella trollkonster, vare sig de kommer från marxister, postmodernister, nyliberaler och identitetspolitiker. Samhället ska fan vara anständigt, folk ska fan sköta sig.

”Jag är FÖR kampen för en dräglig socialism / MOT galen frikörande kapitalism”. Sverigedemokraterna är ena jävla as, men det är gängkriminella också: ”Vi kanske borde sätta in militären och röka ut dom här/ klanerna, familjerna, visa prov på lite hårt allvar/ Sätt dom i läger och reda ut begreppen.” Man vill ha gråsossesverige tillbaka, men man tror egentligen inte på det. Man odlar en butter förväntan att allt kommer att gå åt pipsvängen och det tjänar en väl ibland, som Magdalena Andersson skulle ha uttryckt saken – Lundell stänger av tv:n redan när Ukraina gör 1-0 mot Sverige i EM-matchen i somras och besparas således det traumatiska slutet.

Ulf Lundells ”Vardagar 7”.

Det är å andra sidan det draget som vållar komplikationer när denna ”N” kommer med i bilden. Här finns det ingen fjärrkontroll med avstängningsknapp, hur mycket man än önskar sig den saken ibland. I ena sekunden är man ”omtumlad, omgjord, avväpnad, uppfylld/ kåt, man och barn på samma gång”. I nästa: ”Min hjärna är inte gjord för relationer, muttrar jag/ vid grått hav, svag sydostlig vind.” N är ibland en välkommen och uppskattad gäst på gården, som svarthättan och gärdsmygen, ibland en hotfull inträngling, som stenmården eller den förhatligaste av alla fåglar, råkan (”helvetesfågeln”, ”knarkargangstern”). När volym sju tar slut är hon fortfarande med i bilden, trots att det varit många rundor i relationskarusellen.

Men det är svårt att tro att hon på allvar ska kunna rubba ordningen i Lundelland. ”Man ’vilar’ inte hos en kvinna, som det sjungs så mycket om/ Man vilar ett tag, sen blir det skakigt/ Vilar man då ensam i ’naturen’?/ Nä./ Man vilar ingenstans.” Dagbokens almanacksblad må fladdra, men i grunden är det alltid den 11 april, dagen som, noterar Lundell, forskare utsett till historiens tråkigaste dag. ”Dom glömde att det är min namnsdag.” Man kan inte låta bli att höra tillfredsställelsen i hans röst.

Läs fler texter av Jesper Högström och fler recensioner av aktuella böcker.