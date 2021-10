Mykologen Merlin Sheldrake: ”Svampar har en superkraft”

Merlin Sheldrake

Biolog och doktor i tropisk ekologi vid Cambridge, bosatt i London. Skrev sin avhandling om svampnätverk i Panama.

Aktuell med boken ”Ett sammanvävt liv - hur svamparna förenar vår värld, förändrar våra sinnen och formar vår framtid”, i översättning av Jim Jakobsson och utgiven på Volante förlag.

Även verksam som musiker i bandet Gentle Mystics, där han spelar piano och dragspel.

Styrelsemedlem i Fungi Foundation och Society for the Protection of Underground Networks.

Son till biologen och den kontroversielle parapsykologen Rupert Sheldrake. Bror till musikern Cosmo Sheldrake.