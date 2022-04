Myllrande ”Den omättliga vägen” jagar andar

Teater ”Den omättliga vägen” av Ben Okri. Regi: Josette Bushell-Mingo. Dramatisering: Oladipo Agboluaje. Översättning: Nancy Ofori, Anne Fredriksson. Scenografi: Lotta Nilsson. Kostym: Kalere Payton. Ljus: Jesper Larsson. Musik och video: Lamin Daniel Jadama. Peruk och mask: Ellen Elias, Elin Gradin, Linda Hyllengren. Koreografi: Aurelia Kisseih. Ljud: Marcus Thurfjell. Medverkande: Christopher Lehmann, John Alexander Eriksson, Kayo Shekoni, Astrid Assefa, Binyam Haile, Stephen Lwanga, Joel Valois, Helmon Solomon, Michael Gamble, Fernando Lucumi Carabali med flera. The National Black Theatre på Dramaten. Speltid ca 3 tim. Visa mer

Vägen äter sina människor och vi är vägen, och människorna. Kommer och försvinner som den lille pojken Azaro som är född för att dö, och sedan återvända, för att dö. Han lever med en fot i andarnas värld och en i de levandes, i ett mångskiftande Afrika där nutid och dåtid bildar en brokig väv av stilar, musik, politik, korruption, slagsmål och familjedispyter.

Ben Okris fantastiska bok ”Den omättliga vägen” är inget romanbygge, snarare en flod eller en kör av röster, rop, födsloskrik och rosslingar. Att göra teater av den kan bara bli ett närmevärde, en mosaik av historier, ögonblick och stämningar. Dramatikern Oladipo Agboluaje, regissören Josette Bushell-Mingo och ensemblen har gjort ett herkuliskt arbete med NBTS:s (The National Black Theatre of Sweden) första stora uppsättning.

Scenbilden av Lotta Nilsson, med Dramatens höga rundhorisont som fond är magnifik, med skiftande suggestiva projektioner redan i entrén då ensemblen blir synlig som avlägsna figurer i ett sandstormsfärgat dis. Hit föds Azaro som är ett andebarn. I föreställningen är han en enkel trädocka som bärs runt och gestaltas av Christopher Lehmann som skickligt underordnar sig dockan och samtidigt ger den en tydlig röst och en blick som ser allt. Genom Azaro möter vi omvärlden: mamman och pappan, Kayo Shekoni och John Alexander Eriksson, som lever i verkligheten och nuet, med omsorger (hennes) och lättvindigheter (hans) i vardagssituationer som fungerar som trampstenar i den framflytande berättelsen.

Runt familjen böljar föreställningen, styrd och kommenterad av Berättaren Ade – Joel Valois med de märkligt blinda, allseende ögonen – själv en spännande andegestalt på scenen, Commedia och tragedi på samma gång. Han och Lehmans Azaro är föreställningens poler, mellan dem utvecklas berättelsen.

Christopher Lehmann, Stephen Lwanga oc Mike Gamble, Binyam Haile. Foto: Banfa Jawla

Ett stort uppbåd statister också de i Kalere Paytons färgstarka dräkter och tyger – traditionella såväl som djärva fantasiskapelser – skapar det myller som berättelsen om andar och verklighet kräver. I Bushell-Mingos regi uppstår inga besvärande skarvar mellan skådespelare och statister. Var och en som lyfts fram har samtidigt sin plats i massan. Astrid Assefa är den sluga krogvärden som behöver Azaro som kundmagnet. Binyam Haile är Fotografen, en rolig bifigur, lika gärna i fokus själv. Spensliga Helmon Solomon har överraskande auktoritet både som The Spirit King och som modern vass politiker.

Men det är människomängden, sorlet och färgerna som spelar huvudrollen i föreställningen, på gott och ont. Dramaturgin hade behövt ge akt på en viss monotoni, när de högljudda gruppscenerna följer för tätt inpå varandra. Gräl och konflikter – matnyttigt dramamaterial – behöver kontrasteras med tystnad och stillsammare, kanske enskilda, tankar. Masscenerna utmynnar lite för ofta i långa drastiskt koreograferade slagsmål. Musiken, och inte minst mystiken hade gärna fått ta mer plats.

Men det viktigaste problemet är själva platsen. För Dramatens stora scen, och inte minst dess salong, är dåligt anpassade för detta yppiga allkonstverk. På en arenascen med publiken i jämnhöjd, öga mot öga med skådespelarna, hade detta kunnat bli en folkfest av dramatik, tragik och humor där gränsen mellan publik och skådespel varit genomtränglig, bägge sidor hörbara och i möte.

Nu sitter Dramatenpubliken stum nedanför scenen och ser upp mot vykortstablåer som i all sin färgprakt nära nog tangerar en exotifierande bild av den stora kontinenten Afrika. Också skådespeleriet tar ton av höjdskillnaden och avståndet, inte minst i dansscenerna som kunde ha varit frimodiga utspel av rörelse och rytm, men som där uppe på scenen liksom falnar.

Dansen blir medveten om sig själv, känns påbjuden, stel och inåtvänd, vänder delvis till och med ryggen åt salongen. Avståndet färgar också av sig på skådespeleriet som vänder in mot sig själv. Jag skulle säga att det, förutom valet av scenform, är mer ögonkontakt med publiken och starkare självkänsla som den stolt namngivna The National Black Theatre of Sweden behöver jobba vidare på.

