Myndigheten Arkdes har lagt miljonbelopp på konflikt med konstnärer

Våren 2017 tog Kieran Long över som chef på Arkitektur- och designcentrum på Skeppsholmen, mera känt som Arkdes. Med rekryteringen från Londons arkitekturvärld var det många som hoppades på en nytändning för myndigheten som länge kämpat för sin överlevnad.

Ett av Kieran Longs första beslut var att ta Arkdes till arkitekturbiennalen i Venedig, den största och mest prestigefyllda arenan i sitt slag, med en utställning om den kända svenska arkitekten Sigurd Lewerentz.

Till utställningen anlitades arkitekten Petra Gipp och fotokonstnären Mikael Olsson för att skapa nya tolkningar av Lewerentz byggnader. Resultatet blev en fotografisk och skulptural installation som visades på arkitekturbiennalen 2018.

Men redan innan arkitekturbiennalen slog upp portarna hade en konflikt brutit ut mellan Arkdes och de anlitade konstnärerna, som DN tidigare rapporterat om.

”Flera månader innan biennalens öppnande upptäckte jag och Petra att våra namn saknades i deltagarförteckningen. Samma dag mejlade vi Arkdes och påpekade att vi ville att det skulle rättas till. Vi var i diskussion med dem fram till öppningen, men de vägrade korrigera det”, sade Mikael Olsson då i en intervju med DN.

Sedan dess har parterna legat i en juridisk tvist.

– Vi har länge försökt få till en förlikning med Arkdes utan att nå några resultat. De har sagt att de vill gå oss till mötes, men det har vi inte sett något seriöst förslag på ännu, säger Petra Gipp.

Bild 1 av 3 I arkitekturbiennalens officiella katalog listades inte konstnärerna som upphovsmän (”participant”) utan som samarbetspartner (”collaborator”) – trots att de tillsammans med Lewerentz var de enda upphovspersonerna i utställningen. I stället lyftes tre tjänstemän på Arkdes genomgående fram i materialet: ”Kieran Long, Johan Örn, James Taylor-Foster with Arkdes.” Foto: My Matson Bild 2 av 3 Foto: My Matson Bild 3 av 3 Foto: My Matson Bildspel

Få svenskar har ställt ut på den anrika huvudutställningen i Venedig. Efter utställningen 2018 nämndes Gipp och Olsson sällan i internationell press, vilket de själva menar beror på felaktigheterna i katalogen. Italienska arkitekturtidskriften Domus skrev exempelvis om en bild, föreställande Gipps och Olssons verk: ”Kieran Long’s beautiful analysis on the work of Sigurd Lewerentz.”

– Skadan är redan skedd så det här är egentligen en fråga om hur man reparerar skadan i alla de kanaler där det har blivit fel, säger Gipp.

Arkdes är en statligt finansierad myndighet med ett årligt anslag på omkring 65 miljoner kronor. DN kan nu visa att Arkdes hittills spenderat omkring 1,1 miljon kronor på advokater och pr-konsulter kopplade till den pågående tvisten. Dessutom har ytterligare över en halv miljon kronor gått till juridisk hjälp sedan DN började granska ärendet i våras.

Då ärendet aldrig har prövats rättsligt handlar det inte om kostnader för rättsligt biträde i domstol. Kostnaderna har i stället handlat om juridisk rådgivning i bred bemärkelse för hur Arkdes bör agera gentemot konstnärerna och medierna.

Fotokonstnären Mikael Olsson säger till DN att han och arkitekten Petra Gipp inte kommer att ge upp: ”Vi har krävt att de ska åstadkomma spårbarhet och beständighet av vår medverkan.” Foto: My Matson

DN har tagit del av fakturor som skickats till Arkdes från advokatbyrån Setterwalls och pr-byrån Prime sedan konfliktens början 2018 och räknat ihop kostnaderna för sammanlagt ett tjugotal fakturor.

På fakturorna har byråerna i nästan samtliga fall specificerat sitt utförda arbete. Det handlar till exempel om ”granskning av material från biennalen”, ”utredning av upphovsrättsintrång samt rätt att bli namngiven” och ”ny granskning av Olssons brev samt juridiska överväganden kring svar”. Här märks även specifikationer som ”stöd inför DN-kommunikation”, ”genomgång av DN-artikel” och ”stöd inför publicering hemsida”. I de fåtal fall där tydlig specifikation saknas har källor med nära insyn i verksamheten bekräftat att ärendet rör upphovsrättsfrågan.

I våras begärde DN ut en rad allmänna handlingar kopplade till upphovsrättsfrågan. Den 1 juni hölls ett informationsmöte för personalen på Arkdes som DN tagit del av i efterhand genom en inspelning. På mötet informerade man om att advokatbyrån Setterwalls skulle anlitas för att hjälpa till med en sekretessbedömning. Detta eftersom Arkdes själva saknade den juridiska kompetens som behövdes.

Kieran Long, överintendent på Arkdes, framför en utställning om arkitekten Sigurd Lewerentz. Foto: Anders Wiklund/TT

DN:s begäran om att få ta del av handlingarna avslogs senare med hänvisning till just sekretess och en ”möjligen blivande rättstvist”. I beslutet till DN skriver Arkdes att ”det finns en klar risk att myndigheten drabbas av skada om uppgifter, eller sammanhang av uppgifter, i kommunikationen med myndighetens juridiska rådgivare i frågor som har samband med tvisterna lämnas ut. Skadan består i att myndighetens ställning som part kan försämras”.

Fakturorna som Settervalls skickade för sitt arbete var den här gången helt ospecificerade och landade på sammanlagt 553 000 kronor. Tillsammans med de tidigare fakturorna har alltså tvisten kostat Arkdes runt 1,65 miljoner kronor.

En del av advokatbyrån Settervalls arbete har bestått i att ta fram en riskanalys, som Arkdes beställde våren 2020. Även detta dokument försökte DN begära ut som offentlig handling men begäran avslogs. DN har trots det tagit del av riskanalysen via en källa och låtit en utomstående upphovsrättsexpert syna den.

– I riskanalysen säger advokaterna, om än ganska så försiktigt, att det är upp till en domstol att bedöma men att man själv anser att konstnärerna har fått ett tillräckligt omnämnande för att det ska tillfredsställa lagens krav på god sed. Advokaternas rekommendation till Arkdes är helt enkelt att sitta still i båten, säger Marianne Levin, professor i civilrätt med inriktning mot immaterialrätt, vid Stockholms universitet.

Arkdes. Foto: My Matson

I riskanalysen tar också Settervalls upp frågan om huruvida Arkdes ska ha intygat att de har ”den fulla upphovsrätten” till konstnärernas verk. Advokaterna konstaterar att Arkdes, i sitt avtal med biennalen, ”felaktigt garanterat såväl att man var innehavare av samtliga rättigheter kopplade till Olssons och Gipps verk som att Olsson och Gipp inte hade några rättigheter kopplade till dessa verk” och drar slutsatsen att man därmed ”har lämnat felaktiga uppgifter om eget innehav av rättigheter som egentligen tillhör någon annan”.

Enligt Marianne Levin skulle det dock innebära ett stort steg att pröva frågan om osant intygande, eftersom det faller under allmänt åtal.

– Det är en stor sak att börja peka ut folk som brottslingar och vilja ha dem bötfällda och bakom lås och bom. Och vi får förmoda att det är en ännu större sak för de här konstnärerna att peka ut en museichef, sin tidigare uppdragsgivare. Det lär betyda att de blir ganska rökta i branschen.

Vad tänker du om Arkdes agerande i den här konflikten?

– Mitt intryck är att det är en infekterad strid där det finns mycket mänskliga känslor bakom båda sidor. Det handlar inte längre om en statlig myndighets agerande, det här verkar ha blivit till en personlig fråga.

Nu är det trots allt en statlig myndighet det handlar om. Vilket ansvar har de?

– Det är ett omdöme som man helt klart kan diskutera. Som medborgare vill vi förstås ha goda förvaltare av våra skattemedel och valuta för pengarna, säger Levin.

Karin Nilsson, biträdande överintendent på Arkdes, svarar på DN:s frågor. Foto: Erik Lernestål

Trots upprepade försök vill överintendent Kieran Long inte ställa upp på intervju med DN. I stället svarar biträdande överintendent Karin Nilsson, som började på Arkdes 2020. Hon framhåller att konstnärerna är korrekt namngivna som upphovspersoner i såväl utställningen som den tryckta katalogen samt på Arkdes hemsida och i utskick.

På frågan om varför tvisten kostat myndigheten uppåt 1,7 miljoner kronor svarar Nilsson att det inte är de som driver tvisten.

– Det är konstnärerna som gör det. Eftersom vi är en liten myndighet har vi varit tvungna att ta in kompetens utifrån, både i det juridiska och i det kommunikationsmässiga. Vi har själva haft svårt att hantera tvisten och hela osäkerheten och det känslomässiga arbetet runt om.

Arkdes. Foto: My Matson

Hon poängterar att Arkdes försöker hitta en väg framåt:

– Det viktigaste för oss är att lösa konflikten. Vi har ingenting att vinna på att tvisten pågår. Vi har varit helt öppna för en förlikning. Förslagen från konstnärerna har framför allt handlat om olika typer av ekonomisk kompensation, men vi som myndighet kan inte ge kompensation för saker där vi har agerat korrekt, då hamnar vi i en konstig situation.

Fakturorna som Setterwalls skickat för sitt arbete sedan DN börjat granska Arkdes har varit höga belopp och helt ospecificerade, till skillnad från tidigare fakturor. Varför då?

– För att vi har kommit fram till att vi tar det muntligt i stället, för att vi behöver gå igenom med vårt juridiska ombud. Men vi ska nog ändra på det, för transparensens skull …

Men varför sker denna förändring samtidigt som att DN börjat granska er som myndighet?

– Försöker du insinuera något? Vi bestämde oss för det, jag kan inte ge någon ytterligare förklaring, säger Nilsson och tillägger att Arkdes är öppna för att bli granskade.

Är det rimligt att en statlig kulturmyndighet, vars uppdrag är att lyfta konstnärskap, lägger miljonbelopp på en intern tvist? Enligt Marianne Levin finns inga enkla lösningar i tvistemål men framhåller att 1,65 miljoner kronor är ett betydande belopp i relation till Arkdes anslag.

– Man kan önska att de hellre lade sina pengar på utställningar som kommer publiken till gagn. Att kostnaderna nu kommer upp till ytan innebär en risk för Arkdes, säger Levin.

Arkitekten Petra Gipp är chockad över summan, säger hon.

– Det är magstarkt att de använder skattepengar på det här viset i stället för att lösa en konflikt. De hade kunnat välja vägen att be om ursäkt och åtgärda felet. I stället väljer de en väg där de lägger massvis av pengar på advokater för att skydda sig själva. Det säger en hel del.

Läs mer:

Konstnärer i fortsatt tvist med Arkdes: De vill tysta oss

Petra Gipp och Mikael Olsson får upphovsrättspris