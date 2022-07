Mysigt snickesnack om senaste veckans internettrender

Vi lever i memernas tidsera och det är i princip ett heltidsjobb att hålla ordning på dess ursprung, subtila nyanser och variationer. I podcasten ”Don’t let this flop” (Rolling Stone) snickesnackar EJ Dickson and Brittany Spanos om den senaste veckans Tiktoktrender och samtida internetkultur. I det senaste avsnittet reder de till exempel ut turerna kring Jennifer Lopez och Ben Afflecks bröllop och vad vi tycker om att hon ska byta efternamn, vem Lana Del Rays nya kille är, och vad ”vabbing” innebär och varför alla pratar om det. (Nej det betyder inte vård av sjukt barn, googla på egen risk.)

Det är mysig lyssning – kändisskvaller, men också light folkbildning för den som inte själv orkar ta reda på varför artisten Doja Cat plötsligt anses milt problematisk eller vad grejen är med skådespelaren Drew Barrymore och antalet fönster i hennes lägenhet.

