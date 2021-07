Mysteriet löst – så sjunger Springsteen om Marys klänning

Albumet är legendariskt – ”Born to run”, det släpptes 1975. Och låten som nu varit på många av Bruce Springsteens fans och självutnämnda experters läppar i ett par veckor, ”Thunder road”, är lika klassisk den.

Men vad sjunger han egentligen, The Boss?

”The screen door slams, Mary's dress sways” eller ”The screen door slams, Mary's dress waves”? Frågan har debatterats förr och fick för ett par veckor sedan nytt bränsle.

Den 4 juli påstod nämligen Maggie Haberman, politisk kommentator på The New York Times och CNN, i en tweet att det är det förstnämnda. Hon gjorde det för att fira The Boss framträdande på det återöppnade Broadway.

Det skulle hon inte ha gjort. En lång rad högljudda fans hävdade att hon hade fel, detta dessutom på en av Springsteens kändaste låtar. En skandal alltså. Haberman fick sina fiskar varma på Twitter.

Men. Hade förståsigpåarna rätt?

När The New Yorker i helgen kom med svaret på frågan i helgen blev det en story över hela den amerikanska kontinenten. USA Today, CNN och Variety är bara några som berättat historien om Marys klänning.

Det var Maggie Haberman som hade rätt. Marys klänning ”sways” (svänger) och inte ˝waves”.

Detta bekräftas av Jon Landau, Springsteens manager som i artikeln i The New Yorker berättar att i Bruce Springsteens ursprungliga anteckningsböcker står ”sways” och att det är så han sjungit tusen och åter tusen gånger.

– Det är också så han sjunger nu på Broadway, säger Landau till New Yorker.

I artikeln, skriven av David Remnick, noterar skribenten att Springsteen själv inte verkade vara det minsta intresserad av debatten om textraden. Inte ett ljud hördes från honom. Stevie van Zandt, mångårig gitarrist i E Street Band, reagerade – dock utan engagemang för själva sakfrågan. Han skrev på Twitter: ”Oy vey. Get this Bruce lyric shit outta my feed!”, vilket kan översättas ungefär med ”ta bort skiten om Bruce texter ur min feed!”

Nåväl. Nu lovar Jon Landau att alla officiella tryckta textrader där det står fel ska korrigeras.

Återstår nu gör frågan om Bossen sjunger ”The screen door slams…” eller ”A screen door slams…”. Den är lyft, men ännu inte helt och hållet genomlyst.

