Myten om Elvis större än människan i Hollywood

”Om jag var tvungen att ligga med en kille, alltså om jag var tvungen, om mitt liv hängde på det… Då skulle jag knulla Elvis.”

”True romance” från 1993 börjar med en utläggning vid bardisk, så typisk för manusförfattaren tillika popkulturella idisslaren Quentin Tarantino. Christian Slater spelar Clarence som älskar rockabilly, understryker att han inte är bög, men absolut har Elvis Presley som mansideal. Han får medhåll om artistens attraktionskraft av blondinen bredvid, men hon vill ändå inte hänga med på kung fu-maraton på bio. Där träffar han i stället Alabama (Patricia Arquette) och sannskyldig romantik följer.

Men vad säger egentligen ”True romance” om Elvis Presleys filmiska eftermäle? I filmen får han agera ledstjärna för en något förvirrad outsider, på kant med samtiden. Rockkungen är en låtsasvän och mentor, porträtterad av Val Kilmer i svart peruk och guldkavaj, som övertygar Clarence att döda Alabamas hallick. Man kan utan att darra på vibratot hävda att ”True romance” presenterar en annan USA-bild än Elvis Presleys egen filmkarriär, ofta sammanfattad som musikalisk glättighet.

Val Kilmer och Christian Slater i ”True romance”. Foto: Alamy

År 1993 är det sedan länge för sent för den amerikanska drömmen, och legenden från Memphis betraktas snarare som ett skämt eller ett spöke. Att vara besatt av Elvis Presley framstår både som lite löjligt och romantiskt korrekt i ”True romance”, just för att rockaren är en förebild från det förgångna. Samma sak i komedin ”​​Smekmånad i Las Vegas” från året innan, där Nicolas Cage måste kanalisera sin inre Elvis Presley-imitatör för att rädda sin fästmö ur klorna på en rik pokergubbe.

Det är väl inte konstigt att Elvis Presley, en symbol för populärkulturens begynnelse, oftare figurerar som referens och imitationsobjekt än som musiker och människa. Med tanke på att han slog igenom som en skicklig imitatör, och gjorde svart kultur kommersiellt gångbar för en vit publik, är det snarare rimligt att Elvisbilden fått så många kopior. Det har förstås också sin filmhistoriska förklaring.

Han var ett massmedialt fenomen, som inte bara gjorde sig ett namn i ljudformat. När han framträdde på The Ed Sullivan Show 1956 valde producenten ett bildutsnitt som dolde eventuella benrörelser, men ingen kunde ta miste på studiopublikens skrik. Och så fort han hade blivit en rocksensation, efter ”Heartbreak hotel”, ”Don't be cruel” och ”Hound dog”, hamnade Elvis Presley i Hollywood.

Det kan vara svårt att para ihop hans samtida farlighet, som orsakade upplopp och moralpanik, med hans filmiska avtryck. Om rocken började som en kulturrevolution, blev Elvis Presleys erotiska kapital utspätt till ett dekorativt smil på vita duken.

Större delen av 1960-talet tillbringade han i drömfabrikens tjänst. De flesta av hans filmer var också kommersiellt lyckade, men knappast någon av dem betraktas i dag som klassiker på egna meriter. Musikaliskt räknas det inte heller som hans storhetstid. I tidskriften Film Comment har Sheila O’Malley beskrivit ”Elvisfilmen” som en genre i egen rätt, ungefär som Esther Williams konstsimfilmer eller Busby Berkeleys musikalnummer. De kan vara både bedårande och imponerande, men sorteras i dag likväl som kuriositeter.

Bild 1 av 2 ”Elvis i full rulle” (”Clambake”) 1967. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Marlyn Manson och Elvis Presley i ”Trassel med brudar” (”The trouble with girls”) 1969. Foto: Alamy Bildspel

Elvis Presley fick helt enkelt spela Elvis Presley tills det inte gick längre. (”Elvis i full rulle” och ”Trassel med brudar”, någon?) Han var ett på samma gång omhuldat och exploaterat investeringsobjekt, en föregångare inom populärmusik men framför allt inom immateriella rättigheter. Ett varumärke som snart överskuggade både konsten och personen.

Det blev tydligt redan när han dog i sin första film. I true crime-västern ”Duell i Texas” från 1956 spelade han den yngsta brodern Clint, som omkommer i den avgörande eldstriden. Det gjorde artistens fans så upprörda att filmbolaget spelade in ytterligare en scen där Presleys rollfigur överlever. Men eftersom filmen trots allt var baserad på en verklig historia fick det bli en kompromiss: Clint dör men efter begravningen dubbelexponeras rockidolen när han framför ledmotivet ”Love me tender” och sedan avrundar med ett avväpnande leende lagom till eftertexterna.

Elvis Presley och Debra Paget i ”Duell i Texas” (”Love me tender”) 1956. Foto: Alamy

Som en lugnande garanti från Hollywood till publiken, om att deras darling var i goda händer. Men i mångt och mycket handlade detta omhändertagande av Elvis Presley om att maximera intäkterna (mellan 1956 och 1970 gjorde han 31 filmer). Sedan tog Las Vegas över, fram till det lika tragiska som famösa slutet 1977.

Men nu har det alltså blivit dags igen? Baz Luhrmanns bioaktuella ”Elvis” får åtminstone betraktas som ett försök att skaka liv i legenden. För det är faktiskt bråttom nu. När Elvisfantasten och journalisten Ken Budd i Washington Post åkte till Graceland inför filmpremiären konstaterade han att de flesta besökarna var gamla och vita precis som han själv.

På Elvis Presleys pr-avdelning – jo, det finns naturligtvis människor som tjänar pengar på honom långt efter ökände managern Tom Parkers död – är man knappast omedveten om problematiken. Det vill säga att barnen till boomers är den sista generationen som har en naturlig och nära relation till honom, om inget görs. Att den nya filmen är ett sätt att uppdatera rockarens image framgår bland annat av ett reportage i tidskriften Rolling Stone från 2020, där Baz Luhrmann-projektet ännu saknade titel.

Austin Butler i Baz Luhrmanns ”Elvis”. Foto: Warner bros

Artikeln redogör för en utstuderad marknadsstrategi: satsa mer på den unga Elvis snarare än den bedagade Las Vegas-figuren, beställ fler dansremixer à la Junkie XL:s ”A little less conversation” och prata mycket mindre om kopplingen till gammal omodern rock’n’roll. Hans efterlängtade biopic, drygt 40 år efter John Carpenters tv-film med Kurt Russell i titelrollen, skulle inte bli någon gubbrockig ”Walk the line”-film.

Det verkar den inte heller ha blivit, men det återstår att se om moderniseringen lyckas. Det har trots allt länge funnits något daterat över Elvis Presley. Kanske ända sedan cirka 1960, när The Beatles blev musikaliska ansikten utåt för den nya ungdomgsgenerationen. Elvis Presley har varit en symbol för populärkulturens födelse, snarare än dess framtid. Kanske har det även att göra med hur han mötte sitt slut som 42-åring, långt ifrån toppform på toaletten.

Masatoshi Nagase och Youki Kudoh i ”Mystery train” (1989). Foto: Alamy

Samtidigt är det just hans dubbla framgångs- och undergångsaga som lever vidare i filmhistorien, inte minst åren runt 1990. I Jim Jarmuschs ”Mystery train” från 1989 vallfärdar två japanska rockfans till Memphis och checkar in på ett lågbudgethotell som har Elvis Presley-porträtt i stället för tv på rummet. Artistens ande vilar dessutom tungt över John Waters komiska nostalgitripp ”Cry-baby” och David Lynchs drömska roadmovie ”Wild at heart”, bägge från 1990. Det är filmer gjorda och sedda med vetskapen om hur Elvisberättelsen slutade.

Precis som Edward Yangs ”A brighter summer day” från 1991, som utspelar sig kring 1960 i Taiwan, där Elvis Presleys närvaro både känns löftesrik och ödesmättad. Den internationella titeln är hämtad ur ”Are you lonesome tonight?”, som har en betydelsebärande roll i filmen. Om rocken är en tvetungad sång om frihet, visar filmer som ”True romance” och ”A brighter summer day” att den har omedelbar förmåga att ackompanjera tröst och längtan för livets förlorare. Oavsett om varumärket dammas av, eller fortsätter att överlagras i nya kopior, är det upp till lyssnarna att sjuda liv i musiken och mystiken.

Bild 1 av 3 ”3000 miles from Graceland” (2001); David Arquette, Kurt Russell, Kevin Costner, Christian Slater och Bokeem Woodbine. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo Bild 2 av 3 Nicolas Cage och Sarah Jessica Parker i ”Smekmånad i Las Vegas” Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo Bild 3 av 3 Joe Strummer i ”Mystery train”. Foto: Alamy Bildspel

10 ”Elvis-filmer” ”Elvis! Elvis!” (1976) I Kay Pollaks film efter Maria Gripes förlaga lyser mamma upp när Elvis Presley syns på familjens färg-tv. Hon har ett porträtt av rockaren vid skivspelaren och spelar ”Wooden heart” för sonen Elvis som ändå inte riktigt liknar mammas idol. ”Heartbreak hotel” (1988) Året är 1972 och en son kidnappar mammas favoritrockare för att muntra upp henne i sjuksängen. David Keith spelar Elvis som drogas med kloroform och anklagas för att vara sellout. Hårdfloppade vid premiären. ”Mystery train” (1989) Jim Jarmuschs film har lånat sin titel från en Elvis Presley-låt (som först gjordes av Junior Parker) och följer bland annat ett japanskt par som besöker Memphis för att besöka Graceland och Sun Studio (killen föredrar egentligen Carl Perkins). ”Cry-baby” (1990) John Waters nostalgiflörtiga musikal med Johnny Depp i titelrollen som tonårsrebell i 1950-talets Baltimore. Utan en enda Elvislåt men med omisskännliga likheter med Elvisfiguren. ”A brighter summer day” (1991) Edward Yangs taiwanesiska klassiker med ungdomsgäng och rockkultur cirka 1960, där ett band i ljusblå kostymer spelar ”Dont’t be cruel”. Cat har pojkrummet tapetserat med Elvis Presley-bilder och skickar en ”Are you lonesome tonight?”-inspelningen till självaste rockkungen. ”Wild at heart” (1991) Roadmovie där Nicolas Cages och Laura Derns kärlekspar är inspirerat av Elvis Presley och Marilyn Monroe. Regissören David Lynch bad dem åka till Las Vegas för att komma i rätt stämning. Cage sjunger ”Love me” och ”Love me tender” i filmen. ”​​Smekmånad i Las Vegas” (1992) Elvis Presley-fantasten Nicolas Cage gör ännu en film med Elvis Presley-koppling. Den här gången hamnar han i ett sällskap av glittriga imitatörer när han försöker vinna tillbaka sin fästmö i den amerikanska kasinohuvudstaden. ”True romance” (1993) Inom loppet av tio minuter hinner Clarence diskutera Elvis Presley med två olika kvinnor. Den senare av dem blir han ihop med – men han måste först döda hennes hallick för att förälskelsen ska få ett lyckligt slut. (Spoiler alert: de döper sin son efter Memphislegenden.) ”3000 miles to Graceland” (2001) Bankrånare maskerar sig som Elvis Presley-imitatörer i en misslyckad actionkomedi totalt renons på charm och cool. Kurt Russell, som porträtterade honom i tv-filmen ”Elvis” 1979, gör en av rollerna. ”Bubba Ho-Tep” (2002) Skräckkomedi på ett äldreboende där Bruce Campbell spelar en man som utger sig för att vara Elvis Presley (mannen som dog i Graceland 1977 var en imitatör). Konfronteras inte bara med minnet av sig själv utan också en egyptisk mumie. Visa mer

Lurhmanns svulstiga ”Elvis”-spektakel skakar loss i Cannes

Här är tv-serierna att se fram emot i sommar