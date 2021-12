Nadia Jebril: Min bror, du fattas mig så

Läppstift på tänderna. Jag ser det i hallspegeln. Rummet skiftar färg, det flimrar från en sådan där diskolampa. Jag tar fram ett gammalt snorpapper ur fickan och gnuggar mot framtanden. Jag tittar in i köket och möts av en vägg av männi­skor. Så mycket folk. Han sa att vi kanske skulle bli runt 90 pers, men det känns som att vi är fler.

– Folk är inte kloka nu efter pandemin. Alla vill gå på fest! säger han och verkar lycklig. Min nya vän som fyller 50. Jag grattar och kramar. Bredvid mig säger någon att hon nästan får andnöd av att se så många människor stå så tätt på en sådan liten yta.

– Jag är nog socialt skadad av coviden, säger hon.

– Jag med, svarar jag.

Dansgolvet har kommit i gång. Stämningen är härlig. Alla så väldigt tacksamma över att få vara ute tillsammans igen. Jag känner mig öppen som en nyskuren frukt, ren i mötet med de andras genuina glädje.

Jag ser en gammal kompis. Det blir varmt i bröstet, han är en sådan som känts som familj sedan dag ett, sedan vi sågs första gången, hur länge sedan är det nu egentligen, femton år? Helt galet, tiden går så fort. Vi sätter oss på trappan utanför porten. Han berättar om sin bror som fick leukemi i våras. Blodcancer.

– Han kommer att klara sig, han har fått en stamcellstransplantation. Fatta vilken Terminator­grej. Han har fått hela sitt dna utbytt, säger han.

– Makalöst vad man kan göra nu för tiden, säger jag.

Vi skålar för hans bror. Jag blir alldeles mjuk på insidan. Tårögd.

För att han inte behöver mista sin bror, så som jag miste min.

Som att din bästa vän från högstadiet plötsligt står där när jag ska blanda en drink. Han säger att han saknar dig

Nasser Jebril. Älskade bror. I vår syskonskara är du nummer åtta och jag nummer nio. Så har det varit sedan jag föddes och så kommer det att förbli. Även om du inte längre är här, kommer du alltid att vara med mig. Vart jag än går, var jag än hamnar.

Nu är jag på fest.

Du unnar mig detta. Bara jag inte glömmer dig eller det som hänt. Det vill du inte. Jag vet det, för det är något med hur livet ständigt finner sätt att påminna mig om dig.

Som att din bästa vän från högstadiet plötsligt står där när jag ska blanda en drink. Han säger att han saknar dig. Frågar hur jag mår. Jag tittar ner i glaset. Han hörde inte av sig när du dog.

Nu har det gått två år.

Den som träffat dig, glömmer inte dig. Du var gränslös i ordets bästa bemärkelse. Att jag beskriver dig så i text, får dig att le. Det känner jag. Du kunde ta stor plats på det mest anspråkslösa sätt. Du är den enda jag vet som kunde vara bästis och bundis med både mc-killar från Sjöbo och källarmoskégubbar från Malmö.

Du nådde olika slags människor, men de delar alla samma minnen av dig. Din generositet, ditt skratt.

Du är det enda syskon jag har delat rum med. Under nätterna satt vi i våra sängar och lyssnade på svart musik. Hiphop, soul. Du började själv rappa, det visade sig att du hade en helt egen känsla för språk och rappade sedan på både engelska, svenska och arabiska. Du blev så bra med ord att du lärde dig att prata baklänges.

Illustration: Annelie Carlström

Du var min storebror, alltid före. Allt du lärde dig pratade du sedan med mig om så att också jag lärde mig.

Nu har du också lärt mig allt om sorg.

***



– Mazel Tov!

Ett glas går i kras, dansgolvet skingras. Vi som står närmast hjälps åt att plocka upp vassa bitar från golvet. Någon tar några tag med en kökshandduk. En annan hämtar en dammsugare.

Skratt. Musik sätts på igen. ”Back to life” med Soul II Soul.

Back to life, back to reality

Back to the here and now, yeah

Livet har fått andra dimensioner sedan du rycktes ifrån oss. Det sträcker sig ner i jorden och upp i himlen, var det än är som du nu har tagit vägen.



***

Jag minns regnbågen över motorvägen mellan Malmö och Lund, dagen som vi åkte för att begrava din kropp. Först skulle du enligt muslimsk sed tvättas, sedan fick vi se dig en sista gång. En och en fick vi komma in till dig där du låg. Du såg ut som en kung i din svepning. Din vila verkade så skön. Jag tyckte du såg ut att vara till freds. Du log, eller så inbillade jag mig. Min rädsla för döden upphörde i det ögonblicket. Den slutade vara skrämmande, blev mer som en vän som tagit dig i handen och lett dig bort. Bort från oss. Inget så vackert har någonsin gjort mig så ont. Jag fattade inte förrän då att jag inte var klar med dig. Jag blev yr. Jag började blöda näsblod. Det ville inte sluta.

Jag ville inte ha dig där. Jag ville att du skulle följa med oss hem. Hem.

Papper hårt packat i näsan när jag satte mig i bilen. Vi fick knappt plats på parkeringen vid begravningsplatsen. Hundratals människor kom för att följa dig, din sista sträcka på jorden. Jag var bara inte redo för att vi skulle lägga dig i den. När det var dags fick jag svårt att andas, det kändes trångt i mig. Jag ville inte ha dig där. Jag ville att du skulle följa med oss hem. Hem.

– Alla ska vi den vägen vandra, lita på Gud. Be för din brors själ, sa en kvinna och lutade sig mot mig så att jag kunde luta mig mot henne.

Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun … Till Gud hör vi, och till Gud ska vi återvända.

De mumlade bönerna tröstade först, men sedan ville jag bara att hon skulle vara tyst. Tyst sa jag till henne, tyst. Hon lämnade mig i fred. Där stod jag och tittade på den hög av blöt jord som de lagt över dig, orolig över att det kanske kändes tungt för dig. Jag bad. Gud, lätta på den tyngden. Snälla Gud.

Jag var den sista som gick ifrån dig. Nu har jag i stället svårt att komma och hälsa på dig.

Jag måste göra något åt musiken. Går fram till Ipaden vid den stora högtalaren. Jag funderar på att sätta på en av dina låtar. Jag har inte lyssnat på något du gjort sedan du dog. Men jag spelar Beyoncé och Mwuana i stället. Jag spelar 50 cents ”In da club”.

Go, shorty

It's your birthday

We gon' party like it's your birthday

Ser vita medelålderskroppar röra sig coolt.

Jag åker med mamma och hälsar på dig ibland. Då vill hon att jag ska sätta på högsta volymen på mobilen och spela suror ur Koranen för dig.

Hon vill dit varje dag, men det är inte ofta som pappa orkar följa med. Han har svårt för att acceptera din död. De gånger han hälsar på dig blir han oresonlig. Han vill lägga sig bredvid och aldrig lämna dig.

– Men Mohammed, du har ju åtta barn kvar. Alla barnbarn och barnbarnsbarn. Försök nu ägna dig åt de som lever.

Han blir så besviken på dem som säger så.

– Går det att ersätta en människa med en annan? frågar han mig och gråter.

Innan du dog har jag aldrig sett vår pappa gråta.

Jag har varit orolig för att livet skulle börja kännas meningslöst

Mamma pysslar om din grav. Så som hon pysslade om dig och ditt hem när du levde. Hon har planterat blommor, salvia och myntan som doftar så starkt. Jag känner den när jag hämtar vatten, när mamma hukar sig för att rensa ogräs. Jag känner doften på händerna när jag lyfter dem för att göra du’a för dig. Jag har aldrig sett en mynta växa så. Den blommar. Mamma säger att den blommar för dig.

Jag har varit orolig för att livet skulle börja kännas meningslöst. Men det är inte det. Det är något annat. Det är simpelt.

– Må Gud förlåta mig för att jag säger det, men är det inte konstigt? Vi kämpar och sliter, bara för att hamna i jorden, säger mamma, medan hon gräver i den.

Hon har arbetat sedan hon var fem. Hon har fött nio barn. Nu är hon 79, har en flykt och en livslång exil i kroppen, men det här är det svåraste hon har tvingats överleva.

– Jag har inga tårar kvar. Jag gråter men det kommer inga tårar, säger hon och gnuggar ögonen med en ända av sin sjal.

Hon ställer sig vid din gravsten. Pussar den.

– Var har du tagit vägen? Habibi, ibni. Min älskade son. Min kompis.

Hon pratar världens roligaste svenska. Du var bäst på att imitera henne. Du satte till och med ihop hennes alldeles egna ordlista: Rermiklare = rörmokare. Albalans = ambulans. Citrol = citron.

Jag var höggravid när du dog

När vi var hos dig sist hade hon med sig rabarber, jag vet inte varför, nu låter vi henne bara göra allt hon vill och behöver.

– Titta så fint rababba, sa hon.

– Ja, Nasser hörde du, hon har med sig rababba till dig, sa jag som om du stod precis bredvid. Ditt skratt ekade över hela kyrkogården, tillsammans med mitt och morsans.

Why, why can't this moment last forever more?

Tonight, tonight eternity is an open door

No, don't ever stop doing the things you do

Don't go, in every breath I take I'm breathing you

Loreens schlagerhit ”Euphoria” spelas. Jag trycker i mig chips. Dricker öl. Kanske för mycket. Time out. Paus från allt.

Jag var höggravid när du dog.

Bara tre veckor efter att du lämnat oss kom hon. I hemmets alla vaser och karaffer stod kondoleansvita blommor som sedan byttes ut till blommor i livets färger. Lila, rosa, orange.

Kejsarsnitt. Det kändes segt i kroppen efter. Som att jag läkte dåligt och jag kunde inte sluta gråta. Av sorg, av kärlek, av smärta, av glädje. Så många olika slags tårar det finns.

Jag höll i henne och tänkte, nu finns bara min andning och det här barnet, jag måste hitta ett sätt att pågå. Som människa, som mamma.

Jag önskar att du hade fått se henne, du hade tyckt så mycket om henne

Nu är hon två år. Lika många år som hon fyller kommer du att ha varit borta. Så har liv och död nu flätats samman i vår lilla familj.

Jag önskar att du hade fått se henne, du hade tyckt så mycket om henne. Hon är så gullig när hon springer runt, plockar och leker. Lilla Kaos.

Du var den första som fick veta att vi väntade ett tredje barn. Du blev rörd och sa att det var bra gjort.

– Insha Allah blir det fler barn också för mig, sa du efter en stund.

Det var några år sedan ni skilde er. Du hade varit som nedsläckt sedan dess. Jag tvekade först, skulle jag verkligen berätta om min tredje babylycka när du knappt fick ihop livet med ditt ex och din lilla dotter? Men när jag berättade märkte jag att du också bar på något. En längtan. En öppenhet för att börja om.

– Jag vill vara med någon som jag kan älska och som kan älska mig. Och vi ska acceptera varandras brister, för vi är alla bara människor, ingen av oss är perfekt, sa du.

Bara några månader senare fick vi beskedet att du var sjuk.

På dansgolvet börjar det röjas rejält. Din gamla högstadiekompis kramar mig och säger att han bara ser dig när han ser mig. Att vi dansar likadant du och jag.

– Men det är så skönt att se dig skratta och ha kul, Nadia! Njut Nadia, njut!

Jag försöker, tänker jag, och känner mig falsk. Som att jag lajvar liv.

Jag hade precis varit uppe hos dig, på onkologen i Lund. Du var trött, men hoppades in i det sista.

Du var övertygad om att det du åt och drack fortfarande skulle kunna göra skillnad. Du ville ha granatäppeljuice, för antioxidanternas skull, men doktorn sa att det var något med din lever. Du bad mig googla på det. Vi bestämde oss för att ta det lite lugnt med granatäppeljuicen ett tag.

Den lilla buketten din dotter lämnat. Röda rosor i ett rum som mist all färg

Tänk om vi hade vetat, vad som skulle hända så kort inpå. Då hade jag blivit kvar hos dig. Vi hade druckit hur mycket granatäppeljuice som helst. Jag hade stannat, inte gått, aldrig lämnat dig.

Solen hade precis gått ner när jag kom ut på parkeringsplatsen. Där träffade jag din dotter. Bilden av henne fastetsad i mitt minne. Där stod hon, bara tio år gammal. I händerna, en liten bukett med röda rosor som hon köpt på Ica.

– Amto, jag ska lämna de här till baba. Det är fars dag i dag.

Dagen efter, den 11 november 2019, kallade vår äldsta syster oss via syskonchatten.

– Ni måste komma. Nu.

Cancer. Det räcker att ordet nämns. Allt annat tystnar och jag hör dina rossliga andetag, det lät som när någon drar med ett grovt sandpapper över ett gammalt trä. Tills du slutade andas och det var över.

Mamma höll en hand över dina slutna ögon. Den lilla buketten din dotter lämnat. Röda rosor i ett rum som mist all färg. Jag bad någon öppna ett fönster. Lade min hand över din.

Det gick så fort.

Jag hade fått strikta order om att ta det lugnt, för varje gång jag rörde mig fick jag sammandragningar

I slutet av augusti åkte du in med kraftiga smärtor i buken. Vi fick veta att du hade en stor tumör och metastaser. På mindre än en vecka hade utsikterna för en normal livslängd krympt till några år, månader och nu handlade det om veckor. Kanske dagar.

Hela släkten var där för dig. Men inte jag. Jag hade fått strikta order om att ta det lugnt, för varje gång jag rörde mig fick jag sammandragningar. Du hade all förståelse för det.

– Du behöver inte göra någonting. Du ska bara tänka på bebisen, sa du.

– Jag kommer förbi, så tittar vi på Netflix. Vi kan chilla, va trötta ihop, sa jag.

Men vi hann inte ens det. På mindre än tre månader från det att du fick din diagnos var du borta.

Den kvällen, den 11 november dog du. Vi var där, dina syskon och dina föräldrar. Benen bar oss knappt när vi lämnade avdelningen.

Min bror är inte längre här

Jag ville berätta för alla på en gång. Känslan av förlusten gick inte att härbärgera. Jag satt i bilen med telefonen, skrev ut min förtvivlan: Min bror. Borta. Min bror är inte längre här. Min bror!

Jag kom hem vid midnatt.

– Förlåt honom. Förlåt mig, förlåt mig. Vi bara lämnade honom där. Vi har svikit honom, jag måste tillbaka, sa jag.

Min man drog mig till sig. I magen rörde hon sig vilt, det gjorde ont. Det kändes som ett uppror.

– Du behöver vila. Du måste. För dig och för lillan. Lägg dig ner.

Jag somnade så hårt, bara för att vakna några timmar senare. Jag kände mig kallad. Jag gick bestämt mot köket, ställde mig i dörröppningen. Men jag vågade inte kliva in.

Jag kan svära på att det låg en sval dimma över rummet. Jag gnuggade ögonen. Dimman kvar. Tog ett djupt andetag. Vände mig om för att jag hörde steg. Min man.

– Titta. Ser du?

När jag tittade in i rummet igen var dimman borta.

– Jag lovar att den fanns där, sa jag.

– Jag tror dig, sa han.

Hallen full av skor, jag hittar inte mina. Vi är några som vill ut och tjuvröka. Festen pågår nu i lägenhetens alla rum, några badar badkar i underkläderna.

– Kom in! Hoppa i!

Jag skyndar därifrån, går ut i natten i strumplästen.



***

Dagen efter att du ryckts ifrån oss åkte vi allihop hem till morsan och farsan. Släkt, vänner och bekanta. Vi fortsatte att trängas i deras trea i flera dagar. De var aldrig ensamma. Alla tider på dygnet fanns det någon där.

Ibland kom det ord ur min mun som inte kändes som mina, som att de kom från någon annanstans

En natt sov jag över. Jag vaknade vid tre, av att farsan satt bredvid och tittade på mig med uppspärrade ögon.

– Varför Nasser? Varför nu? Han hade ju hela livet framför sig, sa han.

– Vi är inte de första eller de sista som förlorar en älskad, yaba. Det gör ont. Men du måste lita på att det finns en visdom i allt, sa jag. Glöm inte tawwakul, tillförsikt. I allt finns hikmah, visdom.

Ibland kom det ord ur min mun som inte kändes som mina, som att de kom från någon annanstans. Från jordens mittpunkt.

Blombud på blombud. Under dagarna efter din död visade sig världen från sin mest ömsinta sida. Dörren öppnades och släppte in besök efter besök. En gång kom en kort kvinna i hijab in. Hon tog tag i mig och pussade mig på kinderna. Hon hade med sig sina två söner.

– Nasser var också min son. Jag har tagit med mig mat som han älskade att äta hos mig, sa hon.

Sönerna bar in plåtar med grillad kyckling, en jättekastrull med bulgur lagat på kurdiskt vis, en annan kastrull med en syrlig gryta full av vitlöksdoftande spenat och möra bitar av lamm. Hon ställde sig vid spisen, lade upp och skjutsade ut tallrikar. Efteråt satte hon sig bredvid mamma, höll henne i handen, pratade med henne så som bara en annan mamma från våra hemländer kan göra.

I den egna sorgen uppenbarade sig också andras

Det enda som fattades var du. Så många gånger jag tänkte att ”du skulle ha älskat det här”. Hur cirkel efter cirkel slöts under de där dagarna hos morsan och farsan. Människor från alla olika kretsar som du rörde dig i, samlade på ett och samma ställe – till din ära.

I den egna sorgen uppenbarade sig också andras. Så många som förlorat någon för tidigt. Genom din död upptäckte jag ett landskap som jag länge skonats från att beträda. Som en annan typ av oskuld som skulle tas. Jag började undra var jag hade varit i hela mitt liv. Så dum. Har jag gått omkring och trott att döden inte angår just oss? Att vi skulle stå över den på något vis?

Pappa letade rätt på en sax, en svart sopsäck och en rulle tejp.

– Här finns sorg. Alla ska veta, sa han och tårarna rann medan han klippte isär sopsäcken och tejpade upp bitarna på fönstren.

Musiken från festen hörs långt ut över kvarteret. På gatan har en rökande klunga samlats. Jag tar ett bloss. Fryser om fötterna. En fransman söker kontakt, vi babblar. Pratar om Paris.

– Jag älskar den staden, men det hade varit omöjligt att stå på gatan utan skor där, hundbajskorvar överallt!

– Oui, helt omöjligt! Impossible! säger han och skrattar.

Jag fann aldrig tillfälle att säga tack. Jag ville också säga förlåt. Reda ut saker. Ställa frågor. Varje försök kändes fånigt. Att hålla på så skulle vara att erkänna att du skulle dö. Det gick inte ihop med den förnekelse vi båda uppehöll oss med, trots att din hy gulnade. Dina ögon blanka. Mot slutet såg du tärd ut. Så trött. Dina ben svullna, tunga som cementklossar.

Jag ville inte belasta dig med mig och mina känslor

Det fruktansvärda som delade oss. Orättvisan som uppstod mellan oss. Medan du räknade veckor till död, räknade jag veckor till födelse.

En gång försökte du nå mig. Kanske ville du samma som jag. Du sökte min blick. Jag klarade inte att hålla kvar den. Jag var så skrämd av det som pågick i dig. Jag ville inte belasta dig med mig och mina känslor, det var ju du som var sjuk, inte jag.

– Jag har varit så dum i huvet Nadia, förlåt, sa du.

– Sluta. Förlåt för vad? Det är jag som ska säga förlåt, svarade jag snabbt och kände direkt att jag täppte till något.

Jag skulle ha frågat vad du menade. Jag önskar inget hellre än att jag hade stannat upp. Pratat klart. Men jag kunde inte.

– Ja må han leva! Skrålar alla på festen. Min vän står på en pall. Han tycker egentligen inte om att stå i centrum, men nu ser han rätt nöjd ut ändå.

Tills någon sprutar ner hela vardagsrummet med champagne.

Jag säger till en tjej jag känner att det är som att jag precis kommit ut ur en bubbla. Min bror. Bebisen. Pandemin. Undantag på undantag. Jag har irrat runt, desperat efter ett sätt att hantera en sorg och en verklighet där du inte längre finns. Jag berättar för henne att jag har gått till en hypnotisör.

Tårarna rann alldeles varma nerför mina kinder när bilderna spelades upp. Du. I varje ruta du.

Jag blir ängslig, tänker att hon kanske kommer tycka att jag är flummig. Men hon skrattar inte.

– Något i mig känns stängt, det måste öppnas. Nu. Jag har barn som väntar på mig, ett liv som behöver levas, sa jag till hypnotisören.

Jag lade mig ner och fick en filt över mig.

– Vi tar oss tillbaka till när du var åtta... Sju... Sex.

Tårarna rann alldeles varma nerför mina kinder när bilderna spelades upp. Du. I varje ruta du. Din knubbiga kropp, ditt leende och din röst som kallade mig ”Nejja”.

Festen har maxats till ny nivå. Någon har plockat fram en äkta, fast väldigt liten, kanon. Den får plats i någons två händer, en annan laddar med riktigt krut, en tredje tar fram tändstickor. Men jag hör inte smällen. Jag är någon helt annanstans. Ligger på bädden hos hypnotisören.

Känner som en mjuk omfamning.

Om någon i detta livet har älskat mig, så är det du. Jag sörjer att jag inte har förstått det förrän nu.

Läs mer:

Nadia Jebril: Många vill inte att bögen och muslimen ska bli kompisar

Nadia Jebril: När familjens administratör blir mobilberoende

Nadia Jebril: Jag trodde aldrig att landsbygden skulle förändra mig så