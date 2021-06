Nakenchocker och sensationslysten pr spred myten om den svenska synden

Bok ”Do you believe in Swedish sin? – Swedish exploitation film posters 1951–1984” Rickard Gramfors Stevali, 384 sidor Visa mer

I den frejdiga, mycket tidstypiska filmen ”Som hon bäddar får han ligga” (Gunnar Höglund 1970) reser en tysk sociolog till Sverige för att undersöka om den svenska synden finns på riktigt. (Spoiler alert: det gör den.)

På engelska kallades filmen ”Do you believe in Swedish sin?”, en titel som nu övertagits av en bok om svenska exploitationfilmer. Eller rättare sagt en bok om affischerna till dessa filmer, i coffee table-utförande till format och ambition. Författare är Rickard Gramfors, expert i ämnet och mångårig ledare av Klubb Super 8, först filmklubb, numera distributör av film i exploateringsgenren.

Begreppet förklaras i bokens inledning som ”filmer med litet eller obefintligt beaktande av kvalitativa eller konstnärliga förtjänster men med ett öga för snabb profit, vanligen genom hårdragna marknadsföringsgrepp som betonar någon sensationell aspekt av sin produkt.”

Det är väl en rimlig definition. De svenska bidragen till genren har visserligen inte varit så värst många, men är man som Gramfors generös nog att i kategorin inlemma inte bara ”Ninja Mission” eller ”Dagmars heta trosor” utan även filmer av Ingmar Bergman, Vilgot Sjöman och Mai Zetterling, så räcker det till en hel bok.

Den svenska synden var inte bara en fantasi i ”Som hon bäddar får han ligga”, utan fanns verkligen. På riktigt, eller vad man ska säga. Åtminstone existerade fenomenet som föreställning i stora delar av världen, som en särskilt kittlande aspekt av det unikt jämlika, ekonomiskt framgångsrika och sekulära lilla landet där uppe vid polcirkeln.

Och det var den svenska filmen som lade grunden till fenomenet. I retrospektiv är det frestande att tro att det var fiktionen, i form av filmer som ”Hon dansade en sommar” (1951) eller ”Sommaren med Monika” (1953) som banade väg för verkligheten när Sverige som första land i världen införde obligatorisk sexualundervisning i skolan 1955.

Bild 1 av 2 ”Hon dansade en sommar” Foto: Klubb Super 8 AB Bild 2 av 2 Folke Sundquist och Ulla Jacobsson i ”Hon dansade en sommar”. Foto: PRESSENS BILD Bildspel

Arne Mattssons ”Hon dansade en sommar” satte mönstret. Det är en tämligen konventionell bygdemelodram om ett ungt par, vars korta kärlek hinner trotsa traktens auktoriteter i allmänhet och prästen i synnerhet, till dess att flickan dör i en trafikolycka. Snarare än storyn var det Ulla Jacobssons nakenhet i några sekunder som gjorde filmen till en skandalsuccé över världen. Redan på den svenska originalaffischen såg man till att visa Jacobssons bara överkropp (och Folke Sundquists), ett försäljningsknep som upprepades också av flera utländska distributörer.

Detta är för övrigt den största behållningen (och den är ganska stor) med ”Do you believe in Swedish sin?”: att se hur marknadsföringen av en film varierar i olika länder. Den tyska filmaffischen till ”Hon dansade en sommar” imiterar den svenska barbröstade kampanjen, men i Argentina och Italien fick huvudpersonerna vara påklädda, sannolikt för att något annat inte var tänkbart. Roligast är den sovjetiska affischen som tar sikte på en aspekt av filmen som bättre passade sovjetstaten: där står den stränge prästen i förgrunden inför det förskräckta (och helt påklädda) unga paret.

Efter att ”Hon dansade en sommar” valsat runt över världen kom alltså en annan svensk sommarfilm om frigjord kärlek. Ingmar Bergmans ”Sommaren med Monika” var visserligen liksom sin föregångare ett seriöst syftande verk, och varken den eller föregångaren var exploateringsfilmer i egentlig mening. Att de förtjänar en plats i en bok som denna har att göra med sättet på vilket de lanserades.

Bild 1 av 4 ”Sommaren med Monika” Foto: Courtesy Everett Collection Bild 2 av 4 ”Sommaren med Monika” (italiensk version). Foto: Klubb Super 8 AB Bild 3 av 4 ”Sommaren med Monika” Foto: Klubb Super 8 AB Bild 4 av 4 Foto: SVENSK FILMINDUSTRI / Album Bildspel

I synnerhet den amerikanska marknadsföringen av ”Sommaren med Monika” har blivit legendarisk, och ”Do you believe in Swedish sin?” återger affischer där ”Monika – the story of a bad girl!” såldes in till publiken med formuleringar som ”Men wilt under the touch of her lips”. Inte ens de som såg filmen vid tiden lär ha känt igen den på beskrivningen. Den amerikanska distributören missade inte heller att framhålla filmens ursprung: ”Filmed in Sweden” står det på affischen, en försäkran som skulle komma att användas som varudeklaration också för många andra filmer framöver.

Mattsons och Bergmans nakenchocker etablerade Sverige som det frigjorda landet, även om det skulle dröja några år innan den svenska synden blev ett begrepp.

Men även den inhemska försäljningsavdelningen visste vad den sysslade med, och regissören själv var knappast heller omedveten om vad som säljer, här som där. I SF:s programblad till ”Sommaren med Monika” lanserar Bergman idén att nakenbad borde vara obligatoriskt i alla svenska filmer.

Mattsons och Bergmans nakenchocker etablerade Sverige som det frigjorda landet, även om det skulle dröja några år innan den svenska synden blev ett begrepp. Det skedde först i slutet av sextiotalet, men däremellan kom min egen favorit i detta märkliga sammanhang. Bergmans ”Tystnaden” (1963) kan vara hans mest sofistikerade och svårtillgängliga film, men dess korta inslag av deppig onani och grubblande samlag gjorde den till en kommersiell succé.

Jörgen Lindström och Gunnel Lindblom i Ingmar Bergmans ”Tystnaden” (1963). Foto: SNAP/REX

Enligt Bergman ska producenten Kenne Fant ha sagt att ”den här filmen kommer inte folk att springa bena av sig för att se”. Men det gjorde de, hetsade av den debatt som följde på premiären En höjdpunkt var den interpellation som en riksdagsledamot för Högerpartiet riktade till det ansvariga statsrådet för att fråga om filmcensuren hade tappat stinget när den släpper igenom en film som ungdomar går till bara ”för att få se de ohöljt sexuella scenerna, inslagen av perversitet och sjuklig ruskighet.”

”Tystnaden” blev inte mindre uppmärksammad utomlands. Amerikanska recensenter hävdade att Bergmans avslutande del i trilogin om Guds tystnad handlade om incest, självbefläckelse och nymfomani, och i Argentina fick distributören en villkorlig fängelsedom.

Lena Nyman och Börje Ahlstedt i ”Jag är nyfiken – gul” (1967). Foto: TT

Några år efter ”Tystnaden” kom en annan svensk film och skördade ännu större internationella framgångar: såvitt jag vet är Vilgot Sjömans ”Jag är nyfiken – en film i gult” (1967) fortfarande den svenska filmens största exportsuccé någonsin. Och då knappast för att Lena Nyman går omkring och frågar människor om Sverige är ett klassamhälle, utan snarare för några sexscener som fick ”Tystnaden” att framstå som tam.

Vid det här laget hade filmer som de nyssnämnda etablerat ”den svenska synden” över världen. Så pass att det kunde göras en Bob Hope-film med titeln ”I’ll take Sweden”, där publiken enligt affischen uppmanades att följa med Hope ”till landet med blondiner, badhus och bikinis där man får lära sig om pojkar och flickor i stället för om blommor och bin!”

”Kärlekens språk” Foto: Klubb Super 8 AB

Men det fanns mer att lära ut. 1969 kom ”Ur kärlekens språk” som skulle bli den första i en serie sexualupplysningsfilmer regisserade av Torgny Wickman och producerade av Inge Ivarson. I en artikel om filmen på den oundgängliga Svensk filmdatabas sammanfattar Nina Widerberg filmen på ett upplysande sätt:

”Fyra sympatiska sexexperter småpratar runt ett soffbord i en kopia av regissörens vardagsrum. I en studio med stämningsfull belysning har ett par samlag på en rund roterande säng medan en läkare läser av upphetsningskurvan i bildens övre vänstra hörn: ’Där kom platån’.”

”Ur kärlekens språk” hade en budget på 700 000 kronor, och drog första året in 6,5 miljoner i tjugotvå länder. I London, enligt samma artikel på Svensk filmdatabas, ”demonstrerade 30 000 engelsmän mot filmen, anförda av Cliff Richards. På plakaten stod: ’Sverige – mer porr, mer självmord, mer alkoholism och mer gonorré för varje år.’”

Med den utveckling som kulminerade med ”Ur kärlekens språk” och dess efterföljare, hade Sverige blivit ett varumärke för sexuell frigjordhet, och många internationella filmer såg till att bli S-märkta. Den västtyska filmen ”Ehepaar sucht gleichgesinntes” (”Äkta par söker likasinnade”) hade över huvud taget ingenting med Sverige att göra, vilket inte hindrade den amerikanska distributören att betitla filmen ”Swedish wife cxchange Club” och på affischen förkunna att ”svenskarna har alltid haft ett försprång till resten av världen vad gäller det sexuella … men detta är på en helt ny nivå.”

”Swedish wife exchange club” Foto: Klubb Super 8 AB

1971 brast den sista fördämningen när lagparagrafen om sårande av tukt och sedlighet ströks ur biografförordningen, vilket i praktiken innebar en avkriminalisering av pornografi. Nu fordrades inte längre konstnärlig legitimitet för det som högerpartisten 1963 kallat ”ohöljt sexuella scener” – sådant var inte längre förbehållet upphöjda konstnärer.

Parallellt med utvecklingen på filmens område under 60- och 70-talen, och åtminstone delvis som en reaktion på den, fördes i Sverige en sexualpolitisk debatt som bland annat utmynnade i sexualbrottsutredningen 1971–76, att abortlagstiftningen liberaliserades 1976, och att homosexualitet av Socialstyrelsen inte längre klassades som ”sjukdom” 1979.

Det är viktigt att komma ihåg att även om motståndet mot pornografin var stort i många grupper, så fanns en minst lika stark opinion som såg porren som en del i den frigörelse som gett tillgång till preventivmedel och aborträtt. Det var en tid av lika tillfälliga som oheliga allianser mellan konservativa och progressiva krafter.

”Do you believe in Swedish sin?” är emellertid ingen bok för den som vill veta mer om sådant. Snarare är den skriven av en entusiast för entusiaster av svenska (eller vagt svenskanknutna) exploateringsfilmer i stort, som för övrigt rymmer mycket mer än bara sex och naket, utan även lingonvästern med Carl-Gustaf Lindstedt som hårdför guldgrävare inspelad i High Chaparall, ninjor på västgötaslätten eller poppiga ”Drra på – kul grej på väg till Götet” med stora delar av den dåvarande svenska artisteliten och i regi av Hasse Wallman, han med salongerna.

Bokens stora förtjänst (och främsta syfte) är återgivningen av alla dessa filmaffischer, som tål både att skrattas åt och fasas över, till och med att ibland beundra. Gramfors lyfter i sammanhanget fram människor från filmindustrins mindre glamorösa regioner, affischkonstnärer med namn som Walter Björne, Lennart Elworth, Anders Gullberg, Ranke Sandgren och Gösta Åberg.

Man köper inte ”Do you believe in Swedish sin?” för artiklarna. Bokens korta texter är visserligen såväl innehållsligt som stilistiskt kongeniala med sitt ämne. Språket liknar det som återfinns på valfri affisch för en film i genren, komplett med omdömen om skådespelerskornas företräden, tafflig engelska och ett omotiverat stort antal utropstecken.

Höhöiga formuleringar om kvinnors kroppsbehåring (någon har en ”healthy winter bush”), Torgny Wickmans fritidssysselsättningar (”He also headed a kind of hippie commune, and liked smoking weed”), eller att en seriös filmskapare som Vilgot Sjöman kallas för ”a pretentious director with an artistic and political agenda” uppskattas säkert av vissa läsare i målgruppen, men får åtminstone mig att i stället fokusera på bilderna. Och det är väl meningen.

Nej, affischerna är huvudnumret och ska väl så vara. Så sett är ”Do you believe in Swedish sin?” ett välkommet bidrag till historieskrivningen av den svenska filmens undervegetation. Den som i stället (eller också) vill läsa en mer historisk och intellektuellt stimulerande exposé över den svenska sexvågen under 60- och 70-talen rekommenderas nästa bok i Super 8:s utgivning: ”Frigjorda tider: När porren blev kultur och kulturen blev porr” av Martin Kristensons, Anna-Lena Lodenius och Fredrik af Trampe.

För några år sedan visade Mexikos cinematek en serie svenska filmer under rubriken ”Erotismo y censura”. Många av de titlar som nämnts ovan var med, regisserade av Bergman, Mattsson, Sjöman och Zetterling. Jag var inbjuden att hålla en föreläsning över ämnet, och även om jag (som vanligt!) tog mitt arbete på allvar så skojade jag lite om hur många av dessa seriösa verk såldes som sexfilmer.

Efteråt kom det fram en äldre man. Försynt påpekade han att de filmer jag gjorde mig lustig över hade förändrat hans liv. Som yngling hade han sett ”Hon dansade en sommar” under samma tid som Tlatelolcomassakern i Mexico City 1968, när studenter demonstrerade mot regimen och hundratals människor blev ihjälskjutna av polis och militär.

”De svenska filmerna som du skojade om visade mig att en annan värld var möjlig. Det var inte bara nakenheten! Utan att det kan finnas något sådant som frihet.” Mannen hade tårar i ögonen. Och jag slutade skoja.