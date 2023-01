Nan Goldin går i krig i ”All the beauty and the bloodshed”

Dokumentär ”All the beauty and the bloodshed” Regi & manus: Laura Poitras Medverkande: Nan Goldin, Patrick Radden Keefe m fl. Längd: 2 tim 2 min (från 11 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

”Sacklers bröd – någon annans död!”, skanderar en grupp aktivister i den enorma entréhallen i konstmuseet The Met i New York. Nan Goldins performanceliknande aktion fortsätter med att deltagarna spelar döda på golvet i ett hav av pillerburkar.

Så öppnar dokumentären ”All the beauty and the bloodshed” som i höstas vann både Guldlejonet i Venedig och Bronshästen i Stockholm. Efter filmer om bland annat visselblåsaren Edward Snowden (Oscarsbelönade ”Citizenfour”) och USA:s ockupation av Irak (”My country, my country”) har regissören Laura Poitras vänt sin skarpa blick mot en av konstfotografins mest färgstarka fixstjärnor.

Det är förstås ingen slump att filmen tar sitt avstamp i Nan Goldins envisa kamp mot den ökända Sacklerfamiljen som anses bära skulden för opioidkrisen som hittills har skördat mer än en halv miljon liv i USA. Sacklers beroendeframkallande morfinpreparat höll också på att kosta Nan Goldin livet efter en handledsoperation för nio år sedan. Hon hymlar heller inte med att hon drivs av ett glödande hat mot familjen som gjort marknadsföring av beroendeframkallande piller till en smutsig konst. Hennes personliga mission är att få konstvärlden att sluta ta emot Sacklers ”blodspengar”.

Hela denna kamp skulle räcka som stoff till en dokumentär i sig, men ganska snart står det klart att Poitras har ambitionen att också teckna ett fullödigt porträtt av människan och konstnären Nan Goldin vars livsverk just nu visas i fullformat på Moderna museet i Stockholm. Det visar sig förstås genast att det inte går att separera det privata från det professionella och politiska. På ett både elegant och sömlöst sätt lyckas Poitras ändå väva ihop alla trådar kring den självmedvetna konstnären som vet skillnaden mellan en berättelse och ett verkligt minne.

”All the beauty and the bloodshed” Foto: Nan Goldin

Det blir en både fascinerande, hypnotisk och gripande tripp när Goldin öppnar minnesportalen på vid gavel – från den klaustrofobiska uppväxten i ”förortens dödliga grepp” där allt skulle sopas under mattan – till och med det stora familjetraumat med systern som begick självmord. Nan Goldins tonårsrevolt ledde raka vägen in i New Yorks bohemiska och excentriska undergroundkretsar där hon gjorde sig ett namn som gogo-dansare och, som hon för första gången avslöjar, även ägnade sig åt sexarbete. Därefter tar hon oss vidare till de tragiska åren på 80-talet då hon blev aids-aktivist efter att ha sett alltför många av sina vänner dö i sjukdomen.

Ett särskilt lyckat grepp är att Poitras låtit Goldin berätta sin omtumlande livshistoria på ljudinspelningar som sedan kongenialt används som berättarröst till ett suggestivt bildspel som påminner om Goldins mest kända verk, det ständigt växande självbiografiska diabildspelet ”The ballad of sexual dependency” som en gång gjorde henne till stridbar subkulturell superstjärna i 70-talets New York.

Sacklerfamiljen fattade helt enkelt inte vem de hade att göra med.

