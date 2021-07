När Dismember ställdes inför rätta i England

Ordet ”hudlös” används ofta för att beskriva intima kulturupplevelser. 1991 fick det en mer bokstavlig betydelse i tre verk som chockade publiken: Jonathan Demmes film ”När lammen tystnar” där seriemördaren Buffalo Bill flådde kvinnor för att sy en klänning, Bret Easton Ellis roman ”American psycho” där yuppien Patrick Bateman karvade huden av sina offer och Dismembers debutalbum ”Like an ever flowing stream” som inkluderade låten ”Skin her alive”. Skivan väckte så mycket anstöt att den hamnade i domstol efter att 800 cd-skivor konfiskerats av brittiska tullen. Det svenska death metal-bandet ansågs bryta mot Storbritanniens Obscene Publications Act som förbjuder oanständigt eller obscent material.

– Det är ironiskt att britterna försökte sätta dit oss när de hade band som Carcass på hemmaplan, säger Dismembers sångare Matti Kärki. Carcass var våra idoler och hade mycket äckligare texter om att äta lik och sånt. Jag tror att tullen mest reagerade på låttiteln ”Skin her alive”, som kunde uppfattas som sexistisk, och på bilden av oss där vi var täckta av grisblod.

Matti Kärki i dag.

Inom hårdrocken pågick på åttiotalet en kapprustning för att hitta det mest brutala soundet. Ur heavy metal föddes speed metal (snabbare) som blev thrash metal (punkigare) som blev death metal (mörkare) som blev en av de främsta svenska musikexporterna genom tiderna. I början av nittiotalet kom de viktigaste death metal-banden från Florida och Sverige. Men Morbid Angel, Deicide och de andra amerikanska dödsmetallarna lät inte lika rått som stockholmska Entombed gjorde 1990 på sitt epokavgörande debutalbum ”Left hand path”. Till viss del berodde det på att Entombeds ledare Nicke Andersson hade lyssnat så mycket på punk. Han var god vän med Dismember.

– Jag träffade Nicke när vi började högstadiet tillsammans, minns Dismembers trummis Fred Estby. Jag gillade mest vanlig hårdrock som Judas Priest. Nicke fick in mig på rå punk som Discharge.

– Alla letade hela tiden efter mer extrema grejer, säger Matti Kärki. ”Lyssna! Det här går ÄNNU snabbare, det här är SÅ EXTREMT”, sa folk och spelade upp kassetter med undergroundband.

Skivaffären Heavy Sounds i Stockholm, och dess motsvarighet Dolores i Göteborg, blev nav för den spirande death metal-scenen. Där såldes importskivor och demokassetter till tonåringar som bildade egna band.

– Väldigt få var inne på sån här musik, säger Fred Estby. Om man såg någon på stan med långt hår och Metallica-tröja gick man fram och sa hej. På fredagarna brukade vi ses vid T-Centralen och åka hem till någon vars föräldrar var bortresta. Man hade med sig en kasse öl och demokassetter. Sedan satt man i ett kök, drack bira och lyssnade.

Fred Estby.

1990, samma år som Entombed gjorde succé med ”Left hand path”, fick Dismember kontrakt med det tyska skivbolaget Nuclear Assault. De valde samma producent och samma studio som Entombed: Thomas Skogsberg på Sunlight i Stadshagen. Förutom Fred Estby bestod Dismember av gitarristerna David Blomqvist och Robert Sennebäck, basisten Richard Cabeza och Matti Kärki som sjöng och skrev texterna. Han baserade låten ”Skin her alive” på en verklig händelse.

– Jag kom hem från plugget en dag. Det var fullt av snutbilar och en ambulans utanför huset där vi bodde i Rinkeby. ”Ursäkta, jag bor här”, sa jag och då släppte de in mig. Mormor var hemma hos oss. Vi bodde på tvåan och mormor berättade att vår granne på ettan hade mördat sin sambo. Mormor sa att han hade sprättat upp henne. På kvällen låg jag och tänkte på mordet. Det var så stört att det hade hänt precis under oss. Så jag skrev en text om det. Titeln tog jag från soundtracket till ”Hellraiser 2” där en låt heter ”Skin her alive”.

Skräck var en viktig inspirationskälla för death metal-banden. Fred Estby minns att de såg ”Evil dead” minst en gång i veckan. Han ville att gitarrljudet på skivan skulle vara en ”käftsmäll” som träffade lika hårt som de värsta splatterscenerna. Nicke Andersson, som kommit på Dismembers namn och ritat deras logotyp, bidrog med gitarrsolon på skivan. De valde titeln ”Like an ever flowing stream”, ett citat ur Gamla testamentet, för att ”få in lite mystik, inte bara en massa gore och blod”. Men när det blev dags att ta en bandbild sparade Dismember inte på hemoglobinet.

– Vi köpte grisblod hos en slaktare på St Eriksgatan, säger Fred. Richard hade varit där och köpt blod som han hällde på sig själv när Ozzy spelade i Solnahallen 1989. Butiken sålde blodet i frysta plastkorvar som man fick tina upp. Så vi köpte två korvar, åkte hem till Richards morsa, tinade korvarna i mikrovågsugnen och hällde blodet i en hink. Sedan träffade vi vår kompis Gottfrid som skulle fota oss utanför Stadshuset. Matti och David tyckte att det var för kallt. Vi andra tog av oss tröjorna och dränkte oss i blod. Vi tänkte inte på att grisblod koagulerar fort. Håret blev helt kackigt och stanken fastnade direkt i våra läderbyxor. Vi hade glömt ta med vatten för att tvätta oss, så vi fick skölja av det värsta i Riddarfjärden. Men vi stank ändå när vi tog tunnelbanan hem till Norsborg.

Brittiske musikern och författaren (och numera professorn i musik) David Toop var försvarets expertvittne i rättegången. Foto: davidxgreen / Alamy Stock Photo

”Like an ever flowing stream” släpptes den 28:e maj 1991 och gjorde Dismember till den svenska death metal-scenens största namn näst efter Entombed. När den brittiska tullen slog till sent på hösten hade skivan sålt i cirka 50 000 exemplar, varav en tiondel i England där den också spelats i radio och på MTV. I juli 1992 åtalades distributören Plastic Head i Great Yarmouth Magistrates Court i Norfolk. Försvaret anlitade den brittiske musikern och författaren David Toop som ett år tidigare varit expertvittne i ett obscenitetsmål mot den amerikanska rapgruppen NWA. Han jämförde Dismembers mangel med klassiska kompositörer som Carl Orff och Igor Stravinskij och talade om människans behov av att gestalta våld och död i konst. En nervös Matti Kärki fick svara på frågor om hur mordet hemma i Rinkeby inspirerat ”Skin her alive”.

– Vi var tvungna att sätta upp håret och ta ut alla näs- och örringar, minns Fred Estby. Och sedan kommer domarna in och har på sig långa peruker! Det var jättekonstigt.

– Vi visste att de skulle spela upp skivan i rätten men vi hade inte fattat att de skulle lyssna på HELA, säger Matti Kärki. Den är i och för sig inte så lång, bara 31 minuter, men efter ett par låtar verkade alla tänka: ”Kan inte någon stänga av den här jävla skiten?”

David Toop minns att det var varmt i domstolen och att alla svettades. När Matti Kärkis demoniska vrål satte igång blev det också uppenbart att det var extremt svårt att uppfatta texterna. Åklagaren fick därför svårt att bevisa att musiken kunde vara skadlig och målet ogillades redan samma dag. Tullverket sa till The Independent att de funderade på att överklaga (”det är oroande att tonåringar i England kan lyssna på den här sortens musik”) och distributören skrek, enligt Fred Estby, okvädesord åt tulltjänstemännen utanför domstolen (”grattis, era jävla nollor”).

– Precis som NWA nådde Dismember plötsligt en mycket större publik tack vare rättegången, säger David Toop. Samma sak hände ”Lady Chatterleys älskare” av DH Lawrence när den åtalades i ett obscenitetsmål. Det är inte en speciellt bra roman men den blev ökänd.

”Like an ever flowing stream” hade dock obestridliga kvalitéer och blev en svensk metalklassiker. Dismember kommenterade rättegången genom att döpa uppföljaren till ”Indecent and obscene”. Den fick ett bloddrypande omslag där Dismember-loggan blottades i en uppskuren torso.

– Vi är fortfarande stolta över ”Like an ever flowing stream”, säger Matti Kärki. Om jag hör den nu blir det som en tripp till mina tonår när jag hängde på stan med mina polare, gick på spelningar och drack folköl.

Foto: Hampus Andersson

”Like an ever flowing stream” VERKET: ”Like an ever flowing stream” UPPHOVSPERSONER: Dismember (Matti Kärki, sång, David Blomqvist, gitarr, Robert Sennebäck, gitarr, Richard Cabeza, bas & Fred Estby, trummor) ÅRET: 1991 BESKRIVNINGEN: Stilbildande svenskt death metal-album producerat av Thomas Skogsberg i Sunlight-studion i Stockholm. REAKTIONERNA: 800 exemplar av ”Like an ever flowing stream” konfiskerades av brittiska tullverket hösten 1991. Året därpå åtalades distributören i ett obscenitetsmål. Dismember fick även censurproblem i Australien och Tyskland. CITATET: ”Texterna är otäcka, skrämmande och motbjudande för alla sinnen. De riskerar att framkalla en våldsam känsla hos lyssnaren.” Brittiska tullverkets juridiska ombud i rätten 1992 ”Grymt mäktig, primitiv och ultrabrutal gammaldags svensk death metal. 'Like an ever flowing stream' är en av skivorna som alla borde ha i sin samling. Även om jag fortfarande tycker att [Entombeds] 'Left hand path' är den bästa av de Sunlight-producerade death metal-skivorna, så är Dismembers debut förmodligen den mest aggressiva och förödande.” Daniel ”Dellamorte” Ekeroth i boken ”Swedish death metal” BONUS: Omslaget till ”Like an ever flowing stream” målades av den brittiske konstnären Dan Seagrave vars bilder syns på många death metal-klassiker, däribland Morbid Angels ”Altars of madness” och Entombeds ”Left hand path”. Uttrycket ”Like an ever flowing stream” är hämtat ur Amos bok i Gamla testamentet: ”Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström.” FORTSÄTTNINGEN: Dismember blev ett av de främsta svenska metalbanden och lade grunden till den våg av blågul hårdrock som svept över världen under 2000-talet. 2014 hamnade ”Like an ever flowing stream” på plats 99 när metaltidningen Close-Up listade de 100 största klassikerna någonsin. Dismember splittrades 2011 men återförenades åtta år senare med sättningen från 1991. Den 10:e september spelar de på festivalen Macken Fest på Fållan i Stockholm. Visa mer

