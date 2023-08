När filmfolket själva får välja: Här är min favoritscen

Logga in

Logga in

Vissa filmscener sitter kvar i minnet lågt efter att man glömt vad själva filmen handlade om, från chockerande skrämselklassiker, som duschscenen i ”Psycho” till episk romantik med Kate Winslet och Leonardo DiCaprio i fören på Titanic.

Andra bryter ny mark, påverkar livet långt utanför biosalongen och skapar ett före och efter kärleksscenerna mellan Jake Gyllenhaal and Heath Ledger som cowboys i ”Brokeback Mountain”, en aidssjuk Tom Hanks i rättssalen i ”Philadelphia”.

Bra filmscener skriver sig in i kulturkanon innan man hinner ropa ”se upp för hajen” och blir en gemensam referenspunkt för både filmarbetare och fans.

Här delar filmälskade skådespelare och regissörer med sig av sina personliga favoriter bland filmscener och berättar vad just den betytt för dem.

Pernilla August: ”En kvinna under påverkan”

Bild 1 av 3 Pernilla August Foto: Anders Wiklund/TT Bild 2 av 3 Gena Rowlands i ”En kvinna under påverkan”. Foto: Courtesy Everett Collection Bild 3 av 3 Foto: Courtesy Everett Collection

Pernilla August, skådespelare

Favoritscen: Ur ”En kvinna under påverkan”, 1974. Regi: John Cassavetes

Mitt val: ”Det finns två scener i den här filmen som bor i mitt undermedvetna och har påverkat hela mitt sätt att arbeta. När hemmafrun Mabel, som spelas av Gena Rowlands ska packa bilen, skicka barnen till sin mamma och äntligen få några timmar för sig själv …det finns en sådan frihet i Rowlands spel i den scenen. Bara det att hon tappar skon.

Och scenen runt middagsbordet med hennes man Nick Longhettis alla jobbarkompisar från bygget och hon får för sig att bjuda alla på spagetti, det finns både en sorg och gränslöshet i den.

Cassavetes är min stora favorit. Jag tittade på ”En kvinna under påverkan” innan jag gjorde ”Svinalängorna”, för inspiration. Jag kommer alltid tillbaka till Cassavetes. Att vara skådespelare är fortfarande så kul för mig, det är ett sådant forskningsarbete och det ska det få bli till min död.

Om jag kunde träffa Cassavetes skulle jag fråga honom hur han gjorde för att få sina skådespelare så fria, hur han förberedde både sig själv och dem. Jag vet hur den friheten känns och jag vet hur motsatsen känns, jag blir inspirerad av hans filmer att inte vara så ”safe” när jag spelar. ”

Har du några filmer du gärna ser om i kategorin ”guilty pleasures”?

– Jag är inte så bra på ”guilty pleasures”, för mig gäller ”En kvinna under påverkan”, och en annan film jag älskar att se är Jane Campions ”Pianot”.

Lisa Langseth: ”Idioterna”

Bild 1 av 2 Lisa Langseth Foto: Eva Tedesjö Bild 2 av 2 ”Idioterna” Foto: Filmbolag

Lisa Langseth, regissör

Filmscen: Slutscenen i ”Idioterna”, 1998. Regi: Lars von Trier

Mitt val: ”Jag brukar se ”Idioterna” några gånger per år. Idag är ju inte Dogma-estetiken lika banbrytande som den var på 90-talet, nu är det i stället vad filmen vill säga som är det centrala för mig. Som så ofta hos Lars von Trier är tesen att det är omöjligt att vara sann mot sig själv och samtidigt vara en del av en förljugen omvärld, vilket ställs på sin absoluta spets i slutscenen.

Hela filmen är en yvig attack mot småborglighetens rationella tänkande men är samtidigt medveten om att de som utför själva attacken också är fast i sin egen småborgerlighet.

I slutscenen är det bara den djupt traumatiserade Karen (Bodil Jørgensen) som vågar gå hela vägen inför sin kalla, förstående familj. Där blir filmens intellektuella tes till riktiga känslor. Det är något jag själv försöker eftersträva i allt jag gör.

Slutscenen är starkast, den är så oerhört enkel, ganska ful och nästan banal, ändå går det inte att värja sig. Vi vet att Karen nu är trogen sig själv, men vi vet också att hon i samma stund har förlorat sin familj. Plötsligt har det som innan varit en lek fått en livsavgörande betydelse.”

Finns det någon av dina egna scener som du önskar du fick en chans till på om det gick?

– Jag kan inte se någonting jag gjort utan att tortera mig själv med allt jag kunde ha gjort annorlunda.

Henrik Dorsin: ”Tre amigos”

Bild 1 av 2 Henrik Dorsin Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 2 av 2 ”Tre amigos” Foto: Moviestore/REX

Henrik Dorsin, skådespelare

Filmscen: Barscenen i ”Tre Amigos”, 1986. Regi: John Landis.

Mitt val: ”Steve Martin, Chevy Chase och Martin Short spelar tre bortskämda stumfilmsstjärnor som kommer in på en ruffig bar full av banditer i Mexiko. Banditerna tror att de är livsfarliga revolvermän, vilket blir mycket komiskt när de tre utbrister i ett fjompigt sång- och dansnummer.

Det är en briljant konstruerad komediscen både i manus, utförande och framförande. Uppbyggnaden inför scenen tar tid, men det gör att belöningen blir desto större när den väl briserar. När jag såg den första gången kunde jag inte riktigt uppskatta hur rolig den var. Då skrattade jag nog mest åt de roliga minerna i scenen. Den har under åren vuxit på mig och blir bättre för varje gång jag ser den.

John Landis är duktig på komedi. I långfilmssammanhang är det ofta regissören som hyllas och prisas när någonting i filmen funkar, men just den här scenen visar på att det är när allt samverkar; manus, skådespeleri, klippning, musik och regi, som det blir riktigt roligt och bra. Komedi spirar ej bland demonregissörer.”

När såg du filmen för första gången?

– På hyr-VHS när den kom 1986.

Hedda Stiernstedt: ”Sommaren med Monika”

Bild 1 av 2 Hedda Stiernstedt Foto: Paul Hansen Bild 2 av 2

Hedda Stiernstedt, skådespelare

Filmscen: Ur ”Sommaren med Monika”, 1953. Regi: Ingmar Bergman

Mitt val: ”Harriet Andersson har varit lite som en husgud för mig sedan jag såg henne i ”Sommaren med Monika”. Jag var länge lite tveksam inför att se Bergmans filmer, dels att jag var rädd för att jag inte skulle fatta grejen, dels för att jag inte skulle tycka om kvinnoskildringarna. Men, så tog jag en sommar och satte mig och såg igenom dem, jag brukar göra så- jag tar en regissör eller en viss skådespelare och ser allt de gjort. Jag älskar så väldigt många av hans filmer, han har gjort fantastiska kvinnoporträtt som känns moderna än i dag.

Scenen i baren med Monika och Harry, som spelas av Lars Ekborg, golvade mig. Bara det hur Harriet Andersson röker en handrullad cigarett medan de planerar om de ska ut i skärgården. Hon håller en monolog som innehåller minst hundra uttryck och känslor, hon är så sensuell och röker så snyggt. Jag försökte mig på att röka som hon i tv-serien ”Vår tid är nu” men jag såg bara löjlig ut.

Jag har använt mig av den här scenen när jag repeterat och har studerat den för att försöka förstå hur Harriet bär sig åt. Hur hon kan vara så naturlig och skifta mellan så många känslor så fort.”

Vilken film har du sett flest gånger?

– ”Grease”, utan tvekan. Jag kan varenda replik och varenda sång.

Milad Alami: ”Lycklig som Lazzaro”

Bild 1 av 2 Milad Alami Foto: Lars Lindqvist Bild 2 av 2 Adriano Tardiolo i ”Lycklig som Lazzaro” Foto: SIMONA PAMPALLONA/NETFLIX/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK

Milad Alami, regissör.

Filmscen: Scenen i kyrkan från ”Lycklig som Lazzaro”, 2018. Regi: Alice Rohrwacher.

Mitt val: ”Lycklig som Lazzaro” utspelar sig bland arbetarna på en tobaksodling i den italienska byn Inviolata, de lever under slavliknande förhållanden, styrda av en fruktansvärd markisinna. Man vet inte riktigt hur eller varför de har det så. Bland dem finns Lazarro, en otrolig karaktär – så genomsnäll och öppen.

Ungefär mitt i filmen så inträffar en omskakande sak och sen trillar Laszaro ner i en bergssluttning. När han vaknar upp igen så letar han upp sin familj som arbetade på tobaksodlingen och de har åldrats 20 år.

I den scen som jag har valt så går familjen och Lazzaro till en kyrka, inte främst för religionen utan för att uppleva skönhet och musik. Familjen har alltid behandlats illa i byn och de får inte heller stanna kvar i kyrkan och lyssna, men när de lämnar den så slutar orgelmusiken att spela – i stället följer musiken med Lazzaro ut och efter honom när han går. Det är en slags magisk realism som Rohrwacher gör så bra, en enkel men urstark scen som visar vilken fantastisk regissör hon är. ”

Skulle du vilja träffa någon ur filmen?

– Jag har faktiskt träffat han som spelar Lazzaro, först på en filmfestival i Polen och sen på flygplatsen hem – då gick jag fram. Han satt och åt en jättestor chokladkaka för sig själv och undrade om jag ville dela den med honom.

Ronnie Sandahl: ”Blue Valentine”

Ronnie Sandahl. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ronnie Sandahl, regissör

Filmscen: Ur ”Blue Valentine”, 2010. Regi: Derek Cianfrance.

Mitt val: ”I filmen får vi parallellt följa en kärleksrelations födelse och undergång, och i den här scenen har Michelle Williams och Ryan Goslings gifta par checkat in på ett skabbigt hotellrum med framtidstema. De ska ha barnfri egentid, hitta tillbaka till varandra. Men från sekund ett i det där jävla rummet känner man föraktet i Williams blick, och desperationen i Goslings. I ett desperat försök att påminna henne om deras kärlek spelar han ”deras” sång.

Sedan dansar de till Penny & The Quarters ”You and me”. Men dansen (och den tillhörande sexscenen som väl borde kvala in som en av filmhistoriens sorgligaste) blir i stället som en sorgestund över allt som gått förlorat: hela scenen osar av två människor som tappat bort varandra och saknar kartan för att hitta tillbaka. Framtidsrummet saknar framtid, så att säga.

Det är en scen som är både hjärtskärande vacker och hopplöst brutal, den har lärt mig att sanningen och livet i en scen är det viktigaste, att man måste våga gå för den stora scenen, den stora repliken, det stora ögonblicket – man får lov att våga pressa en scen till punkten där den innehåller hela filmen på en och samma gång.”

Skulle du vilja träffa Derek Cianfrance och prata om den här scenen?

– Jag tror nog att filmen talar för sig själv. Däremot vore det intressant att någon gång jobba med honom.

Pella Kågerman: ”De 400 slagen”

Foto: Roger Tillberg/TT

Pella Kågerman, regissör

Filmscen: Inledningen till ”De 400 slagen”, 1959. Regi: François Truffaut.

Mitt val: ”Jag har valt ett anslag, alltså inledningen till ”De 400 slagen” där en skakig handkamera fångar Paris husfasader snett underifrån. Jag såg om den nu och har i flera steg förstått vad det förmodligen var som fångade mig så.

Det var på ett fik i Cannes som jag plötsligt märkte hur jag satt och stirrade på en påfart till en motorväg – en bilväg som svängde upp så skarpt runt en husfasad att det inte gick att se vad som fanns där bakom. Då fick jag samma känsla, som ett sug i magen, en slags extrem förväntan på allt som skulle kunna hända om jag bara kom runt det där hörnet.

De där filmbilderna av Paris gjorde samma sak och det beror såklart på det som inte går att se.

I Truffauts anslag syns till exempel inga människor, knappt några bilar, så det är fritt fram för egna fantasier om hur ett liv i Paris skulle kunna vara. Nu har jag dessutom hittat ett liknande ställe i Stockholm. På vägen till jobbet händer det att jag ställer mig där och glor en stund: Verklighetsflykt i mikroformat. Där kan verkligen en film börja.”

När såg du den här filmscenen första gången?

– Det måste ha varit på filmkunskapen på gymnasiet eller filmvetenskapen på Universitet året efter. Det var ingen film jag själv valde att se – utan en film som tillhörde en utbildning.