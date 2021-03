När kärleken till litteraturen blir kverulantisk

Essäbok Sven Anders Johansson ”Litteraturens slut” Glänta, 234 sidor Visa mer

”There are bad times just around the corner”, sjöng Noel Coward. Det hörnet har litteraturen ofta närmat sig, åtminstone om man ska tro den rad av böcker som har förutspått dess snara hädanfärd. Är det dags igen? Titeln på Sven Anders Johanssons nya bok kan verka olycksbådande: ”Litteraturens slut”. Det är som om dödgrävarna samlas med strama miner för att diskutera uppföljaren till Sven Birkerts ”The Gutenberg elegies” (1994), en av de första reaktionerna på vad som kan kallas digitaliseringschocken i bokvärlden.

Kaxigheten i titeln har dock inte full täckning i innehållet. Mot slutet av boken får läsaren veta att Johansson länge tänkte kalla den ”Varför litteratur?”, men valde bort den titeln eftersom han menade att den frågan ”inte längre kan besvaras” – åtminstone inte på ett principiellt plan utanför den enskilda individen. ”De objektivt giltiga svaren har upplösts – litteraturen har nått sitt slut.”

Bild 1 av 2 Sven Anders Johansson, professor i litteraturvetenskap, fotograferad i Stockholm. Foto: Anna Tärnhuvud Bild 2 av 2 Omslaget till ”Litteraturens slut”. Foto: Förlaget Glänta Bildspel

Dåliga tider för litteraturen, således. Om det nu är så att det någonsin har funnits objektivt giltiga svar på frågan om litteraturens existensberättigande.

Utgivningen av boken har föregåtts av en hetsig pressdebatt, bland annat om statistiken kring bokutgivning och bokförsäljning. En svårighet är att uppgifterna pekar i olika riktningar – och är särskilt svårtolkade eftersom pandemin har påverkat siffrorna (mestadels till det bättre). Inte blir saken bättre av att siffrorna sällan är jämförbara över tid, eftersom insamlingsmetoderna har ändrats. Eller att ord som ”läsning” och ”bok” har olika innebörder i olika undersökningar. Är det exempelvis ”bokköp” och ”läsning” att lyssna på en strömmad ljudbok? Kanske tycker en del det. Men färre kallar det ”läsning” att se en pjäs av Kristina Lugn, lyssna på en sång av Leonard Cohen eller en diktuppläsning av Amanda Gorman.

Helt hemma i alla teknikaliteter är väl Johansson inte, men viktigast är nog inte detaljerna i enskilda statistikserier utan snarare utvecklingen på lång sikt: litteraturens ställning i de elektroniska mediernas och digitaliseringens tid. Sett i ett större perspektiv (och jag lånar här från mitt bidrag i rapporten ”Läsandets årsringar”) är det uppenbart att läskulturen i Sverige är i stark förändring.

Den starkaste tillväxten i vad som kan kallas människors litterära medietid kommer sedan några år från strömmade ljudböcker. Bokutgivningen från reguljära förlag ökar, men den sålda medelupplagan minskar, samtidigt som en ökande andel av de skönlitterära bästsäljarna utgörs av deckare. Kvalitetslitteraturen blir trängd – kanske också utträngd av annat. Och andelen människor som tar del av litteratur verkar ha minskat något under de senaste decennierna, alldeles oavsett om försäljningen ökar eller inte.

Samtidigt finns det mycket vi inte vet. Minskar utrymmet, relativt sett, för recensioner i dagspressen av böcker från små och medelstora förlag? Beror de strömmade ljudböckernas genomslag på att folk inte orkar läsa längre, eller på att de är fenomenalt billiga? Innebär det omfattande ljudbokslyssnandet en permanent förändring av den litterära kulturen eller en mer temporär trend?

En kvinna läser i en bokaffär i Kina. Foto: Meng Delong/Costfoto

Trots allt finns det också en del goda nyheter för litteraturens del. De stadiga läsvanorna är fortfarande främst knutna till den tryckta boken, som också har klarat sig långt bättre än det som ibland kallas ”gammelmedier” (tryckta tidningar, tablålagd radio och tv).

Men saker kan ju ändras. Särskilt som siffrorna för barn och ungdomar är dystra.

Johansson är orolig för kvalitetslitteraturens framtid, även om den litteratur han främst oroar sig för är så ovärldsligt fri att den knappast kan existera utanför hans teoretiska husgudars modeller. Att försöka förstå den nutida bokmarknadens mekanismer utifrån Adornos teorier är ungefär lika riskfyllt som att planera en seglats efter Nostradamus profetior.

Samtidigt finns det en kärlek till litteraturens löfte hos Johansson som bland alla bekymmer låter honom skriva tänkvärt om litteraturens kraft och vikt. Den som behöver argument för hur litteraturen kan öppna nya livsvärldar finner många vackra formuleringar i denna bok. De köps dock ofta till priset av en ensidighet som jag tror har att göra med de dunkelsköna och ofta totaliserande tänkare som Johansson gärna inspireras av. Bländad av dem finner han ofta att det som skrivs av och om litteratur i dag är skräp.

Närmare besett skriver nog Johansson kanske inte om ”litteraturen” utan om ”Litteraturen”: den höga, obesudlade, komplicerade, rena. I gengäld ogillar han inte bara underhållningslitteratur utan också den litteratur som är aktivistisk, den som vill gripa in i samhället – den som utgår från en litteratursyn som han menar smutsar ner sig med politik och materialistiska hänsyn. Så han gör ner kultursociologen Pierre Bourdieu. Han avfärdar ekopoeten Jonas Gren och angriper kulturredaktören Björn Wiman, allt inom några få sidor. Och efter ännu en stund sätter han också dit Ebba Witt-Brattström (andra att förglömma). Deras synder? De tror att litteraturen har att göra med identitetsbyggande och moral. Kanske delar de till och med åsikten att litteraturen kan hjälpa till att göra världen och människan bättre.

Ett sådant synsätt leder, enligt Johanssons sätt att se, till moralism och predikande. Kanske det. Men betydande inslag av moraliserande och predikande finns faktiskt också i hans egen hållning. Han vill sätta den estetiska erfarenheten högst av allt som livsförvandlande kraft. Den åsikten blir gärna hans tillhygge mot andra som tycker annorlunda.

En linje genom boken gäller drömmen om den autonoma konsten och konstens autonomi (termer som dock fylls med lite olika innebörd beroende på vem som åberopas). Johanssons hållning är att litteraturen ”måste värderas estetiskt, att den inte kan legitimeras moraliskt eller politiskt”. Dessutom är han skeptisk till olika sätt att ge litteraturen åtminstone en relativ autonomi genom att dela ut stipendier och priser. Sådan verksamhet tycks han snarast se som humbug.

Problemet är bara att endast en begränsad del av litteraturen kan leva upp till högt ställda krav på autonomi. Det gäller också mycket av det vi räknar till den stora västerländska traditionen, där litteratur ju faktiskt har legitimerats med en blandning av argument (både estetiska, moraliska och politiska). För många i bokens samhälle lever litteraturen i hög grad tvärtom just genom blandningen av beroende och längtan efter oberoende, genom sin orenhet, sina inneboende spänningar, sin förmåga att vara många olika saker på en gång – inte bara ett föremål för intresselöst betraktande. Som en viss Nobelpristagare uttryckte saken: ”I hate to tell you, mister, but only dead men are free.”

Johanssons frihetsdröm låter honom samtidigt föra intressanta diskussioner om litteraturens roll i samtiden.

Johanssons frihetsdröm låter honom samtidigt föra intressanta diskussioner om litteraturens roll i samtiden. Här finns några innehållsrika sidor om litteraturens plats och ställning i den svenska skolan, inte minst hur den kan reduceras till en del av värdegrundsarbetet. En annan linje gäller autofiktionstrenden som ett svar på fenomenet att människor inte längre styr över sina livsberättelser. Sett över boken som helhet har Johansson också en tilltalande förmåga att gradvis ifrågasätta sina egna argument.

Jag ser alltså ”Litteraturens slut” som en bok som diskuterar viktiga frågor, men närmar sig dem från felaktiga utgångspunkter – en där kärleken till litteraturen ofta slår över i kverulans. Ändå söker Johansson sig fram till en sympatisk avslutning, en tro på litteraturen ända ner i det sista diket: ”Så kanske förhåller det sig tvärtemot vad jag påstod inledningsvis; när litteraturen en gång har uppstått kan den inte avslutas, även om glömskan, ignoransen eller ointresset tar över.”

Just så. Visst finns det dåliga tider runt hörnet. Men litteraturen har ännu inte kilat dit, inte ens den tryckta boken.

