När konsten blir klimataktivisternas nya måltavla

”Förlåt oss, vi vill egentligen inte göra detta. Vi är här, fastlimmade vid denna tavla, denna vackra tavla, för att vi är livrädda för vår framtid”, säger Louis Mckechnie till kameran.

På The Courtauld Gallery i London står han och en annan aktivist med fastklistrade händer på den guldetsade ramen till Vincent Van Goghs ”Blommande persikoträd”. På deras orangea tröjor syns texten ”Just stop oil” skrivet i svart. Händelsen som filmas av museibesökarna kommer snart att bli en världsnyhet.

För tavlan bakom dem är inte vilken som helst. Vincent Van Goghs målning från 1889 är noga utvald. Motivet, som föreställer den franska staden Arles, är just nu en plats som på grund av flera års minskad nederbörd hotas av massiv torka.

”Som barn brukade jag älska den här målningen och det gör jag fortfarande, men jag älskar min familj och mina vänner mer. Jag älskar naturen mer. Jag värdesätter min generations framtid mer än mitt eget rykte”, säger Louis Mckechnie i samband med protesten.

Vincent van Goghs ”Blommande persikoträd” från 1889.

De senaste veckorna har flera konstmuseer i London, Manchester och Glasgow blivit måltavlor för civil olydnad. Välkända målningar av konstnärer som Horatio McCulloch, Vincent Van Gogh, JMW Turner och John Constable har alla råkat ut för liknande händelser. Unga klimataktivister har lugnt och stilla korsat skyddsavspärrningarna framför tavlorna, för att sedan limma fast sig vid konstverkens ramar. Intill har de sprayat orden ”ingen ny olja” på museernas väggar eller golv.

Bakom aktionerna står den brittiska klimatkampanjen Just stop oil, en slags paraplyorganisation för olika grupper som med civil olydnad vill få den brittiska regeringen att avsluta sina kommande investeringar i fossila bränslen. Och nu vill de att konstmuseerna tar ställning i klimatfrågan.

21-åriga konststudenten Jessica Agar är en av dem som deltagit i de senaste klimataktionerna. På Royal Academy i London limmade hon fast sig vid Giampietrinos replika av Leonardo Da Vincis ”Nattvarden”. Muralmålningen, som föreställer Jesus sista måltid tillsammans med sina lärjungar, valdes på grund av vad den symboliserar.

– Sista måltiden är en verklig situation som vi själva kan komma att möta, förklarar Jessica Agar.

Bild 1 av 2 Aktivister i full färd med att limma fast sig vid Giampietrinos replika av Leonardo Da Vincis ”Nattvarden”, på Royal Academy i London tidigare i juli. 21-åriga konststudenten Jessica Agar, med orange tröja, till vänster i bild. Foto: James Manning/AP Bild 2 av 2 Jessica Agar. Foto: Privat Bildspel

Som konststudent säger hon att det var viktigt att delta i aktionen mot Royal Academy. Hon menar att konstvärlden precis som alla andra delar av samhället har en roll i kampen för klimaträttvisa och att de borde göra mer än att bara ordna utställningar om klimatet.

– Jag tycker att gallerier och konstinstitutioner har ett ansvar att använda sin makt för att kräva att regeringen att slutar med ny olja och gas. Regeringen respekterar dessa intuitioner mer än enskilda individer.

Att limma fast sig vid ikoniska konstverk är en ny strategi, berättar hon. Det ger aktionen uppmärksamhet, och eftersom det tar tid att avlägsna en fastlimmad hand får aktivisterna också tid att förklara vad de vill. Finns det då inte en risk att tavlornas skadas?

– Vi limmar bara fast oss i ramen till tavlorna, så själva målningen skadas aldrig vid den här typen av aktioner. Jag kan visserligen bara prata för mig själv, men jag gjorde ingenting som kunde skada själva målningen, säger Jessica Agar.

John Constables ”Höskrindan” från 1821, som hänger på National Gallery i London, skadades lindrigt av klimataktionen som skedde tidigare i juli. Foto: Carlos Jasso/AFP

Just stop oil har under våren genomfört en rad störningsaktioner mot olika etablerade verksamheter och evenemang i Storbritannien, Skottland och Irland. Aktionerna har varit fredliga, men haft för avsikt att störa civilsamhället och väcka uppmärksamhet. I mars stormade de prisutdelningen på den brittiska filmfestivalen Bafta och de fick stor uppmärksamhet när en aktivist limmade fast sig själv i mikrofonen under en direktsänd tv-intervju.

Att liknande metoder nu letar sig in på konstmuseer är en ny företeelse, men inget som förvånar Mattias Wahlström, forskare i sociologi vid Göteborgs universitet.

– Det är innovativt överraskande, men jag tycker inte att det är jätteförvånande att man gör det här, säger han och fortsätter:

– Så funkar det med protester. Man får mer uppmärksamhet om man gör någonting som uppfattas som nytt, än om man gör något som är konventionellt och förutsägbart som att exempelvis gå på en demonstration.

Aktivister från Just stop oil grips efter att ha kastat röd färg över det brittiska finansdepartementet tidigare i somras. Foto: LNP/Shutterstock

Mattias Wahlström har följt klimatrörelsens framväxt i relation till klimattoppmötena. Han menar att de senaste händelserna bör ses som en följd av att tiden går och att det därmed tvingar klimataktivister att hitta nya metoder för att påverka opinionen.

– Sedan är det kanske många som blir provocerande och som inte ser poängen när de läser om det. Men man kan ändå säga att händelser som detta sätter klimatfrågan på agendan och håller liv i diskussionen, säger han.

Mattias Wahlström, forskare i sociologi vid Göteborgs universitet Foto: Anders Östebo

Sedan klimatrörelsens framväxt har flera studentorganisationer på olika sätt försökt aktivera konstbranschen. 2019 lanserades aktionen ”Art strike” som uppmanade museer att ta ut ett eller flera objekt ur sina samlingar och försätta dem i strejk. Ett annat exempel är den internationella organisationen Museums for Future, som arbetar med att skapa samarbeten mellan klimataktivister och musieanställda. Organisationen startades i Österrike för tre år sedan och följer Fridays for Future-rörelsens mål om att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader.

– Den gröna omställningen är väldigt mycket på agendan, speciellt i Sverige. Museerna är kanske nu mer medvetna om hur de kan vara en lösning och en viktig pusselbit i hur vi informerar våra samhällsmedborgare i den här frågan, säger Matilda Eriksson som är organisationens svenska representant.

Vi hoppas att de senaste händelserna inte får museerna att tveka inför att samarbeta med klimataktivister

Genom olika typer av samordnade aktioner och evenemang som är kopplade till klimatkrisen vill Museums for Future väcka museernas engagemang. Det kan handla om att anordna föreläsningar och diskussioner, till att museerna själva tar ställning och visar hur de arbetar med klimatfrågan.

– Museer kommer alltid högt upp i olika typer av undersökningar av institutioner som befolkningen lyssnar och tror på. Många känner att museer är viktiga aktörer när det kommer till exempelvis utbildning eller till att lyfta svåra frågor. Därför är de absolut en viktig aktör i den här frågan, säger Matilda Eriksson.

Maria B Olofsson, tillförordnad generalsekreterare på riksförbundet Sveriges Museer, säger att klimatfrågan diskuteras flitigt inom museisektorn. Foto: Sveriges Museer

Maria B Olofsson, tillförordnad generalsekreterare på riksförbundet Sveriges Museer, säger att klimatfrågan blivit allt viktigare för konstmuseerna och att frågan diskuteras flitigt inom museisektorn.

– Våra medlemmar och de som jobbar på museerna är väldigt intresserade av klimatfrågan överlag. Och de jobbar aktivt med att flytta fram positionerna vad gäller att ta ansvar, till exempel genom att skapa insikter om klimatförändringarna, säger hon.

Samtidigt ställer hon sig frågande till de aktivistiska metoder som Just stop oil använt sig av.

– Jag skulle hellre se det som att museerna kunde kroka arm med aktivisterna i att skapa uppmärksamhet och insikter i vad som händer.

Som en kritik mot Storbritanniens klimatpolitik fäste aktivister en egen dystopisk tolkning över John Constables ”Höskrindan”, där den idylliska miljön förstörts. Foto: TT

Även Museums for Future ifrågasätter Just stop oils metoder och menar att det i stället borde vara upp till varje enskilt museum att själv besluta hur man vill agera i klimatfrågan.

– Vi förstår att vi bara kan nå våra mål genom att kräva klimatåtgärder. Men vi hoppas att de senaste händelserna inte får museerna att tveka inför att samarbeta med klimataktivister, säger Matilda Eriksson.

Samtidigt återstår frågan om hur museerna ska agera och vilket ansvar de bör ta i klimatomställningen. Från Just stop oil är svaret enkelt. Med sina senaste aktioner har gruppen inte bara fått den mediala uppmärksamhet man strävat efter – de har också tvingat fram en dialog med museerna, berättar Jessica Agar. Finns det då inte en risk att det här får motsatt effekt?

– Jag bryr mig inte vad folk tycker. Det vi gör är nödvändigt. Om du är mer upprörd över aktivister som limmar fast sig på ramen av en målning, än att regeringen förstör vår landsbygd, klimat och våra barns framtid, då har du fel prioriteringar. Förändring är sällan bekväm, men förnekelse och försening är mycket farligare, säger Jessica Ager.

