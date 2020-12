Judith Kiros: När kriget kommer försvinner källkritiken

Vi står i mitt kök, jag och en av mina närmaste vänner, medan han beskriver min matlagning för en av sina bästa vänner i Addis. ”Jag vet inte om jag kommer att överleva den,” säger han allvarligt. Mobilen vilar mot kryddhyllan. Vi hälsar på hennes nyfödda son; hans blick är svart och klar. Hon berättar om polisens räder mot mammans grannskap, att sju personer arresterades och fördes bort, på grund av misstänkt umgänge med partiet Tigray People Liberation Front. Hennes pappa är i Mekelle, huvudstaden i Tigray, och hon har inte kunnat komma i kontakt med honom. Hon: ”Jag vill inte fly, jag vill inte börja om igen.”

Den fjärde november påbörjades ett inbördeskrig i Etiopien, då premiärminister Abyi Ahmed menade att majoritetspartiet i regionen Tigray, TPLF, hade attackerat federala militära baser – kort efter att man i Tigray hade hållit ett delstatsval som den federala regeringen vägrade erkänna som legitimt. Telefoner, nät och el stängdes ned, invasionen påbörjades, vi sökte oss till sociala medier för mer information. Min mamma, väldigt tyst, från köket: ”Mina barn, mina barn.”

(När jag frågar henne om det i efterhand skakar hon på huvudet. Vänder sig om, trött: ”Ska jag ha sagt det?” Men hon sade det.)

Bakgrunden till konflikten väcker just nu aggressiv, intensiv, debatt, framför allt på etiopiska sociala medier. I korthet: Etiopien består av ett åttiotal etniska grupper. Under gerillakriget mot den kommunistiska militärdiktaturen bildades Tigray People Liberation Front, som tillsammans med bland annat Eritrean People’s Liberation Front störtade den dåvarande regimen efter sjutton års väpnad kamp. Därefter följde en väldigt viktig, och omfattande, politisk reform: Etiopien delades in i delstater, med lokala, delvis autonoma regeringar, med en gränsdragning löst baserad på språk och etnicitet. Eritrea frigjorde sig. Jag lärde mig rita en ny flagga, en ny karta.

(Kusinen som jag som barn nöp i öronen, nu en respekterad katolsk präst, spenderar två dagar i häktet i Addis Abeba på grund av ett tigriyanskt ID-kort. Jag tänker: ”Han är åtminstone inte kvar i Tigray.” Ber till den Gud han ägnar sitt liv åt.)

Judith Kiros (i bruna byxor) när hon som 7-åring för första gången träffar sin mammas familj i Alitena, 1996. Foto: Privat.

Det federala systemet möttes av en del skepsis, framför allt av de grupper som stödde den tidigare assimileringspolitiken. (Ett land, ett språk, en religion.) Däremot fick det starkt stöd av befolkningen i övrigt. Men i praktiken begränsades den regionala autonomin, demokratiseringen dröjde, och protester mot korruption möttes med repression. Det tigriyanska folket blev i sig suspekta, då de, trots en befolkning på sex miljoner, ansågs ha dominerat den politiska scenen. När Abiy Ahmed till slut kom till makten välkomnade alltså många en förändring – och när han slöt fred med Eritrea belönades han med Nobels fredspris.

(En väns sudanesiske pojkvän lutar sig framåt: ”Hur många är ni på flykt till Sudan?” Åtminstone femtiotusen är där, i överbelastade flyktingläger. ”Tycker synd om ditt folk. Det kommer inte att bli bättre hos oss.”)

Här, ännu en gång: västvärldens totala ointresse vad gäller politik utanför västvärlden, den oberördes oförståelse. Obama får fredspris och skickar drönare in i Yemen; han ler brett, han är allas favoritamerikan, att ifrågasätta detta är antingen idealistiskt eller djupt cyniskt. Under svälten i Etiopien 1983–1985 – medvetet begränsad till de norra delarna, just för att kuva gerillarörelserna – sjunger världens artister ”Do they know it’s Christmas?” och berikar den regering som arrangerade svälten. Och Abiy Ahmed firas för att ha slutit fred med den diktator vars brott hundratusentals politiska aktivister dagligen riskerar sina liv för att avslöja.

(För ett år sedan sade hon: ”Nu när de har slutit fred är det bara en tidsfråga innan Tigray attackeras.” Jag sade att hon var negativ. Jag kan säga väldigt mycket.)

Fokus är, i väst, alltid på vad den nya ledaren representerar, inte på vad den gör; internationellt uppmuntrar man känslan av (genom röstning uppnådd) förändring framför faktisk förändring. Men en ny ledare uppkommer inte ur ett politiskt vakuum, utan formas av och svarar på existerande konflikter. Hur länge kommer Abiy Ahmed att sitta vid makten? Han spänner sig, han reser till Mekelle i militärkläder; målet, förstår vi alla, är ett helt centraliserat styre. Nyheterna upprepar hans ord exakt, både i och utanför landet. Ingen källkritik under inbördeskrig.

(Min väns pappa lyckas till slut ta sig från Mekelle till Addis Abeba. Han bor hos henne, säger: ”Det låg lik överallt, ingen har kommit och hämtat dem.”)

Vad händer när ett regionalt majoritetsparti, över en natt, terroriststämplas? Läkaren jag har vuxit upp med, som sög ut ormgift ur sina vänner, tio år i bergen med kulhål och skratt. Chauffören med skadad rygg, i rullstol nu, hans syster kokade kaffe åt min farmor när hon glömde bort att göra det åt sig själv. Akademikern jag diskuterade Maos arv med, han sade: ”Vad vet väl du?” I Martyrernas museum i Mekelle finns slitna kopior av Lenin och Marx bakom glas, fotografier på unga kvinnor med gevär i armarna och barn vilandes mot höften. Vuxna nu, gamla nu, plötsligt olagliga.

En 7-årig Judith Kiros på besök hos släktingar i Mekelle 1996. Foto: Privat.

Bombarderade sjukhus och universitet. Min moster, som är nunna, berättar att hennes systrars barnhem har länsats på sängar och kläder. En kvinna med ett slarvigt bandage kring armen: ”Vi tänker inte ge upp.” Jag kommunicerar med andra tigriyaner, knappt någon har kontakt med sin familj; vi saknar dem, blir sjuka av oro. Läser, på etiopiska sociala medier, att det inte är tigriyaner man vill skada, utan partiet de har röstat fram. Men det är aldrig så enkelt: ni är partiet, partiet är ni, ge upp dem, era söner och döttrar, er själva. Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front har bytts ut mot Ahmeds Prosperity Party; för att det senare partiet alltid ska ha funnits måste det forna upplösas totalt. Det är så enkelt. Det är så omöjligt.

(Bara några dagar in i konflikten bjuds jag in i Tigray Relief, en nystartad rörelse bildad av unga svensk-tigriyaner, vars mål är att samla ihop pengar och resurser till de tigriyanska flyktingarna. En GoFundMe med tillhörande video sprids. Man organiserar sig, så gott man kan, för varandra.)

Första gången jag besökte Tigray var jag sex år. Jag lockade en killing ur kaktusen och strök blod ur hennes päls. Jag var en etiopier. Obekanta fåglar kretsade över mig, i en blek himmel, som nya konstellationer. Jag lekte med min mammas hår, som stod rakt upp, och tänkte på akaciorna. Den senaste gången jag besökte Tigray var jag en helt annan, upptagen av jorden, fältet. Pratade med kusinerna om vänner som hade velat fly, då marken de brukade, på grund av klimatförändringar, delvis dött. Då det var regnsäsong tänkte jag mig att haglet var de dödas fingertoppar mot väggar av lera och sten. Jag hade så fel.

De döda har högre röster.

(Mamma skakar på huvudet, säger: ”Sluta. Sluta. Det var blommorna, min kusins röst, jag var barfota. Jag är någons barn och du är mitt barn.” Även efter kriget. Jag vill inte att någon ska behöva lära sig om kriget.)

