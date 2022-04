När krisen kommer står experterna redo

”Ryssland lovar att backa från Kiev.” Pusharna från i stort sett alla svenska medier haglar in strax efter lunchtid tisdagen den 29 mars. Kan det vara ett tecken på en vändning i kriget? frågar journalisterna.

Oscar Jonsson, som forskar i rysk militär krigföring vid Försvarshögskolan i Stockholm, vill inte spekulera i om uppgifterna stämmer eller vad de kan betyda för fortsättningen.

– Jag skulle vilja kolla lite på det innan jag säger något. Jag får kolla om det rör sig om genuin implementering, säger han.

När vi hörs är det egentligen för att tala om den mediala expertroll han och andra axlat under krigets första månad. I dagarna är försvarsexperternas röster och ansikten så ofta förekommande att de snart är ett lika självklart inslag i svenskarnas vardag som Anders Tegnell under pandemin eller Magnus Ranstorp under 10-talets våg av europeiska terrordåd.

Illustration: Jenny Alvén

För Oscar Jonsson har krigsutbrottet inneburit en närmast konstant taxipendling mellan tv- och radiostudior. Första veckan efter den ryska invasionen av Ukraina fick han 40 till 50 samtal från medier varje dag.

– Dag två eller tre började jag klicka allt som jag inte hade sparat i telefonboken. Just nu gör jag nästan inget annat än att säga nej. Det har börjat tunnas ut lite nu men det ligger ändå på sju–åtta medieförfrågningar om dagen, säger han.

Det är en speciell roll, den efterfrågade expertens. Forskning visar att särskilt den första tiden av en kris ofta präglas av ett stort kunskapsbehov hos allmänheten, oroliga vänder vi oss till experter och politiska ledare för att få grepp om den nyuppkomna situationen.

– I början finns ett behov av att förstå vad som händer, hur man känner inför det, vad man behöver göra, om man borde vara orolig. Det är svårt för folk att svara på de här frågorna själva, säger Melis Kirgil, doktorand vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

I en nyligen publicerad studie har hon tillsammans med docenten och universitetslektor Andrea Voyer studerat amerikanska lokalpolitikers presskonferenser under början av pandemin, och hur de användes för att inte bara sprida information utan också blev ett sätt att försöka samla befolkningen. Huruvida politikernas ambitioner fungerade är föremål för nästa studie, men duon drar ändå paralleller mellan de två tätt på varandra följande kriserna.

Oscar Jonsson, forskar i rysk militär krigföring vid Försvarshögskolan. Foto: Marc Femenia

– När det vanliga normala livet skakas om vänder man sig till de som vet. Människor som verkligen har fokuserat på ett område och har specialiserad kunskap, säger Andrea Voyer.

– De finns där även i vanliga fall, men då anser man att vad de har att säga är tråkigt, man undviker dem för att slippa fastna i ett långt samtal om Ryssland. Men så kommer en tid då man behöver någon som har kunskap om de historiska relationerna mellan Ryssland och Kiev. Då uppskattar vi dem, för att deras kunskap blir relevant.

Kunskapsdelning är universitetens och högskolornas tredje uppgift, fastslagen i högskolelagen vid sidan av forskning och utbildning. De experter DN pratar med ser det som en självklarhet att dela med sig av sin kunskap när det behövs.

En annan frekvent röst under kriget är Johan Norberg, Rysslandskännare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han tycker att det är naturligt att kriget medfört ett behov av personer som kan förklara och sätta i sammanhang.

– Men efterfrågan har varit helt enorm nu. Man känner ganska fort att man närmar sig gränsen för vad man orkar med. Samtidigt känner jag att jag har någonting viktigt att säga, säger han.

Johan Norberg, Rysslandskännare och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Foto: Henrik Montgomery/TT

Den dag det var mest intensivt gjorde Johan Norberg sex medieengagemang. Morgonen började tidigt i ”P1 Morgon” och dagen avslutades i SVT:s ”Aktuellt”.

– Jag är analytiker som försöker förstå och förklara, men jag är ju människa också och blir berörd av krigets tragedier. Att vi FOI-kollegor stöttar varandra både känslomässigt och med kunskaper är avgörande, säger han.

För att hantera pressen gäller det även att vårda sina relationer, vila och prioritera sådant man mår bra av. I Johan Norbergs fall handlar det om att sjunga andrabas i en kyrkokör.

– Det är väldigt vackert, både akustiskt och visuellt i kyrkorummet. Då kan jag inte sitta och tänka på kriget, säger han.

Den mediala expertrollen ställer speciella krav, inslagen är ofta korta. Till de vanligaste frågorna hör de självklara, men som inte alltid har enkla svar: Vad har hänt, varför och vad händer härnäst?

– Är du med i ”P1 Morgon” har du tre–fyra minuter att svara på tre frågor. Ska jag förklara hur beslutsfattandet fungerar i Ryssland vill jag gärna prata i 30 minuter, men man måste förhålla sig till den tiden som finns, säger Oscar Jonsson.

Ytterligare en allt vanligare, men från forskarsynpunkt mer komplicerad, efterfrågan i medierna är den diskuterande och siande, säger de två experterna.

– Jag tror det viktigaste är att försöka hålla sig till det man kan. Jag försöker vara tydlig när jag spekulerar eller gissar, när jag inte vet. Man kan inte vara tvärsäker i det här läget, säger Johan Norberg.

Mediernas behov av experter, helst sådana som är lättillgängliga och kan uttala sig snabbt leder också till problem, tycker Oscar Jonsson. Han säger att en del av de som uttalar sig ofta har en formell kompetens och är duktiga forskare, men inte nödvändigtvis på de områden de tillfrågas om. Därtill finns det de som gärna uttalar sig men inte har kunskapen.

– När journalister inte får tag på någon av dem som arbetar med frågan fortsätter de leta tills de hittar någon som vill uttala sig och kallar den ”expert”. Det är ett legitimitetsanspråk och ”friskriver” journalisterna från att kolla innehållet.

Illustration: Jenny Alvén

Bortom de gammelmediala expertforumen har ytterligare en scen seglat upp som en av krisernas viktigaste, de sociala medierna. Inte minst under pandemin var engagemanget så stort att det födde ett nyord: hobbyepidemiolog.

Krigets motsvarighet till hobbyepidemiologen är möjligen möpen, den militärt överintresserade personen. Men de sociala medierna består inte bara av självsäkra gissningar. Under kriget har kunskapstunga Twitterkonton fått många följare. Flera twittrare är anställda inom försvaret medan andra, som Johan Wiktorin, har varit det tidigare. I dag är han rådgivare i säkerhets- och underrättelsefrågor och ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, med elva år och 26 000 följare på Twitter.

Varje dag lägger han i snitt mellan två och tre timmar på att läsa på och twittra förklarande om kriget. Ibland blir det bara 30 minuter men andra dagar fem timmar. För honom, som inte längre arbetar direkt med krigsfrågorna, handlar mycket av engagemanget i sociala medier om att ge tillbaka.

– Svenska skattebetalare har finansierat en ganska kvalificerad utbildning som jag genomgått. Då handlar det om att ge något till de som vill lära sig. Om det finns några som vill lyssna är jag glad att kunna göra det, ibland faktasaker och ibland bedömningar, säger han.

Det kan handla om trådar om krigsfångars rättigheter enligt Genèvekonventionen, bedöma den ryska förmågan att hålla stora ukrainska landområden eller försök från ryska underrättelsetjänsten att köpa utländska journalister. Johan Wiktorin ser också twittrandet som en möjlighet till egen inlärning och skärpa.

– Det blir något publikt som jag måste kunna stå för. Det är förstås alltid lite riskfyllt på Twitter för att det är så begränsat utrymme men man får välja ut de viktigaste poängerna.

Johan Wiktorin Foto: Lisa Mattisson

Till krisens logik hör att expertens roll tonas ned med tiden. Andra roller tar plats, som tyckare och politiker när den inledande samlande fasen löses upp. En dryg månad efter krigsutbrottet upplever de tre experterna att trycket lättat. Nu kan fokus åter riktas mot forskaruppdraget. Johan Norberg välkomnar förändringen.

– Jag förstår att min roll är viktig, men också att den inte är evig. För snart kommer det hända andra saker som är viktiga och andra frågor än mina tar över. Det är naturligt och det är bra att det är så, säger han.

– Jag lärde mig efter 2014, när Ryssland invaderade Krim och jag gjorde mycket framträdanden, att det sedan var rätt skönt att det var över. Jag kunde sköta jobbet mer som vanligt. Skriva, tänka och hinna med mig själv också.

En vecka efter att Ryssland inledde sin invasion mot Ukraina kom beskedet att Expressen rekryterat Oscar Jonsson som ny krönikör för tidningen. Han ser det som en möjlighet att utveckla de annars korta intervjusvaren i mer detaljerade analyser och på så sätt bredda förståelsen för frågan.

Har du resonerat kring att kriget medför nya möjligheter för dig personligen?

– Jag förstår verkligen frågan. Kriget är extremt hemskt och har berört mig väldigt mycket emotionellt vilket man har man behövt betona ibland. Men jag har försökt ge dessa frågor uppmärksamhet i tio år så det är bra att det finns intresse för ens forskning och analyser även om fonden är hemsk, det är inget att hymla med.

Illustration: Jenny Alvén

