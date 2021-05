När opera förvandlas till rena cirkusen

Malmöoperans salong, 11 maj

Det börjar som ett lågt hummande. Gradvis växer ljudet till ett crescendo när röst efter röst läggs till och området kring den cirkelformade manegen på Malmöoperans scen befolkas. Några cirkus­artister stretchar och går ner i spagat. En av dem kör sitt dagliga jongleringspass. En skog av rep firas ner, strålkastarna slås på, rökmaskinen tuffar i gång och inspicientens varningar hörs i hög­talarsystemet.

Teatermagin uppstår mitt inför mina och fotografens Anders Hansson ögon, i mötet mellan cirkusartister, sångare, riggare, scentekniker och musiker, under uppladdningen inför urpremiären på cirkusoperan ”Circus days and nights”. Och så börjar musiken: kapellmästaren och ackordeonisten Minna Weurlander sätter på sig selen och glider upp i luften, samtidigt som hon sätter i gång sitt mobila cirkuskapell i Philip Glass repetitiva musik. Rörelsen är föreställningens signum: såväl musiken som scenografin och musikerna befinner sig i konstant rörelse.

Cirkusdirektören (Simon Wiborn), trapetsartisten La Luisa (Pierre Heault), cirkusdirektörens hustru (Karolina Blixt) Foto: Anders Hansson

Det är ett privilegium att bokstavligen sitta på första parkett när livet nu återvänder till scenen. Det är också det som ”Circus days and nights” handlar om. Scenkonstens förmåga att förvandla åskådaren. Ett reportage på 1940-­talet för tidskriften New Yorker förvandlade nämligen amerikanske journalisten Robert Lax från registrerande iakttagare till gestaltande poet och fick honom att släppa allt för att följa med Familjen Christianis kompani under turnén genom USA.

I cirkusen fann Robert Lax den perfekta metaforen för världens skapelse och livets cirkulära flöde. Cirkusen blev föremålet för tre diktsamlingar som finns samlade under samma titel: ”Circus days and nights”. I cirkusartisten såg han människans strävan efter skönhet, men också det slitsamma arbetet att bygga världen varje dag, med korta stunder av lycka. Nu blir Lax dikter opera, med Philip Glass musik, operasångare och Cirkus Cirkörs artister. Världens första cirkusopera.

”Circus days and nights” Cirkusoperan har premiär på Malmöoperan den 29 maj 2021, en internationell turné drar i gång 2022. Musiken är skriven av Philip Glass, och libretton av Tilde Björfors och David Henry Hwang bygger på diktsamlingarna ”Circus days and nights” av Robert Lax. Visa mer

Så här i pandemitider blir risktagandet för en scenkonstnär extra påtagligt. Artisterna på Malmöoperan snabbtestas två gånger per vecka, och ett skyddsombud är delegerat för att bevaka rekommendationerna om socialt avstånd. Lätt att glömma mitt i ett konstnärligt flöde. Ändå gör det sig påmint, viruset som fått scenkonsten att dra i panikbromsen.

Operasångerskan Karolina Blixt spelar Cirkusdirektörens hustru, och är i normala fall en gymnastisk person som sett fram emot att få använda både kropp och röst i föreställningen. Hon smittades av covid-19 i november förra året, och har tvingats lägga om sina scenerier.

Jonglören Peter Åberg värmer upp innan dagens repetitioner. Foto: Anders Hansson

– Jag fick muskelinflammationer och värk på konstiga ställen i kroppen, berättar Blixt och beklagar att hon inte kan delta på det sätt som var tänkt. I stället har jonglören Peter Åberg lärt henne ett annat balansnummer.

– Det blev mycket finare, och passar till musiken, säger Karolina Blixt förnöjt. Sångförmågan är lyckligtvis opåverkad. Och hon är glad över att få bära en knallgul kappa och tajts med svarta prickar à la konceptkonstnären Yayoi Kusama – en av Magdalena Åbergs färgstarka kostymer.

Att vara på den nivån som en cirkusartist eller operasångare är kräver ett extremt praktiskt orienterat hantverk. Man misslyckas, reser sig igen.

Operan som har premiär i Malmö den 29 maj föddes som idé hos båda sina upphovspersoner – utan att de kände till varandras visioner. Cirkusdirektören och regissören Tilde Björfors hade länge haft Robert Lax diktsvit på nattduksbordet och drömt om en cirkusopera. När hon gjorde sin operadebut på Folkoperan för fem år sedan, den hyllade iscensättningen av Philip Glass ”Satyagraha” – som handlar om den indiske ickevåldsaktivisten Mahatma Gandhi – tyckte hon sig ha kommit ett steg närmare sin dröm.

Regissören Tilde Björfors talar med de två skådespelarna som spelar Robert Lax. Foto: Anders Hansson

– Jag tyckte att jag hade hittat den ultimata cirkusmusiken, berättar Björfors, och beskriver hur den dagliga träningen för en cirkusartist handlar om en liten utveckling av tekniken, små, knappt märkbara förskjutningar, som hon kallar för ”handens filosofi”.

– Att vara på den nivån som en cirkusartist eller operasångare är kräver ett extremt praktiskt orienterat hantverk. Man misslyckas, reser sig igen. Så plötsligt kommer övertonerna.

Tilde Björfors var vid den här tidpunkten ovetande om att tonsättaren bar på samma dröm. Ändå ger Philip Glass memoarer, ”Words without music” (2015), flera ledtrådar. I bokens första kapitel har tonsättaren just fått sin examen från Chicago university och berättat för sin mamma Ida att han tänker studera musik i New York. Men för Ida är musiker inte respektabelt folk, utan kringresande vagabonder.

Philip Glass gör förstås inte som mamma vill. Han reser till Paris 1954, och plockas upp på ett kafé av en grupp kostymklädda konstnärer som tar med honom till en vild fest där han blir bemålad från topp till tå med röd kroppsfärg. När han återvänder hem till USA slår han sig ner i New York, och sugs in i en konstnärlig explosion med teatergrupper som La Mama, Andy Warhols The Factory, och danskonstnärer som Merce Cunningham. I teaterarbetet förvandlas hans tonspråk.

Philip Glass Amerikanske kompositören Philip Glass är född i New York 1937. Sedan operadebuten med ”Einstein on the beach” (1976) har Glass skrivit nära 30 operor inklusive ”Satyagraha”, som iscensattes av Tilde Björfors på Folkoperan 2016 och turnerade till USA. Den produktive Glass har skrivit musik till filmer som ”The hours” och ”Koyaanisqatsi”, och har samarbetat med musiker som Patti Smith och Yo-Yo Ma. Hans musikfestival Days and nights festival i Carmel i Kalifornien är döpt efter Robert Lax diktsamling ”Circus days and nights.” Visa mer

Foto: Anders Hansson

Själv kallar sig Philip Glass därför för teaterkompositör snarare än minimalist. Sextio år och nära trettio operor senare är det dags för ytterligare en förvandling, med cirkusen som verktyg.

– Cirkus var den stora amerikanska liveunderhållningen när jag var liten. Baseball och cirkus. Jag växte upp i Baltimore, min pappa brukade ta med mig och min syster när cirkusen kom till stan, minns 84-årige Philip Glass när jag når honom på telefon.

– Det här att rymma med cirkusen var en fantasi för många barn, och Robert Lax gjorde just precis det, säger Glass. Han blev helt uppslukad av cirkuslivet.

Ackordeonisten Minna Weurlander är kapellmästare. Det är första gången Philip Glass skriver för hennes instrument. Foto: Anders Hansson

Philip Glass träffade aldrig Robert Lax.

– Jag menar att det är Lax som är den stora amerikanska poeten. Inte Robert Frost, som ofta nämns.

Exakt vad Philip Glass menar hinner vi inte gå in på. Men jag anar att han syftar på mötet mellan det folkliga och det högstämda som kännetecknar amerikansk kultur. En atmosfär som Robert Lax fångar i sina dikter om den kringresande cirkusen.

Till min förvåning stod Philp Glass för maximalismen och jag tänkte minimalism. Vi intog varandras världar.

Samarbetet mellan Philip Glass och Tilde Björfors började efter en konsert på Malmö Live 2016, som tonsättaren gästade med sin ensemble Glassworks. Glass berättade att han hade köpt rättigheterna till Lax dikter. Efter konserten hamnade de i lobbyn till hans hotell, och först på tidiga morgonen gick hon hem med en servett där planen för operan fanns nedklottrad. En plan som baserades på hans första operasamarbete kring ”Einstein on the beach” 1976, med regissören Robert Wilson.

– Jag frågade Philip vilka cirkusnummer han önskade sig i föreställningen, och tänkte att minimalisten Glass skulle föredra de mer avskalade numren. Till min förvåning nämnde han språngbrädan och den flygande, mänskliga kanonkulan. Han stod för maximalismen och jag tänkte minimalism. Vi intog varandras världar kan man säga, skrattar hon.

Nicolas Pulka som luftartisten Mogador i cirkusoperan ”Circus days and nights” Foto: Anders Hansson

Tillbaka till arbetet i Malmöoperans salong, där repetitionen av akt II pågår.

”It’s time for supper!” Cirkusdirektörens hustru, alias Karolina Blixt, klappar i händerna och hela kompaniet ställer upp för middag. Tallrikarna snurrar, så det gäller att fånga dem i flykten. Och maten serveras av ett vandrande middagsbord: sångaren Lars-Johan Brissman spelar cirkusartisten Bruno, iklädd röd och vit-rutig bordsduk, svartvita ballongbyxor och toppig hatt. Vid sidan om scenen står barytonen Jakob Högström, som spelar poeten Robert Lax – den äldre versionen av honom.

– Robert Lax var en religiös sökare som hittade sin plats i världen när han följde med cirkusgruppen. Cirkusen är en metafor för livet, säger Jakob Högström.

Robert Lax Eremitpoeten Robert Lax föddes i en judisk familj i New York 1915, och konverterade som vuxen till katolicismen. 1943 mötte Lax cirkusfamiljen Christiani i samband med ett reportage för tidskriften New Yorker, och reste med dem genom västra Kanada samtidigt som han uppträdde som clown och trubadur. Resan resulterade i flera diktsviter, som samtliga ligger till grund för operan ”Circus days and nights”. Lax gick bort år 2000 på ön Patmos. Visa mer

Lax intar en berättarroll i föreställningen, och sopranen Elin Rombo spelar den yngre poeten, han som lämnade allt för att bli clown på Circus Christiani. Varken Rombo eller Högström, bägge operasångare, har fått några ekvilibristiska sångnummer på sin lott. I stället har musiken drag av folkmusik, i linje med Philip Glass strävan att återvända till vad han beskriver som operans rötter i cirkusen och marknadsteatern.

– Det här verket beskriver processen där cirkusen förvandlas till opera, säger Philip Glass.

Cirkus, precis som opera, gestaltar människans förmåga att göra det omöjliga

En person i ensemblen kombinerar cirkusartistens virtuositet med operadivans stolthet. Pierrot, alias Pierre Heault, spelar trapetsartisten La Luisa. Pierrot är tenor, och har tagit sin masterexamen i klassisk sång under pandemiåret.

Pierrot, alias Pierre Heault, spelar trapetsartisten La Luisa. Foto: Anders Hansson

– Cirkus, precis som opera, gestaltar människans förmåga att göra det omöjliga, säger Pierrot. Operaartisten visar upp känslor som alla har, men som inte går att uttrycka på något annat sätt, medan cirkusartisten visar upp konster som en vanlig människa egentligen inte borde kunna utföra. Det handlar om att gestalta det förbjudna, det som poeten Robert Lax längtar efter men inte vågar uttrycka.

Robert Lax har en romantisk syn på cirkusen. Artisterna är gudar. Stämmer det med verkligheten?

– Ofta ställer jag mig själv just den frågan, bekänner Pierrot. Vardagen för en cirkusartist är inte så glamorös som den verkar. Men plötsligt infaller ögonblicket av nåd: vi cirkusartister kallar det för att vara i ”Zonen” när man fattar repet, svingar sig genom luften och landar helt perfekt. Det är en samma glädje som när man sjunger en svår aria och prickar höjdtonen.

Mezzosopranen Susanna Stern sminkar sig till Skäggiga damen Julia Pastrana. Foto: Anders Hansson

Första kostymrep, Malmöoperan 11 maj

Det är dags för första repetitionen med kostym och mask. Men ensemblen sminkar sig själva på grund av smittrisken. En särskild utmaning för Susanna Stern som spelar ”Skäggiga damen”, alias Julia Pastrana. Hon limmar fast skägg och mustasch, och trär på sig ett par hårbeklädda strumpbyxor och vit sidenkorsett.

Julia Pastrana, en av flera ikoniska cirkusartister som gestaltas i operan, föddes 1834 med en hormonrubbning som gav henne hårväxt över hela kroppen. Hon visades upp på cirkus, och fortsatte att turnera långt efter sin död i uppstoppad form. Först 2013 begravdes Julia Pastrana i hemlandet Mexiko.

Tilde Björfors och Cirkus Cirkör Cirkusdirektören Tilde Björfors började sin karriär som skådespelare, studerade Pekingopera och nycirkus i Paris 1993 och grundade 1995 Cirkus Cirkör. Cirkör är i dag både cirkuskompani och cirkusskola, och har producerat närmare 30 föreställningar. Visa mer

Att hitta en huvudperson eller en linjär storyline i ”Circus nays and Nights” är inte lätt. I stället är det själva den cirkelformade manegen som spelar huvudrollen, och operan blir olikheternas och de extrema uttryckens fest.

– Hela verket är som en cirkel, för cirklar och sfärer finns i musiken och i verkets tema, säger scenografen och kostymtecknaren Magdalena Åberg.

Operan skildrar en skapelseprocess där hela det brokiga kompaniet bygger upp tältet, riggar för föreställning, och river för att dra vidare till nästa spelplats.

Kostymtecknaren Magdalena Åberg och Susanna Stern. Foto: Anders Hansson

– Eftersom vi ska turnera och packa ihop scenografin i tre lastbilar måste dekoren verkligen kunna fylla ett scenrum visuellt samtidigt som den inte får ta plats i lastbilarna, säger Magdalena Åberg. Tre huvudelement, tältet, repen och manegen, skapar olika bilder under kvällens gång.

Jag är flygrädd. Men när jag hänger i luften och spelar, då glömmer jag min rädsla.

Scenen sprakar av färger när ensemblen intar scenen runtomkring det vita cirkustältet. Visuellt sammanstöter 1930-talets Bauhausestetik med Pablo Picassos akrobater, och musikernas vita kostymer med svarta och röda accenter påminner om karaktärerna i en kortlek. Till och med musikerna flyger i ”Circus days and nights”.

”Alla vid cirkusen är viktiga för cirkusen”, står det i Robert Lax text, där cirkusen blir en metafor för världen. Foto: Anders Hansson

Finalen till operans första akt är en drömscen där en trapetskonstnär flyger in med den kepsklädde poeten Robert Lax in i cirkusens värld. Ensemblen står längs längs sidan och håller i ett jättelikt, vitt sidentyg.

– Kan ni undersöka om det går att sjunga och få tyget att bölja samtidigt, frågar Tilde Björfors i sin megafon.

Strax böljar tyget som vågorna på en vattenyta, och virvlar under paret som flyger genom luften.

I Robert Lax text heter det att ”alla som är vid cirkusen är betydelsefulla för cirkusen”. Cirkusen blir en bild av världen.

Pierre Heault värmer upp. Foto: Anders Hansson

Tilde Björfors säger:

– Oavsett om du är stjärna eller längst ner på stegen så är alla med och river och släpar. Och så bygger man upp hela universumet igen. Det handlar om att vara människa och att skapa sitt eget liv.

Läs mer om musik och fler texter av Sofia Nyblom