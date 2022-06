Nas är fortfarande en av de allra vassaste rapparna

Konsert Nas Scen: Fållan, Stockholm Visa mer

Inledningen är på något sätt talande för en situation som åldrande hiphopartister i allmänhet och Nas i synnerhet behöver hantera. Östkustrapparen kastar sig hals över huvud in i först ”Speechless” och sedan direkt in i ”Death Row east”. Två av hans hårdaste och mest övertygande sentida låtar, hämtade från de två senaste, och rätt underskattade, albumen. En energisk och klockren konsertstart från den 48-årige veteranen.

Ändå är det först i tredje låten som publiken verkligen kommer i gång. Det är ”N.Y. state of mind”. Från det klassiska debutalbumet ”Illmatic”. Som släpptes 1994.

Alla artister som har tagit sig en bra bit in i karriären behöver hantera att många fans vill höra de gamla hittarna snarare än de nya låtarna. Nas kommenterade det i låten ”Wu for the children” på senaste albumet ”Magic”: ”Gotta be a special type nigga to feel what I write/Special like my classics/Special like my listeners who have attachments/To my old style, won't let me past it”.

Nas väljer att möta fansens förväntningar genom att blanda och ge. Han tycker, med all rätt, att han fortfarande är alldeles för relevant för att bara bjuda på en renodlad nostalgishow, samtidigt som han vet att ingen är på Fållan för att bara höra 20-talets Nas. Ofta pressar han ihop ett par, tre hittar från förr i små, lite slarvigt inslagna, paket eller låter ett gammalt örhänge som ”Hate me now” byggas upp till ett maffigt monster bara för att kunna skapa utrymme för något nyare.

I kombination med – något jag aldrig trodde jag skulle skriva om en hiphopspelning – ett lite lågt ljud gör det konserten något ryckig. Det beror dock mer på hur den strukturerats än hur huvudpersonen presterar.

För när Nas väl, funkigt uppbackad av en livetrummis, ett smart val fler rapartister borde göra, tillåter sina långa och oerhört precisa verser breda ut sig är han fortfarande en av de allra vassaste rapparna.

