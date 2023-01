Nashvillerebellen Margo Prices låtar lyfter i det avskalade

Alternativcountry Margo Price ”Strays” (Loma vista/Universal) Visa mer

”The world's on fire”, sjunger den amerikanska artisten Margo Price i öppningslåten till sitt fjärde album. Över en orgelslinga som övergår i kosmiskt knarrigt countryrock fullkomligt spottar hon ur sig orden, som om tiden var knapp. Och det är den väl, på sätt och vis.

På strax över fem minuter målar den 39-åriga singer/songwritern upp en febrig exposé över vår tids stora ödesfrågor, som klimatet och kapitalismen. Men låten ”Been to the mountain” är också ett nagelfarande av det privata, av det lilla livet som pågår i den stora kontexten.

”Used to be a waitress but now I’m a consumer”, sjunger Price vidare, som för att illustrera sin egen klassresa från absolut fattigdom till hyllad Nashvillerebell, vars nyutkomna memoarer nått bokhandlarna med lovord från självaste Willie Nelson.

Som nittonåring hoppade hon av skolan för att, likt exempelvis idolen Dolly Parton före henne, flytta till Nashville och satsa allt på musiken. Men Prices väg från en knaper, fattig tillvaro till Grammy-nominerad låtskrivare och författare har varit allt annat än rak. I intervjuer har hon berättat om hur hon svalt och bodde i tält, i flera år. Hur hon sedan försörjde sig som servitris, eller danslärare, samtidigt som hon kände sig osynlig och sjönk allt djupare ner i alkoholmissbruk.

Foto: Alysse Gafkjen

Det tog Margo Price 14 år (och en fängelsevistelse) att landa ett skivkontrakt. Att hon aldrig gav upp har hon förklarat med att hon var rätt envis. ”Jag tänkte; 'jag ska få det här att hända, jag ska inte sluta - även fast jag vet att det är ohälsosamt. Ibland kändes det som ett beroende i sig'” (The Guardian, 22/9, 2022).

Solodebuten ”Midwest farmer's daughter” kom 2016 på rocknestorn Jack Whites skivbolag Third Man Records. Countryscenen erövrade Margo Price, således, lite från sidan.

Att hon nu inleder sin fjärde fullängdare ”Strays” med att fläka ut sin livshistoria och sitt personliga bergsbestigande känns i sammanhanget kongenialt. För Price är, som titeln antyder, en avvikare. Som artist är hon förhållandevis frispråkig och alternativ, också i sitt låtskrivande. Hon räds inte att mixa det politiska med det personliga, lyfter gärna teman som frihet, (kvinnlig) frigörelse, sexuellt våld och aborträtt i sina låtar.

Där föregångaren ”That's how rumors get started” flörtade med Fleetwood Mac så hämtar ”Strays” snarare näring från ett sjuttiotalsosande orgelgroove och solig sydstatsrock. Gitarristen Mike Campbell från Tom Petty and the Heartbreakers bidrar med klassiska rocksolon i ”Light me up”, allt medan en gästande Sharon van Etten ingjuter en känsla av systerskap i det härligt melodiska flyktdramat ”Radio”.

Bäst är Price när hon lägger de robusta trummorna och rockgitarrerna på hyllan och låter det atmosfäriska, akustiska eller rent poppiga lyfta låtarna. Som i den gitarrbaserade och stråkklädda balladen ”Lydia”, om ett kvinnligt livsöde i marginalen, eller i den vackert folkdoftande kärleksskildringen ”Landfill”.

Först när hon tillåter sig att dra ned på tempot framträder Margo Price som den gudabenådade låtskrivare och historieberättare som hon faktiskt är.

Bästa spår: ”Lydia”, ”Landfill”

