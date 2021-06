Nathalie Álvarez Mesén: ”Vi fick skrämma bort ormar för att kunna spela in”

För två år sedan väckte Levan Akin stor uppmärksamhet med sitt dansanta queerdrama ”And then we danced” på filmfestivalen i Cannes. I år är det Nathalie Álvarez Mesén som får chansen att möta världspubliken på den uppskjutna filmfestivalen i Cannes med sin långfilmsdebut ”Clara Sola”. Filmen är producerad av Nima Yousefi som är årets svenska Producer on the move och visas i sidoserien Quinzaine des réalisateurs med fokus på första- och andragångsregissörer.

– Det kändes helt sjukt, vi bara skrek ”yeah” när de ringde och sade att vi var inbjudna till Cannes. Det är det finaste, säger Nathalie Álvarez Mesén lyckligt i en soffa på Filminstitutet på Gärdet.

Den 33-åriga, svenskfödda regissören Nathalie Álvarez Mesén har filmat ”Clara Sola” i en by i Costa Rica, ett land där hon tillbringade en stor del av sin uppväxt. Dramat skildrar en udda, lite helgonlik kvinna som av omgivningen anses ha helande händer och en särskild kontakt med högre makter. Själv vill hon gärna försöka befria sig från de normer som andra bestämt och genomgår ett mystiskt och sexuellt uppvaknande i filmen.

– Jag är uppvuxen med den magiska realismen i den latinamerikanska litteraturen men ”Clara Zola” är färgad av en viss nordisk känsla också när det gäller stämningar och scenografi, berättar Álvarez Mesén.

Hon ägnade sig mycket åt teater i ungdomen och kom till filmvärlden bland annat via en något udda utbildning; Mimskådespelarprogrammet på Stockholms dramatiska högskola.

– Jag gillar det förhöjda och fysiska på scenen. Mim är en otrolig utbildning för filmskrivande faktiskt. Det är ett så visuellt medium. Det finns så få pjäser skrivna för fysiskt teater så man måste antingen skriva om eller skriva nytt. Vi skrev väldigt mycket under utbildningen på olika sätt och det har jag haft stor nytta av, säger Álvarez Mesén och tillägger:

– Mim är också en bra förutsättning för att jobba med skådespelare. I ”Clara Sola” har vi en dansare, Wendy Chinchilla, i huvudrollen, och vi två hade en hel del gemensamt när det gäller språk och sätt att jobba. Jag jobbar mycket med inre bilder, från naturen. Wendy jobbade bland annat med vargenergi till exempel, det blev hennes inre djur säger Álvarez Mesén och ler.

Ett litet förhandsprov från filmen visar Wendy Chinchillas rollfigur under ett ögonblick av naturnära erotik i en djup costaricansk skog.

– Den roliga förklaringen är att vi bad skogen om tillåtelse att få filma där, den verkliga är att vi såg till att skrämma bort alla farliga ormar innan vi spelade in.