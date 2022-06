Nathalie Sarraute var närmast kusligt mottaglig för skiftningar i andras känsloreaktioner

Självbiografi Nathalie Sarraute ”Innan bilden bleknat” Övers. C G Bjurström Lind & Co, 253 sidor Visa mer

Året är 1958. Utanför förlaget Éditions de Minuits lokaler i Paris befinner sig företrädare för den litterära riktning som nyss klumpats ihop under beteckningen ”den nya romanen”. Sju författare och deras förläggare. Av de sju är bara en kvinna, Nathalie Sarraute. På fotografiet sticker hon tydligt ut med händerna i kappfickorna och benen i kors. Hon var äldre än de andra på bilden och hade debuterat redan två decennier tidigare. Hörde hon någonsin till den grupp vars föregångare och förebild hon utnämndes till? Ju fler av hennes drygt dussin böcker jag läser om desto mer tveksam blir jag. Hennes barndomsskildring från 1983, ”Enfance”, som nyss utkommit i svensk nyutgåva under sin gamla titel ”Innan bilden bleknat”, försvarar hur som helst sin ställning som en av förra seklets stora självbiografier.

Nathalie Sarraute föddes under namnet Natalia Iljinichna Tjerniak i Ivanovo i Ryssland den 18 juli 1900. Hennes far, Ilija Tjerniak var kemist och drev en fabrik som ägnade sig åt infärgningar av tyger. Äktenskapet med modern Polina var emellertid inte lyckligt och föräldrarna skildes tidigt. Några år efter skilsmässan gör modern något för tiden så ovanligt som att överlåta vårdnaden till fadern som under tiden flyttat till Paris och gift om sig. I ”Innan bilden bleknat”, beskriver Sarraute det trauma skilsmässan från modern innebar. På tåget följer Polina henne bara till Berlin. Därifrån ledsagas den åttaåriga Natasha av en ”vän” till familjen som hon ombeds att kalla farbror. Faderns nya hustru, Vera, är vid tiden själv gravid och betraktar den främmande flickan som en inträngling. När Natasha under en gemensam promenad frågar Vera när de skall gå hem svarar hon med ofattbar grymhet: ”Det är inte ditt hem!”

Under sin uppväxt plågas hon av ångestattacker och tvångsföreställningar. Hon har sina ”idéer”, som hon eufemistiskt uttrycker det. Redan i inledningsscenen befinner hon sig ensam på ett pensionat med en tysk barnflicka. Barnflickan ber henne överräcka en sax, Natasha gör det, men med skänklarna utspärrade, och när barnflickan påpekar felet säger Natasha att hon skall trasa sönder soffstoppningen med saxen. ”Nein, das tust du nicht” – det gör du inte, säger barnflickan. ”Doch. Ich werde es tun”, svarar Natascha. Och gör det.

Nathalie Sarrautes barndomsskildring ”Innan bilden bleknat” utkom 1983 i Frankrike.

Redan som mycket ung utvecklar Sarraute en närmast kuslig mottaglighet för skiftningar i andras känsloreaktioner. Det är det outsagda i och mellan människor som fascinerar henne: känslor av äckel, misstro eller missunnsamhet som flimrar förbi så snabbt att det knappt fäster i medvetandet. Tropismer kallar hon dessa känslorörelser, och det är också titeln på den samling om fjorton korta prosatexter som hon debuterade med 1939.

Boken väckte inte mycket uppmärksamhet när den kom ut, trycktes bara i en upplaga om 650 exemplar, av vilka Sarraute en tid senare erbjöds att köpa tillbaka en dryg tredjedel. Det var först långt efter kriget då förlaget Éditions de Minuit gav ut den på nytt, med ett förord av Jean-Paul Sartre, som Sarrautes namn började väcka genklang. En yngre generation författare såg i hennes prosa ett försök att nå bortom den realistiska romanens karaktärsschabloner. Men det är först när ”Tropismer” recenseras i en dagstidning tillsammans med Alain Robbe-Grillets då nyutkomna roman ”Jalusi” som uttrycket ”den nya romanen” sätter sig som ett begrepp. Ett år senare tas den berömda gruppbilden, och Sarraute och hennes mer än tjugo år yngre kollega Robbe-Grillet (längst till vänster i bild) är plötsligt ledstjärnor i en ny litterär rörelse.

Företrädare för den litterära riktning som klumpades ihop under beteckningen ”den nya romanen” fotograferade utanför förlaget Éditions de Minuit i Paris 1958. Näst längst till höger står Nathalie Sarraute. Foto: Mario Dondero

Den brittiska litteraturforskaren Ann Jefferson har i sin biografi, ”Nathalie Sarraute. A Life Between” (2020) noga följt Sarrautes litterära karriär under dessa år och man kan utifrån henne med fog fråga sig hur pass ”ny” Sarrautes nya roman egentligen är. Enligt det manifest som Robbe-Grillet publicerade ett par år senare (”Pour un noveau roman”, 1963) kännetecknas den nya romanen av objektivitet och saklighet. Föremål, lyder ett citat från Roland Barthes från den här tiden, är i grund och botten bara ”ett optiskt motstånd”. Därför kan de heller inte tillskrivas egenskaper eller symbolvärden.

Nathalie Sarraute uppfyller få av dessa kriterier. I sin essäsamling ”L'ère du soupçon” (Misstrons epok, 1956) framhåller hon i stället Dostojevskij som förebildligt exempel eftersom han aldrig, olikt Balzac och flera andra 1800-talsrealister, reducerar individen till några få utmärkande karaktärsdrag. Hos Dostojevskij tecknas människan i stället som ett fluidum av skiftande känsloutspel: förstulna inviter, finter, fördömanden, ofta motsägelsefulla: hat blandat med ömhet, foglighet med förakt. Det flesta av dessa utbyten sker dessutom omedvetet. Som en av de första inser Dostojevskij, skriver Sarraute, att ”medvetandet är en aktivitet inte en statisk entitet”. Det är denna aktivitet som borde få oss att läsa uppmärksamt, inte enfaldiga intriger, grovt tecknade karaktärer eller styltiga repliker.

Mycket mer än så är inte ”nytt” i Sarrautes romankonst. En van läsare känner igen liknande litterära strategier hos Marcel Proust eller Virginia Woolf, om än inte lika tillspetsade. Det är heller inte sant att Sarrautes romaner saknar handling. I genombrottsromanen ”Planetariet” (1959) finns rudimentet till en nästan klassisk intrig när den följer paret Alain och Gisèles försök att överta den flotta femrumslägenhet som Alains faster bor i och (hävdas det) ”inte behöver”. Men det viktiga inträffar inte i eller under de samtal som familjemedlemmarna för i olika rum och salonger, utan på en nivå därunder, i form av vad Sartre i förordet till nyutgåvan av ”Tropismer” kallade en ”sous-conversation”. Bokstavligen talat i det tysta avtäcks på denna nivå en orgie i hat och habegär, självsmicker och avund. I synnerhet porträttet av Alain är skickligt tecknat. På ytan framställs han som en sympatisk, lyssnande och medkännande son och äkta make, men därunder döljer sig en streber som med falskhet och förljugenhet är beredd att gå över lik för att rå bot på sina mindervärdeskänslor. Alain är en av många gestalter i Sarrautes författarskap som illustrerar vad Katherine Mansfield kallade ”this terrible desire to establish contact”, en drift starkare än sexualdriften och som Sarraute menade ligger bakom också de mest oskyldiga mänskliga handlingar.

Den brittiska litteraturforskaren Ann Jefferson har skrivit biografin ”Nathalie Sarraute. A Life Between”

Sarraute var förtegen om sitt privatliv. Jefferson har bara lyckats spåra upp några ytterst få passager i hennes romaner eller pjäser som går att återföra på egna upplevelser eller minnen. Det kom därför som en överraskning när hon vid 83 års ålder gav ut sina barndomsminnen, dessutom i en form som till skillnad hennes tidigare böcker var mera omedelbart tillgänglig. Men Sarraute vore inte Sarraute om hon inte till det berättande jaget också infört en mot-röst, ett alternativt jag, som redan på bokens första sida ifrågasätter inte bara hennes motiv utan också ”äktheten” i de upplevelser som återges. Ur detta växelspel mellan röster träder bilden av en ung, viljestark kvinna fram som tvingas förhärda sig själv på gränsen till självsvåld. Skolan blir för den unga Nathalie en tillflykt undan hemmets kaos. ”Jag älskade det som var fastställt, avgränsbart, orubbligt”, skriver hon. Hon visade sig dessutom vara en mycket begåvad student, vilket inte hindrar styvmodern från att försöka förnedra henne. Hon låter anställa två brittiska barnflickor för att Nathalies halvsyster skall lära sig engelska, men förbjuder den äldre systern att umgås med dem ”eftersom hon redan fått allt”. Nathalie smyger i stället in till barnflickorna efter att familjen lagt sig och håller dem vakna hela natten med sitt prat. Hon kommer snart att excellera även i engelska.

I sin recension av originalutgåvan av ”Enfance” (SvD 15/8 1983) skrev Gunnel Vallquist att det måste ha krävts stort mod av Sarraute att efter en uppväxt under vilken varje förtroende brutits och varje akt av tillit bemötts med svek på nytt ge sig in i dessa tillstånd där ”allting flyter, förvandlas och flyr”. Men Sarrautes estetik präglades samtidigt av en oerhörd stränghet. Hon skydde enkla psykologiska förklaringsmodeller. I en tid som präglades av politiskt uppvaknande var hon, tillstod hon själv, ideologiskt blind. Hon menade att de medvetanderörelser hon avlyssnade inte var bundna till social status, ålder eller ens kön, utan opersonliga. Eller som hon skriver: ”Inuti oss finns varken ett ’jag’ eller ett ’du’, bara ett ’här’, där allting händer.” Just de orden sammanfattar även många av episoderna i ”Innan bilden bleknat”. Mindre en berättelse om ett jag i tillblivelse är dessa memoarer beskrivningen av en plats och en serie ögonblick, av det ”här” där Sarrautes avancerade, sublima romankonst senare skulle komma att utspela sig.

