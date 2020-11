Nathan Grossman filmade Greta Thunberg: ”Hennes budskap nådde så många så fort”

Nathan Grossman

Är 29 år, född i Stockholm, och började i filmyrket som stillbildsfotograf. Hans nya film ”I am Greta” premiärvisas på Stockholms filmfestival 15/11, 17/11, 19/11. Vanlig biopremiär över landet den 20/11.

Han gick ut tv-producentlinjen på Stockholms dramatiska högskola 2015 och har sedan dess arbetat med dokumentärer och tv-projekt, däribland ”Köttets lustar” (2017) och ”Zlatan – för Sverige i tiden” (2018) och ”Stieg Larsson: The man who played with fire” (2018).

Grossman arbetar i dag som regissör och tv-producent på B-Reel Films.