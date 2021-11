Nattliga räddningsaktioner utan sensationslystnad i laddade ”Sabaya”

Dokumentär ”Sabaya” Manus & Regi: Hogir Hirori Längd: 1 tim 30 min (från 15 år). Språk: kurdiska, arabiska med flera. Biopremiär. Visa mer

IS-krigarna som ville, och delvis under en tid lyckades, skapa ett kalifat i inbördeskrigets Syrien kom från hela världen. De var fransmän, tunisier, britter, norrmän, svenskar med flera som lockades av dödskultens sirensånger. Några av IS grymmaste övergrepp drabbade som bekant den kurdiska minoriteten yazidier. Män dödades, kvinnor kidnappades och förslavades. Allt detta är relativt väl känt och väl dokumenterat men fortsätter vara ett öppet sår i världssamfundet.

Just det faktum att IS delvis var en europeisk export som knappast är desarmerad än, är ett gott skäl nog för att intresserad sig för fler filmer som fortsätter ställa IS till svars. Ett annat skäl, och som kanske är det viktigaste för regissören Hogir Hirori, är att många yazidiska kvinnor fortfarande lever i fångenskap sedan 2014. De är ”sabaya”, det lokala ordet för sexslav. Med sin närgångna kamera har Hirori följt en grupp män som enträget tar sig in i det beryktade lägret al-Hol i Syrien och med hjälp av kvinnliga infiltratörer försöker lokalisera och rädda kvinnor som fortfarande hålls gömda.

”Sabaya” är inte helt lätt att manövrera i. Åskådaren kastas huvudstupa in en torr, dammig, steril och hotfull värld där de medverkande (och filmaren själv uppenbarligen) utsätter sig för akut livsfara för att kunna genomföra sina spektakulära räddningsaktioner i den labyrintiska jättetältstaden där ingen tycks gå säker.

Det är nervpirrande och gastkramande scener utan någon förklarande speakerröst som lugnande håller en i handen. Men har man lite tålamod så bygger Hirori sakta men säkert ändå upp en viss pedagogisk kontext som gör att man bättre förstår de kidnappades situation och hur deras liv i frihet kan gestalta sig – inte utan konflikter med tanke på att IS-födda barn inte har någon given plats i mödrarnas frihetsprojekt. Den kritik som riktades mot filmen tidigare i höst accentuerar hur komplex situationen i regionen.

De högintensiva nattscenerna i lägre blandas med stunder av lägre tempo, andhämtningspauser i det yazidiska hemcenter som fungerar som en sluss för de räddade. En påver miljö utan det mest nödvändiga för alla som bor där, men förmedlar ändå bilden av en trygg zon i ett kaotisk situation.

Den person som framträder tydligast är Mahmud, icke-närvarande familjefar och volontärräddare som brinner för sitt jobb. Han kan ses som en kusin till huvudpersonen i Hogir Hiroris förra, Guldbaggenominerade film ”The deminer”, sjubarnspappan Fakhir Berwari som offrade allt, inklusive sitt eget liv, för att röja minor i Irak.

Tragiskt nog gick Mahmud plötsligt bort i sviterna av en hjärtinfarkt bara dagar innan den svenska premiären, vilket naturligtvis gör att filmen framstår i ett annat, sorgligare ljus. Ändå trösterikt att ”Sabaya” finns kvar, som med sitt raka, icke-spekulativa tilltal och skarpa fokus på sitt ämne undviker all form av heroisering eller sensationslystnad. Verkligheten räcker till som, den är.

