Negar Josephi: Drivkraften bakom Bulletin var hatet mot journalistiken

En eftermiddag i januari ringer en kollega till mig. Hon har gråten i halsen och säger att hon inte orkar mer. Konflikterna och skitsnacket tär på henne. Hon känner sig överkörd. Jag rekommenderar henne att gå hem och sedan sjukskriva sig.

Det är den andra sjukskrivningen sedan Bulletin lanserades i december 2020. Den första var jag. Under min sjukskrivning var det ingen av cheferna som hörde av sig och kollade läget. Ingen frågade varför jag sjukskrivit mig. Senare förklarade nyhetschefen sin tystnad med att en av hans överordnade hade förbjudit honom att ha kontakt med mig.

Vad gjorde jag här? Till skillnad från Bengt Ohlsson (DN 29/3) tvekade jag inte ett ögonblick, tvärtom: jag hörde själv av mig till chefredaktören Paulina Neuding i slutet av november och erbjöd mina tjänster. Varför? Jag har aldrig engagerat mig politiskt, röstade blankt i senaste valet och är som journalist fostrad på Ekot, med saklighet och opartiskhet som enda ideologiska rättesnören.

Men det räckte inte riktigt för mina redaktörer

Men det var just det. Bulletin skulle vara som New York Times, Washington Post och Times of London: tidningar ”som skiljer på news och views, på nyheter och opinion, och som strävar efter att göra sina läsare mer upplysta, snarare än att driva agenda”, som Neuding skrev i sin linjetext den 22 december.

Att ledarredaktionens ideologiska motståndare varnade för vargen oroade mig inte särskilt – sådant får man räkna med.

Den första artikel jag ombads skriva handlade om våldtäktsrånet på Norra begravningsplatsen i Solna, som ägt rum tidigare under hösten och nu skulle upp i rätten. Jag plöjde tidigare domar mot de båda gärningsmännen, intervjuade en socionom och fick kontakt med en kompis till en av männen, som medverkade anonymt. Det blev en ganska bra artikel, där en expert och en ”berörd” från helt olika utgångspunkter kom fram till påfallande likartade slutsatser. Men det räckte inte riktigt för mina redaktörer.

Utan att diskutera det med mig lade chefredaktören in de misstänktas etniska bakgrund in i texten. Medan nyhetschefen ville ha en intervju med Morgan Johansson. Jag försökte förklara för honom att justitieministern inte är relevant så fort som någon begått ett brott, men han stod på sig: ”Jag vill att du sätter dit Mogge!”

Jag vägrade, men även nästa artikel blev det tjafs om. Det var en uppföljning som skulle publiceras när domen föll. På redaktionens chatt meddelade chefredaktören att namnen på de dömda skulle skrivas ut i min artikel. Jag försökte föra en diskussion om pressetik med nyhetschefen, förklara att det här är unga människor, att de med största sannolikhet kommer att överklaga domen och att deras brott visserligen var vidrigt, men inte mord. Förgäves. Jag kunde inte stå för detta och bad dem publicera utan min byline.

Vid det här laget har utfrysningen av mig redan börjat. ”Någon sitter och pratar skit om dig på ledningsmöten inför alla” berättar en person i ledningen för mig. Jag tar upp det med en av mina chefer som rycker på axlarna: det är inget att bry sig om, tycker hen. Senare får jag höra från flera kollegor att det i själva verket är just den personen som har talat illa om mig. Och det fortsätter hen med. Jag kan inte svenska och är lat, förklarar chefen för ägare och ledning. Senare får jag höra att man ska kontakta en jurist i syfte att få mig sparkad.

Det blir snart tydligt att jag provocerat dem med mitt malliga snack om pressetik

Mina kollegor på Bulletins nyhetsredaktion är vid den här tidpunkten, alla tre, rekryterade från Svenskt Näringslivs presstjänst fPlus och väldigt gröna som journalister. Det blir snart tydligt att jag provocerat dem med mitt malliga snack om pressetik. Nyhetschefen dissar också mig inför ägarna, den här sortens pk-journalister från public service är inte vad Bulletin behöver.

Och jag inser ganska snart att han har rätt. För det var aldrig frågan om att göra läsarna ”mer upplysta, snarare än att driva agenda”, aldrig frågan om att skilja på news och views. Paulina Neudings Bulletin hade en agenda, även för nyhetsarbetet, och det var därför man rekryterade en liten grupp informatörer för att sköta den avdelningen. Det enda de egentligen ville ha av mig var den status en rekrytering från Sveriges Radios Ekoredaktion förde med sig. Att jag dessutom kom dragande med besvärliga uppfattningar om pressetik och annat som hör till yrket borde kanske inte överraskat. Att det ändå gjorde det vittnar om den utomordentligt låga uppfattning om svensk journalistik som var en av utgångspunkterna för Bulletin.

När Dagens Nyheter avslöjar att Bulletin ägnat sig åt plagiat har jag redan lämnat nyhetsredaktionen, men är inte ett dugg förvånad. De fyra månader som gått sedan jag började på Bulletin känns som flera år av konflikter och maktkamp. Det har handlat om allt utom journalistik. Men riktig, konsekvensneutral och opartisk journalistik var heller aldrig på agendan. På den stod i stället de ”sanningar” som gammelmedierna och pk-journalisterna mörklagt med hjälp av sitt pressetiska nonsens. Det var den väsentliga drivkraften bakom Bulletin: hatet mot journalistiken.

